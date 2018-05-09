5 dấu hiệu cảnh báo thai lưu mẹ bầu cần nắm

Mẹ bầu 09/05/2018 09:27

Thai lưu là biến chứng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nếu không kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục thì sức khỏe và tính mạng của người mẹ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhận biết những dấu hiệu cảnh báo thai lưu sớm và chính xác sẽ giúp chị em có cách xử lý tốt.

1. Thai lưu là gì?

Thai lưu là hiện tượng thai đã chết và lưu lại trong tử cung trên 48 giờ. Thai lưu dễ xảy ra nhất ở 3 tháng đầu nhưng có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong thai kỳ.

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Tình trạng thai lưu gây ảnh hưởng trực tiếp đế sức khỏe và tính mạng của người mẹ

-Ảnh: Internet

Nếu không phát hiện sớm và có cách xử lý đúng, tình trạng thai lưu có thể dẫn đến nhiễm trùng và rối loạn đông máu. Những lần sinh con sau này cũng có khả năng bị ảnh hưởng. 

Nguyên nhân dẫn đến thai lưu:

  • Do người mẹ không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.
  • Người mẹ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh lý nội khoa mạn tính hay cấp tính. Đặc biệt, với mẹ bầu bị tiểu đường, nguy cơ thai lưu rất cao.
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Nếu bà bầu bị bệnh tiểu đường thì nguy cơ thai lưu rất cao -Ảnh: Internet
  • Do dùng dược chất nguy hiểm
  • Do thai nhi có xung khắc nhóm máu với mẹ, có bất thường về nhiễm sắc thể, bị dị dạng hoặc nhiễm khuẩn trong bụng mẹ.

 2. 5 dấu hiệu cảnh báo thai lưu

Để hạn chế tối đa nhất hậu quả đáng tiếc xảy ra, mẹ bầu cần nắm những dấu hiệu cảnh báo thai lưu sau đây:

- Thiếu chuyển động của thai nhi

Nếu thai nhi đang phát triển bình thường thì sẽ rất “hiếu động”. Mẹ sẽ cảm nhận được hoạt động của thai nhi. Do đó, mẹ nên nằm nghiêng về một bên và đếm số lần thai máy của bé trong khoảng chừng 1 tiếng.

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Nên thăm khám thường xuyên để nắm được tình trạng thai nhi -Ảnh: Internet

Nếu không có bất kì cảm nhận gì từ thai nhi thì đó là dấu hiệu cảnh báo thai nhi đang gặp nguy hiểm. Mẹ nên lập tức đến bệnh viện để thăm khám và tiến hành những can thiệp phù hợp.

- Tử cung của mẹ không phát triển

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Thai nhi đã chết cũng đồng nghĩa với việc tử cung của người mẹ không to thêm

-Ảnh: Internet

Trong quá trình thai nhi phát triển, tử cung của người mẹ sẽ không ngừng to lên mỗi ngày.  Nếu tử cung không phát triển nữa, các kích cỡ vẫn giữ nguyên thì rất có nguy cơ bào thai đã có bất thường và có nguy cơ bị chết lưu.

 Các mẹ nên đến bác sĩ để tiến hành kiểm tra và kịp thời tiến hành thêm một số xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

  • Không nghe tim thai
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Nếu không nghe được tim thai thì nguy cơ thai nhi bị nguy hiểm rất cao

-Ảnh: Internet

Ở một số mẹ bầu, khi kiểm tra tình hình sức khỏe thai nhi, các bác sĩ có thể nghe được nhịp tim và họ sẽ tìm cách để nghe được. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể nghe được tim thai thì khả năng thai nhi đang gặp nguy hiểm rất cao.

  • Không nhận thấy dấu hiệu mang thai
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Khi thai bị chết lưu mẹ bầu sẽ không nhận thấy dấu hiệu mang thai

-Ảnh: Internet

Khi mang thai, mẹ sẽ có cảm giác nghén, ngực căng tức. Khi thai chết lưu, mẹ sẽ không còn hoặc giảm cảm giác nghén; thấy bụng nặng và hơi tức, ngực mềm đi,  tự nhiên tiết sữa non, ra máu đen ở âm đạo, tâm trạng bồn chồn, bất thường, hay lo lắng, …

Đây là những triệu chứng dễ nhầm lẫn với chửa ngoài dạ con, đặc biệt là chửa trứng thoái triển. Để đảm bảo an toàn, mẹ cần nhanh chóng đến bệnh viện để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán.

  • Vỡ ối
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Bị vỡ nước ối sớm gây nhiều nguy cơ xấu cho người mẹ -Ảnh: Internet

Vỡ nước ối vỡ sớm sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ xấu cho người mẹ và là dấu hiệu cảnh báo sảy thai. Tại nơi màng ối rách, vi khuẩn sẽ vào buồng ối và dạ con gây nhiễm khuẩn. Tình trạng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.

Vậy là mẹ đã có thể nắm được rõ ràng về tình trạng thai lưu và dấu hiệu cảnh báo thai lưu. Hy vọng với những thông tin bổ ích này, mẹ bầu sẽ có biện pháp để phòng tránh cũng như có thêm kiến thức để giữ gìn chăm sóc bản thân thật khỏe mạnh suốt quá trình mang thai.

Người đàn bà hai lần thai lưu: Tôi như loài cây độc, suốt đời chỉ nhận lấy cô đơn

Người đàn bà hai lần thai lưu: Tôi như loài cây độc, suốt đời chỉ nhận lấy cô đơn

Chị như không tin lời bác sĩ, ngày đêm vẫn nằm cuộn tròn ôm bụng. Con chị mới ngày nào còn ở đây, mà giờ bỏ mẹ đi rồi!

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