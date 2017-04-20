Tuyệt chiêu giảm mỡ bụng sau sinh ‘thần tốc’ cho các bà mẹ trẻ

Tuy nhiên, do kiêng cữ hoặc phải thay đổi thói quen ăn uống để chăm sóc em bé, phụ nữ sau khi thường khó có thể giảm mỡ bằng các biện pháp như vận động mạnh, uống thuốc giảm cân. Vì thế, có thể áp dụng những phương pháp sau đây để giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà bằng các nguyên liệu sẵn có, an toàn cho mẹ và bé.

Phụ nữ đang có thai và mới sinh con thường rất dễ bị tăng cân do phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng trong thai kì. Ngoài ra, sau khi sinh con, các cơ, xương vẫn chưa kịp phục hồi, tạo cơ hội cho mỡ thừa tích tụ lại.

Gừng có tính cay nóng, có khả năng đốt cháy chất béo rất hiệu quả. Gừng và muối khi được kết hợp sẽ cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp giảm mỡ bụng sau sinh nhanh chóng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 kg gừng tươi

½ kg muối hột

Khăn mỏng

Cách làm:

Lấy gừng tươi rửa sạch, cạo sạch vỏ rồi giã dập.

Cho muối và gừng vào chảo và rang đến các nguyên liệu săn lại.

Bọc hỗn hợp này trong khăn rồi chườm lên các khu vực cần giảm mỡ như bụng, đùi, bắp tay.

Lưu ý nên để nguội bớt rồi hãy chườm để tránh gây bỏng da.

Giảm mỡ bụng sau sinh bằng trà gừng

Uống trà nóng 15 phút sau khi ăn sẽ giúp làm giảm mỡ bụng hiệu quả và mang đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Chính vì thế, các chị em có thể thưởng thức các loại trà như trà xanh, trà gừng, trà khổ qua, trà atiso,… để giảm cân cấp tốc mà không phải tập luyện cực khổ. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu công thức pha chế trà gừng và mật ong để giảm mỡ bụng sau sinh, làm đẹp da và cải thiện sức khỏe.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 nhánh gừng nhỏ

1 muỗng café mật ong

Cách làm:

Gừng rửa sạch, cạo vỏ rồi giã dập hoặc thái mỏng.

Hòa 1 muỗng café mật ong vào 1 ly nước nóng và cho gừng giã dập hoặc thái mỏng vào.

Uống trà gừng 15 phút sau bữa ăn để có kết quả tốt nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo