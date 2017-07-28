Tổng hợp các cách giảm cân cấp tốc tại nhà

Bỏ bữa ăn sáng chắc chắn không phải là một ý tưởng tốt khi đang giảm cân . Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong thời gian còn lại của ngày. Bỏ bữa ăn sáng không chỉ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi mà còn tăng cảm giác đói khiến bạn ăn quá nhiều vào buổi trưa. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới với một bữa sáng bổ dưỡng. Bạn có thể có ăn ngũ cốc ngũ cốc, sữa chua, trái cây hoặc sữa ngũ cốc.

Nếu bạn không có vấn đề về chuyển hóa hoặc đường huyết thì không nên ăn gì từ 8 giờ tối hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau. Lý do đằng sau việc không ăn trong thời gian này là vì việc nhịn ăn sẽ làm tăng hóc môn tăng trưởng của còn người (HGH), đặc biệt càng tăng hơn với những ai trên 25 tuổi. Điều này sẽ giúp tăng khối lượng cơ và giảm lượng chất béo rất hiệu quả.

Nếu bạn muốn giảm cân một cách hiệu quả, thì đừng để cơ thể không được ăn gì quá 5 tiếng, sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Việc bỏ bữa không phải là cách đối xử tốt với bản thân, đảm bảo ba bữa chính và hai bữa ăn nhẹ lành mạnh để giảm cân hiệu quả tại nhà nhé.

4. Bữa tối diễn ra trước 8h tối giúp giảm cân tại nhà đơn giản

Bạn nên ăn tối trước 8 giờ tối và không ăn gì sau đó do vào thời gian này, sự giải phóng các enzyme tiêu hóa và chức năng của hệ tiêu hoá chậm lại, dẫn đến quá trình trao đổi chất cũng diễn ra chậm hơn. Vì vậy, chúng ta cần ít năng lượng vào buổi tối hơn. Việc ăn tối vào lúc 8 giờ tối hoặc 3 giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn không bị nặng bụng và thức ăn tiêu hóa tốt hơn.

5. Nhai chậm, nhai kỹ thức ăn để tăng hiệu quả giảm cân cấp tốc tại nhà

Nhai thức ăn chậm rãi sẽ làm giảm xu hướng ăn nhiều của bạn, vì não có thời gian để nhận được tín hiệu từ dạ dày rằng nó đã đầy thức ăn, đảm bảo quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn mà bạn cũng không bị nạp thừa calo cho cơ thể. Hẳn rằng giờ bạn đã hiểu cách giảm cân nhanh chóng thông qua việc nhai chậm rồi phải không?

6. Dùng trái cây trước bữa ăn là cách giảm cân nhanh chóng tại nhà

Việc dùng trái cây trước bữa ăn sẽ lấp đầy phần nào dạ dày của bạn, giúp bạn kiểm soát được thức ăn khi vào bữa chính. Hơn nữa nó còn là một cách detox, giải độc cơ thể rất hữu hiệu. Thế nên, hãy ăn trái cây ít nhất 30 phút trước các bữa ăn chính để nhanh chóng giảm cân tại nhà nhé các bạn.

7. Muốn giảm cân cấp tốc hãy tránh xa các bữa ăn nấu quá chín

Tránh ăn các thức ăn đã nấu quá lâu, quá chín vì các chất dinh dưỡng trong thức ăn đã giảm đi đáng kể khiến bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, khiến cơ thể thấy không thoải mái và có xu hướng tăng cảm giác thèm ăn, hậu quả tất yếu, các bạn sẽ ăn quá nhiều vào các bữa sau. Hãy đảm bảo thức ăn bạn dùng là thực phẩm tươi sống chế biến đúng cách để có thể giảm cân siêu tốc.

8. Uống nhiều nước đóng vai trò giảm cân hiệu quả tại nhà cấp tốc

Nước giúp thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Bạn cũng có thể thêm ít chanh vào làm nước detox cơ thể, kích thích tiêu hóa và quá trình trao đổi chất giúp bạn tiêu hao mỡ thừa hiệu quả. Bằng cách uống nước thay vì các nước dinh dưỡng, bạn có thể giảm cân nhanh chóng trong 7 ngày. Nếu bạn cảm thấy đói sau bữa ăn, bạn có thể uống một ly nước lớn để giữ cho mình no mà không cần bổ sung calo.

Nhưng tránh tuyệt đối các loại đồ uống ngọt như nước trái cây, trà đá và nước ngọt để ngăn ngừa việc tăng cân nhanh chóng trở lại cũng như không tốt cho hệ tiêu hóa của cơ thể.

9. Thực hiện ngủ và nghỉ ngơi đúng cách khi thực hiện giảm cân cấp tốc tại nhà

Giấc ngủ nghỉ ngơi đúng cách sẽ cho thấy sự khác biệt tuyệt vời trong việc giảm cân. Đảm bảo giấc ngủ ít nhất 8 giờ vào ban đêm và 2 giờ nghỉ trưa trong ngày. Điều này giúp cơ thể bạn đủ thời gian để tiêu diệt tất cả mỡ thừa, do đó giảm cân rất dễ dàng.

10. Giảm cân hiệu quả thì đừng quên tập luyện thể dục đều đặn

Bên cạnh việc áp dụng thực đơn, thay đổi cách ăn thì tập thể dục thường xuyên cũng đóng góp nhiều trong quá trình giảm cân của bạn. Có rất nhiều bài tập để các bạn có thể thực hiện linh hoạt tại nhà như squats, triceps push-up, trượt ván, đi bộ, chạy bộ, chống đẩy, plank tương đối đơn giản và hiệu quả. Những bài tập này có thể thực hành ở nhà dễ dàng mà không cần các thiết bị hỗ trợ phức tạp khiến cho tương lai giảm cân nhanh chóng không còn là xa vời.

11. Đam mê hoạt động thể thao là phương pháp giúp giảm cân nhanh và hiệu quả

Các hoạt động thể thao hiệu quả không kém so với tập luyện các bài tập ở trên, giúp bạn tác động tất cả các cơ, đốt cháy nhiều calo hơn.

Các môn thể thao ngoài trời như bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, đi xe đạp, bơi lội vv .. là những hoạt động tiêu hao năng lượng hiệu quả, giúp giảm cân nhanh trong thời gian ngắn..

12. Tập Yoga để giảm cân nhanh

Yoga là một cách tuyệt vời để cân bằng thể chất và tinh thần. Yoga và Pilates là các bài luyện tập cường độ thấp có thể đốt cháy calo cũng như làm cho bạn cảm thấy tươi mới và tràn đầy sinh lực, tinh thần vô cùng thoải mái. Thực hành các bài tập yoga khác nhau có thể giúp bạn giảm cân rất nhiều.