Giảm cân cấp tốc với cà chua, tại sao bạn lại chưa thử?

Các món ăn làm từ cà chua giúp bạn giảm cân hiệu quả có thể bổ sung trong thực đơn ăn uống hàng ngày cũng như giảm cân cấp tốc như:

Cà chua kết hợp thêm các loại rau củ, trái cây hoặc thảo mộc khác sẽ làm tăng hương vị cũng như khiến bạn uống mãi không chán khi áp dụng một thực đơn ăn kiêng đơn điệu.

Thực đơn giảm cân cấp tốc với cà chua các bạn tham khảo

Trước bữa sáng: Uống một cốc mật ong ấm

Bữa sáng: 1 quả trứng luộc, một quả cà chua, cà rốt luộc và nhỏ

Bữa trưa: 2 quả cà chua, 1 quả dưa chuột, 2 lát bánh mỳ khô, sữa chua không đường

Bữa tối: Súp cà chua với 200g cá nướng/ thịt ức gà.

Giữa buổi: 1 cốc nước ép cà chua hoặc trà xanh.

Thực đơn với cà chua giúp bạn giảm cân cấp tốc vì khởi đầu bạn vừa thải độc, bổ sung nước cho cơ thể bằng nước mật ong pha ấm, các bữa chính đã nạp cho cơ thể đầy đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể có đủ năng lượng duy trì hoạt động, nước ép cà chua và trà xanh uống sau bữa ăn giúp tiêu hóa tốt hơn, khiến bạn không có càm giác đói, giảm cảm giác thèm ăn đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tiêu hao mỡ thừa hiệu quả, giúp giảm cân nhanh chóng.

Lưu ý khi giảm cân cấp tốc bằng cà chua: