Hết ngay mệt mỏi sau khi tập thể thao chỉ với thứ này

Sau khi tập xong mà sử dụng thứ này thì cơ thể khỏe phơi phới luôn ấy

Gừng là một loài thực vật có nguồn gốc từ Nam Á, hay được dùng làm gia vị hoặc làm thuốc. Trong gừng chứa các hợp chất chống viêm mạnh mẽ, nhờ đó gừng có thể giúp quá trình đau nhức cơ bắp chậm khởi phát.

Jim White, một nhà khoa học dẫn ra một nghiên cứu chứng minh rằng gừng có tác dụng như một liều thuốc kháng viêm và giảm đau hiệu quả. Và đặc biệt là liều thuốc ấy không hề có tác dụng phụ tiêu cực như các loại thuốc giảm đau thông thường. Chính vì vậy, sử dụng gừng sau khi vận động thật sự hiệu quả cho cơ bắp của người tập.

Ngoài việc giúp bạn có thể trở lại vào phòng tập thể dục một cách nhanh chóng, gừng cũng có thể giúp bạn duy trì ở mức cân nặng mong muốn. Một nghiên cứu năm 2012 tại Đại học Columbia chỉ ra rằng những người tham gia ăn hai gam gừng bột đều cảm thấy no hơn trong ba giờ sau đó so với những người không dùng chúng.

Gừng là một loại thực phẩm có sẵn quanh năm và rất dễ để sử dụng. Ta có thể thêm gừng tươi vào một món ăn bằng cách cắt lát hoặc băm nó. Ngoài ra gừng cũng được sản xuất thành các viên nang, phù hợp để sử dụng với liều lượng 2-4 gam mỗi ngày, ông Jim White cho biết thêm.

Tham khảo giá trị dinh dưỡng trong mỗi 6g gừng (Theo USDA)

Năng lượng: 5g

Protein: 0g

Chất béo: 0g

Carbs (carbohydrate): 1g

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-ngay-met-moi-sau-khi-tap-the-thao-chi-voi-thu-nay-151491.html