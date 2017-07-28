Giảm cân cấp tốc với cà chua, tại sao bạn lại chưa thử?

Giảm cân cấp tốc với cà chua không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn mang lại một làn da mềm mịn, sáng bóng nữa đấy. Cùng đọc để biết hết lợi ích giảm cân, chế độ ăn uống với cà chua vô cùng hữu ích nhé.
Lý do để bạn lựa chọn giảm cân cấp tốc với cà chua
- Cà chua là thực phẩm low-carb, giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng: Cà chua chứa rất ít calo. Một quả cà chua trung bình chứa 16 calo, nên dù có ăn hai quả thì lượng calo bạn hấp thụ vẫn dưới 50 calo, buộc cơ thể phải tiêu hao dần năng lượng dự trữ dạng mỡ để duy trì hoạt động bình thường, từ đó quá trình giảm cân diễn ra vô cùng hiệu quả. Do đó, cà chua luôn là thực phẩm có mặt trong các thực đơn giảm cân cấp tốc.
- Cà chua là thực phẩm giàu chất xơ: Một cốc cà chua ép chứa khoảng 2 g chất xơ không hòa tan và 0.20 g chất hòa tan chất xơ. Chất xơ hòa tan và không hòa tan đều đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Chất xơ hòa tan trong cà chua tạo thành một chất giống như gel trong ruột già, là nguồn thức ăn dồi dào cho những vi khuẩn trong ruột hoạt động, giúp cơ thể giảm hấp thu các chất trong quá trình tiêu hóa, chất xơ không hòa tan thì liên kết với các phân tử chất béo từ đó ngăn cản sự hình thành, tích tụ lớp mỡ tự nhiên ở các bộ phận.
- Tăng cường quá trình trao đổi chất giúp giảm cân hiệu quả: Các nhà khoa học đã xác nhận rằng uống nước ép cà chua có thể làm tăng chuyển hóa lipid bằng cách kích thích sự hoạt động của các gen liên quan đến quá trình oxy hóa axit béo. Trong một nghiên cứu về phụ nữ trung niên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, uống nước ép cà chua tăng Chi tiêu Năng lượng Nghỉ ngơi (REE - lượng calo cần thiết cho cơ thể trong khi nghỉ ngơi) và cũng làm giảm mức triglyceride trong huyết thanh.
- Chỉ số Glycemic thấp: Giá trị GI của cà chua là 38, khá thấp so với các loại thực phẩm chế biến khác và nhiều trái cây và rau khác. Các thực phẩm có GI thấp như cà chua làm tăng lượng đường trong máu một cách kiểm soát để kiểm soát lượng đường trong máu. Sự tăng đột ngột mức đường huyết có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, suy thận và mù.
- Giàu chất chống oxy hoá: Cà chua giàu chất lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ các gốc oxy có hại. Bản chất các gốc oxy có xu hướng thay đổi cấu trúc DNA và tạo ra trạng thái căng thẳng bên trong cơ thể. Điều này gây nên phản ứng căng thẳng, gây ra sự tích tụ chất béo và tăng cân. Do đó, cà chua sẽ giúp giảm stress oxy hoá trong cơ thể và giúp bạn giảm cân nhanh chóng.
- Đặc tính chống viêm: Lycopene được tìm thấy trong cà chua cũng chịu trách nhiệm ngăn chặn sự sản sinh ra các phân tử sinh học gây viêm nhờn do đó làm giảm chứng viêm, đầy hơi, phồng của cơ thể. Vì viêm cũng có thể gây tăng cân, tiêu thụ cà chua sẽ giúp làm giảm viêm và ngăn ngừa bệnh béo phì do viêm gây ra.
- Giảm căng thẳng: Tăng huyết áp là một lý do khiến bạn tăng cân dễ dàng. Tăng huyết áp có thể dẫn đến sự tích tụ độc hại các chất, cảm xúc và cảm giác ăn uống thay đổi dẫn đến chứng béo phì. Cà chua có chứa beta-carotene, lycopene, và vitamin E giúp giảm huyết áp, bảo vệ bạn khỏi bệnh tim mạch và tăng cân.
- Tăng cường Cholesterol tốt: Việc ăn cà chua thường xuyên có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL cholesterol) và mức cholesterol tốt (HDL cholesterol) đáng kể. HDL cholesterol hỗ trợ giảm cân và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Rõ ràng, ngoài tác dụng giảm cân, cà chua cũng giúp bảo vệ sức khỏe tiềm tàng rất tốt.
Các món ăn từ cà chua giảm cân hiệu quả
Các món ăn làm từ cà chua giúp bạn giảm cân hiệu quả có thể bổ sung trong thực đơn ăn uống hàng ngày cũng như giảm cân cấp tốc như:
- Nước ép cà chua rất ngon miệng và dễ uống.
- Súp cà chua dùng trong bữa trưa và bữa tối.
- Cà chua kết hợp với cà rốt, đậu Hà Lan là bạn đã có một món rau củ quả luộc ăn đầy đủ dưỡng chất, ….
- Salad cà chua là món ăn không thể thiếu trong các thực đơn giảm cân hiệu quả, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin, lại dễ chế biến.
- Canh trứng cà chua đậu phụ vừa cung cấp dinh dưỡng lại bổ sung protein có lợi cho cơ thể, giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thực hiện giảm cân cấp tốc.
Cà chua kết hợp thêm các loại rau củ, trái cây hoặc thảo mộc khác sẽ làm tăng hương vị cũng như khiến bạn uống mãi không chán khi áp dụng một thực đơn ăn kiêng đơn điệu.
Thực đơn giảm cân cấp tốc với cà chua các bạn tham khảo
- Trước bữa sáng: Uống một cốc mật ong ấm
- Bữa sáng: 1 quả trứng luộc, một quả cà chua, cà rốt luộc và nhỏ
- Bữa trưa: 2 quả cà chua, 1 quả dưa chuột, 2 lát bánh mỳ khô, sữa chua không đường
- Bữa tối: Súp cà chua với 200g cá nướng/ thịt ức gà.
- Giữa buổi: 1 cốc nước ép cà chua hoặc trà xanh.
Thực đơn với cà chua giúp bạn giảm cân cấp tốc vì khởi đầu bạn vừa thải độc, bổ sung nước cho cơ thể bằng nước mật ong pha ấm, các bữa chính đã nạp cho cơ thể đầy đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể có đủ năng lượng duy trì hoạt động, nước ép cà chua và trà xanh uống sau bữa ăn giúp tiêu hóa tốt hơn, khiến bạn không có càm giác đói, giảm cảm giác thèm ăn đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tiêu hao mỡ thừa hiệu quả, giúp giảm cân nhanh chóng.
Lưu ý khi giảm cân cấp tốc bằng cà chua:
- Khi giảm cân cấp tốc, thì những người bị đau da dày, viêm tụy, viêm túi mật không nên áp dụng với cà chua.
- Cà chua nên sử dụng ở sau hoặc cuối bữa ăn, nếu ăn đầu bữa khi dạ dày chưa có gì sẽ gây đau dạ dày.
- Khi áp dụng thực đơn giảm cân cấp tốc với cà chua ở trên, kết hợp thêm với tập thể dục nhẹ nhàng giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, giảm cân hiệu quả hơn.