Kém xinh vì bọng mắt to, hãy thực hiện ngay những động tác yoga dưới đây để giảm sưng nhanh chóng

Luyện tập 18/04/2018 21:26

Bọng mắt sưng to và quầng thâm sau một đêm mất ngủ khiến gương mặt trở nên kém sắc. Đừng lo lắng, hãy thực hiện ngay những động tác yoga này để khắc phục tình trạng sưng bọng mắt nhanh chóng nhé!

Sưng bọng mắt thường xuất hiện khi bạn bị thiếu ngủ hoặc mắt bị kích ứng. Nguyên nhân có thể là do căng thẳng, dị ứng, dư thừa lượng nước trong cơ thể, thay đổi hoóc-môn...

Để khắc phụ tình trạng này, bạn có thể thử luyện tập những động tác yoga giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm sưng nhanh chóng.

Kém xinh vì bọng mắt to, hãy thực hiện ngay những động tác yoga dưới đây để giảm sưng nhanh chóng - Ảnh 1
Những bài tập yoga không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp khắc phục tình trạng sưng bọng mắt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những động tác yoga giúp giảm bọng mắt, bạn hãy bỏ túi ngay để ngăn ngừa sưng bọng mắt và thâm quầng nào!

Những động tác yoga giảm sưng bọng mắt

Tư thế gập mình

Tư thế ngồi gập mình là một trong những động tác yoga khá đơn giản và dễ thực hiện. Bài tập này giúp giãn cơ, giảm căng thẳng và ngăn ngừa chứng táo bón hiệu quả.

Bên cạnh đó, thường xuyên luyện tập động tác gập mình vào mỗi buổi sáng khi bụng đói sẽ tiếp thêm năng lượng cho cơ thể và cải thiện quá trình lưu thông máu, nhờ đó giúp ngăn ngừa tình trạng sưng bọng mắt.

Cách thực hiện:

Bạn ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng. Nhẹ nhàng vươn hai tay ra trước rồi gập người lại sao cho trán chạm đầu gối (hoặc càng gần càng tốt) và ngực ép lên đùi. Hai bàn tay nắm lấy các ngón chân, giữ tư thế khoảng 30 giây rồi thả lỏng.

Kém xinh vì bọng mắt to, hãy thực hiện ngay những động tác yoga dưới đây để giảm sưng nhanh chóng - Ảnh 2
Động tác yoga này rất đơn giản và dễ thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cái cày

Động tác yoga này có khả năng khai thác năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể, từ đó giúp giảm căng thẳng và ổn định lượng đường huyết trong máu. Tư thế cái cày còn có tác dụng giảm bọng mắt, cải thiện hệ tiêu hóa và kích thích vị giác, ngăn ngừa tình trạng chán ăn.

Đối với những người thường xuyên mất ngủ, bạn hãy luyện tập động tác yoga này mỗi ngày để giảm mệt mỏi, an thần, chữa đau đầu, đồng thời giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Cách thực hiện:

Bạn nằm thẳng trên sàn, hai cánh tay thả lỏng để dọc thân mình và lòng bàn tay hướng xuống dưới. Tiếp đến, bạn nhẹ nhàng đưa chân lên cao một góc 90 độ so với mặt sàn rồi ép tay xuống sàn, sau đó nâng hông lên. Hai chân để qua đầu, các ngón chân ép xuống sàn, cố gắng giữ tư thế này trong 30 giây hoặc nhiều hơn nếu có thể.

Kém xinh vì bọng mắt to, hãy thực hiện ngay những động tác yoga dưới đây để giảm sưng nhanh chóng - Ảnh 3
Thường xuyên luyện tập tư thế cái cày rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế đứng trên vai

Tư thế đứng trên vai là tư thế tương đối khó dành cho những người mới tập yoga. Cũng chính vì vậy mà động tác này có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc giảm bọng mắt, giúp thư giãn thần kinh và ngăn ngừa trầm cảm.

Bên cạnh đó, tư thế này còn rất tốt cho những người mắc bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và viêm xoang.

Cách thực hiện:

Bạn nằm thẳng trên sàn, hai tay để dọc theo thân mình, chân chụm vào nhau. Dùng lực của vai và tay để nâng chân, hông và phần lưng khỏi sàn. Lấy tay giữ phần lưng để duy trì tư thế. Luôn giữ thẳng chân và dồn toàn bộ trọng lượng lên vai và cánh tay. Cố gắng duy trì tư thế này khoảng 30 giây để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Kém xinh vì bọng mắt to, hãy thực hiện ngay những động tác yoga dưới đây để giảm sưng nhanh chóng - Ảnh 4
Mặc dù là tư thế khá khó nhưng bạn vẫn có thể luyện tập dần dần - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những động tác yoga giúp giảm bọng mắt tự nhiên tại nhà, bạn có thể áp dụng mỗi ngày.

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