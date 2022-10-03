5 thức uống lợi sữa dễ làm cho mẹ sau sinh sữa về ướt áo

Bên cạnh chế biến các thực phẩm lợi sữa trong bữa ăn như móng giò, đu đủ, sung, rau đay,… hay ăn các loại hoa quả lợi sữa, thì việc các mẹ uống các thức uống lợi sữa cũng là biện pháp rất tốt để kích thích sữa ra nhiều hơn, nhanh hơn, đảm bảo được nguồn sữa đáp ứng đủ cho nhu cầu của bé.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , để người mẹ sau sinh có nhiều sữa cho con bú, cần phải đảm bảo 3 yếu tố: tâm lý của mẹ tốt, sức khỏe của mẹ khỏe mạnh và dinh dưỡng của mẹ phải đầy đủ. Vì thế, bên cạnh tạo tâm lý thoải mái, hạnh phúc cho mẹ sau sinh và đảm bảo sức khỏe cho mẹ thì chế độ dinh dưỡng của mẹ là rất quan trọng để có nhiều sữa cho bé bú.

Sữa hạt là những loại sữa được chế biến hoàn toàn từ các loại hạt thực vật như: các loại đậu, hạnh nhân, óc chó, hạt sen, bí đỏ, gạo, bắp… Đây là loại sữa có nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho mẹ sau sinh, vừa giúp cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể nhanh hồi phục, vừa cung cấp thật nhiều vitamin, chất khoáng, chất béo tốt… giúp sữa mẹ tiết nhiều hơn và chất lượng sữa cũng tốt hơn.

Nhằm giúp các mom ít sữa nhanh chóng cải thiện được nguồn sữa và chất lượng sữa cho bé, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc những loại thức uống lợi sữa vừa ngon, vừa dễ tìm, giúp các mom đảm bảo được lượng sữa cho bé bú nhé. Các mẹ hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình loại thích hợp nhất nhé!

Điển hình phải kể tới các loại sữa hạt vừa dinh dưỡng lại dễ uống và dễ nấu như:

Sữa hạnh nhân thơm ngon, dễ làm!

Sữa hạnh nhân: Sữa hạnh nhân chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn giúp tăng cường chất lượng sữa mẹ. Sữa hạnh nhân cũng rất giàu calci và các vitamin như A, D, E. Cách làm không khó, bằng cách ngâm hạt hạnh nhân tươi, sau đó đem xay, lọc bã và đun sữa chín là uống được. Có thể cho thêm 1 chút đường vào để thơm ngon hơn.

Sữa óc chó giàu dinh dưỡng!

Sữa óc chó: Sữa hạt óc chó cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho mẹ nào đang muốn sữa về nhiều. Đây là một loại thức uống lợi sữa hoàn hảo cho tất cả các mẹ sau sinh. Óc chó rất nhiều calo mà lại ít đường, giàu mangan, đồng, magie, vitamin B6, sắt, photpho… và nhất là giàu chất béo chưa bão hòa đơn, chất béo chưa bão hòa đa… Và đương nhiên, với nguồn dinh dưỡng này thì sau khi sinh em bé xong, hạt óc chó giúp mẹ phục hồi sức khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng, tăng chất lượng sữa cho bé bú và cũng không sợ tăng cân.

Sữa hạt óc chó cũng rất dễ làm. Chỉ cần đem hạt óc chó ngâm khoảng 4-6 tiếng, sau đó xay cùng với nước, lọc bỏ bã và nấu chính. Sau đó có thể cho thêm đường vào để uống ngon hơn nhé.

2. Sữa gạo thơm ngon

Sữa gạo vô cùng dễ làm và giàu vitamin B!

Gọi sữa về bằng sữa gạo là phương pháp dễ thực hiện cùng nguồn nguyên liệu quen thuộc nhất. Chỉ cần gạo và sữa tươi là mẹ đã có thể có ngay loại thức uống lợi sữa tuyệt vời này rồi. Đây là một thức uống rất bổ dưỡng dành cho những mẹ bị ít sữa sau sinh, bởi lớp vỏ nguyên cám của gạo rất giàu vitamin B, giúp sữa mẹ tiết ra nhiều hơn, chất lượng sữa cũng tốt hơn.

Sữa gạo thích hợp với với những mẹ không có nhu cầu giảm cân ngay sau sinh hoặc muốn uống đồ ngọt một chút. Cách làm sữa gạo lợi sữa cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ cần làm vài bước đơn giản sau đây là mẹ có mẻ sữa gạo béo ngậy thơm ngon giúp sữa về nhanh, về nhiều rồi nhé.

Nguyên liệu:

– 100g gạo nếp (30%) và gạo tẻ (70%) hoặc gạo lứt còn nguyên vỏ cám;

– 300 ml sữa tươi có đường (hoặc sữa không đường tùy sở thích);

– 300 ml nước lọc;

– Sữa đặc có đường

Cách làm sữa gạo lợi sữa như sau:

– Vo qua gạo cho sạch bụi bẩn, để ráo nước rồi cho vào lên chảo rang với lửa nhỏ. Khi rang nhớ đảo đều tay để gạo không bị cháy. Rang cho đến khi gạo có màu vàng thơm là được. Chú ý không rang quá già lửa.

– Cùng lúc rang gạo thì cho 300 ml nước lọc vào nồi đun cho sôi

– Gạo rang xong cho vào nồi nước sôi đun lửa nhỏ cho tới khi gạo mềm nhừ.

– Để nguội một chút thì cho hỗn hợp vào máy xay sinh tố xay nhuyễn gạo và nước. Xay mịn rồi thì cho qua rây để lọc lấy phần nước, bỏ phần bã hoặc phần bã có thể dùng để nấu cháo.

– Nấu phần nước này cùng 300 ml sữa tươi cho đến khi có bọt lăn tăn, không đun sôi hẳn sữa sẽ trào và mất đi nhiều chất dinh dưỡng.

Sữa này tốt nhất là được dùng ngay khi còn nóng. Mỗi ngày mẹ nên uống khoảng 2 ly. Nếu muốn uống ngọt hơn thì mẹ cho thêm sữa đặc có đường. Phần sữa gạo còn thừa không dùng hết mẹ bảo quản trong tủ lạnh, khi uống thì có thể hâm lại, chớ để bên ngoài sữa sẽ bị hỏng và chua đó.

3. Trà gạo lứt

Trà gạo lứt vừa lợi sữa lại giúp các mommy giảm cân, đẹp dáng!

Uống nước gạo lứt rang hay còn gọi là trà gạo lứt rang giúp mẹ có thể yên tâm với nguồn sữa về nhiều hơn, thơm ngon và bổ dưỡng dành cho con. Loại nước này không chỉ tăng tiết sữa mà giúp cho mẹ thanh lọc các chất độc trong cơ thể, giúp sữa mát hơn, bé bú sẽ chóng lớn hơn.

Vì trong gạo lứt chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như B1, B2, B3, B5, B6, canxi, sắt, magie, selen, kali, natri… nên rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Mẹ có thể yên tâm uống mà không sợ tăng cân, ngược lại còn giúp giảm cân sau sinh, giảm mỡ bụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, cách làm trà gạo lứt giảm cân, lợi sữa cũng rất đơn giản. Mẹ nên chọn loại gạo lứt nguyên vỏ, sau đó ngâm và rửa sạch rồi rang thơm và đun nước uống hàng ngày. Chọn loại gạo lứt đỏ càng tốt. Hương vị của trà gạo lứt rất thơm, đậm mùi gạo rang, rất dễ uống. Gạo lứt lại rất dễ kiếm nên mẹ có thể mua dễ dàng và về chế biến để sử dụng.

4. Nước lá đinh lăng

Nước lá đinh lăng lành tính và thúc đẩy tiết sữa cho mẹ!

Lá đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, mùi thơm, tính mát và cũng là một vị thuốc quý trong Đông y. Từ xưa đến nay, các bà các mẹ thường lưu lại cách làm sữa mau về chỉ bằng lá đinh lăng. Loại thức uống lợi sữa này đã được nhiều mẹ áp dụng và cho kết quả rất tốt. Các mẹ cho con bú uống nước lá đinh lăng sẽ giúp tăng tiết sữa, vừa đơn giản, vừa lành tính mà còn siêu hiệu quả.

Cách nấu nước lá đinh lăng lợi sữa rất dễ như sau: 200gr lá đinh lăng rửa sạch, đun với nước 200ml nước sôi, để hơi ấm rồi chắt nước uống. Có thể thay bằng lá đinh lăng khô với lượng nhỏ hơn. Mỗi ngày mẹ nên uống khoảng 1 cốc nước lá đinh lăng như thế này thì sẽ nhanh tiết sữa hơn đấy.

5. Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang thanh mát và lợi sữa cho mẹ!

Nước đậu đen rang vừa thơm ngon, lại bổ mát, rất phù hợp với các mẹ sau sinh. Thông thường, sau khi sinh em bé xong, thân nhiệt của các bà mẹ cũng cao hơn những người bình thường, và thường có các triệu chứng lo âu và căng thẳng, nên việc bổ sung một loại nước vừa giải nhiệt, giúp lợi sữa là vô cùng cần thiết.

Chính vì vậy, nước đậu đen rang chính là một sự lựa chọn tuyệt vời giúp các mẹ thanh nhiệt, giải độc cơ thể, bổ máu, tăng cường lưu thông thúc đẩy tiết ra sữa. Bới thành phần trong nước đậu đen rất giàu các chất béo không no, protein, các vitamin và khoáng chất có lợi như kẽm, canxi, sắt, Beta-carotene, vitamin B1, B2, B3, B6, B12 và acid folic cần thiết cho cơ thể, nên đây là một loại nước uống tuyệt vời, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để người mẹ có đủ sữa cho bú, đồng thời tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ.

Mẹ sau sinh nên uống nước đậu đen rang 1- 2 ly mỗi ngày, vừa lợi sữa cho con, vừa bổ sung dưỡng chất có lợi cho cơ thể mẹ thoải mái, thư thái hơn và giảm stress.

Cách làm nước đậu đen rang lợi sữa cũng siêu đơn giản như sau: Đậu đen rửa sạch, ngâm với nước trong vài tiếng rồi vớt ra để ráo. Sau đó để chảo lên rang cho chín thơm. Khi kiểm tra thấy hạt đậu ăn thơm giòn là được. Sau đó cho đậu đen vào nồi nước sôi đun nhỏ lửa khoảng 10-20 phút. Cũng có thể cho đậu đen vào phích nước, ấm ủ hoặc bình giữ nhiệt rồi đổ nước sôi vào ủ tầm 1 tiếng như pha chè tươi. Mẹ có thể dùng nước đậu đen thay 50% nước lọc trong ngày.

Trên đây là những thức uống lợi sữa dễ làm, tốn ít thời gian, chi phí lại rẻ cho các mẹ, nếu bạn đang gặp trường hợp ít sữa sau sinh, thì có thể áp dụng ngay để sữa về nhanh, về nhiều, đảm bảo cho bé yêu được bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên luôn nhé.