Thêm gợi cảm, quyến rũ với bài tập cho vòng 3 căng tròn tại nhà

Để có vòng 3 căng tròn, ngoài biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn và tốn kém, các bài tập giúp tăng kích thước và làm săn chắc vòng 3 cũng đem lại hiệu quả không ngờ.

Trong mắt các quý ông, vòng 3 của người phụ nữ luôn là điểm thu hút, gợi cảm nhất. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng sở hữu vòng 3 cân đối, quyến rũ tự nhiên.

Dưới đây là những bài tập giúp vòng 3 căng tròn gợi cảm vừa đa dạng, vừa dễ thực hiện khi tự tập luyện ngay tại nhà.

Bên cạnh sự tập luyện chăm chỉ, kiên trì, bí quyết để có vòng 3 căng tròn chính là chọn được bài tập thực sự phù hợp, hiệu quả cao.

Động tác 1: Bodyweight squat

Động tác Bodyweight squat

- Chân mở rộng bằng vai, nắm hai tay trước ngực, thực hiện tư thế squat cơ bản.

- Giữ tư thế squat 5-10s trước khi đứng lên.

- Thực hiện động tác 20 – 30 lần.

Chú ý siết cơ bụng và hạ đùi song song với mặt sàn đúng cách khi tập

Lưu ý: Đây là động tác “kinh điển” dành cho những ai không biết làm thế nào để có vòng 3 căng tròn. Nên chú ý siết cơ bụng và hạ đùi song song với mặt sàn đúng cách khi tập. Sau khi đã tập quen, hãy kết hợp thêm tạ nhỏ để đạt hiệu quả cao hơn.

Kết hợp thêm tạ nhỏ để đạt hiệu quả cao hơn

Động tác 2: Wall-sit

- Đứng áp lưng vào tường, để cơ thể cách tường một chút.

Động tác Wall-sit

- Từ từ hạ người, khuỵu gối, lưng vẫn giữ thẳng dựa tường, đùi song song với mặt sàn.

- Mắt nhìn thẳng, bắp đùi và cẳng chân giữ vuông góc với nhau.

- Thực hiện động tác 20 – 30 lần.

Từ từ hạ người, khuỵu gối, lưng vẫn giữ thẳng dựa tường

Động tác 3: Hamstring curls

- Bắt đầu bài tập cho vòng 3 căng tròn tại nhà với tư thế chống 2 tay và 2 đầu gối trên sàn.

- Giữ 1 chân làm trụ, chân còn lại gập ở phần đầu gối và đưa lên cao nhất có thể.

Động tác Hamstring curls giúp vòng 3 căng tròn

- Chú ý siết chặt cơ mông trong quá trình tập.

- Mỗi bên chân thực hiện động tác 15 lần, lặp lại 3 vòng.

Các bài tập giúp tăng kích thước và làm săn chắc vòng 3 giúp đem lại hiệu quả không ngờ

Động tác 4: Kneeling leg lift

- Chống 2 tay và 2 đầu gối trên sàn như động tác Hamstring curls. Giữ 1 chân làm trụ, đá thẳng chân còn lại về phía sau.

Động tác Kneeling leg lift

- Chú ý giữ chân sau thẳng, đá cao nhất có thể, siết chặt phần cơ mông.

- Thực hiện động tác 15 lần mỗi bên, lặp lại 3 vòng.

Động tác 5: Hip bridge

Động tác Hip bridge

- Nằm ngửa, chân mở rộng so với vai.

- Nâng hông lên vị trí cao nhất đồng thời siết chặt cơ mông.

- Thực hiện động tác 15 lần, lặp lại 3 vòng.

Bổ sung thực phẩm giúp vòng 3 nảy nở vào chế độ ăn hàng ngày

Ngoài các bài tập trên, việc tìm hiểu ăn gì để vòng 3 căng tròn cũng góp phần giúp vòng 3 nảy nở như mong muốn. Một số thực phẩm như: trứng, các loại hạt, thịt bò, thịt gà, yến mạch, rau chân vịt… rất cần để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của các chị em.

Như vậy, làm sao để vòng 3 căng tròn luôn là điều mà phụ nữ tìm kiếm nhưng chỉ những ai tìm hiểu và có thể kiên trì tập luyện thì mới đạt được kết quả cao. Hãy đa dạng hoá chế độ luyện tập của mình với bài tập cho vòng 3 căng tròn tại nhà để thêm tự tin, khỏe khoắn và quyến rũ mỗi ngày.