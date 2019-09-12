Bài tập Zumba, vóc dáng khỏe, tinh thần trẻ, phấn chấn tức thời!

Bài tập Zumba – nhảy Zumba đang là loại hình khiêu vũ mới lạ, sôi động được nhảy trên nền nhạc Latin với những động tác đơn giản nhưng vôi cùng gợi cảm giúp cho bạn những trải nghiệm mới lạ giống như cảm giác bạn đang tham gia một lễ hội ở vùng Nam Mỹ. Những điểu nhảy nhanh, mạnh của Zumba được xem như những bài tập tốt nhất giúp các bạn nữ giảm cân nhanh chóng hoặc giúp bạn thực hiện ước muốn có một body dẻo dai, săn chắc.

Về Zumba, đây là bộ môn nhảy được sáng tạo bởi vũ công người Colombia tên Alberto “Beto” Pérez từ những năm 1990s. Bộ môn này thậm chí còn có ‘hẳn’ đại sứ Quốc tế riêng người Brazil.

Những bài tập Zumba còn gắn kết mọi người, nâng cao tinh thần tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Zumba liên tục chuyển động, Các chuyển động này được kết hợp từ hip-hop, soca, samba, salsa, merengue, mambo, squat và lunges. Sức quyến rũ của các vũ điệu này tạo nên một trải nghiệm độc đáo trong lúc tập luyện.

Lợi ích của bài tập Zumba

Đốt cháy calo

Chìa khóa của Zumba là sự kết hợp hiệu quả giữa aerobic và tập thể lực. Vậy nên các động tác nhanh với cường độ cao sẽ có thể đốt cháy từ 300 – 600 calo chỉ trong một giờ. Nếu bạn đang tìm kiếm cách để đốt cháy chất béo, thì Zumba là lựa chọn lý tưởng

Tăng độ bền

Khi tập Sức mạnh, các động tác liền nhau khi tập luyện có thể sẽ gây khó khăn cho bạn, và với thời gian nghỉ giữa set, bạn sẽ không thể tăng sức bền cho cơ thể. Tuy nhiên các lớp Zumba kéo dài trong 1 tiếng sẽ khiến cơ thể bạn thích nghi với bài tập tốt hơn và tiêu hao năng lượng liên tục mà không làm bạn chán nản.

Chỉnh lại tư thế hàng ngày cho bạn

Zumba không đơn giản chỉ là tập luyện, nó còn giúp bạn định hình lại tư thế của cơ thể trong các hoạt động hàng ngày.

Tăng sự tự tin

Tính chất tập nhóm của Zumba khác so với những bài tập thông thường. Bằng các điệu nhảy thú vị, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình dễ chịu và tự tin hơn về vóc dáng bản thân

Cơ thể khỏe mạnh, năng lượng lan tỏa giúp bạn tư tin về bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường khả năng phối hợp

Bạn có thể không nghĩ đến tầm quan trọng của sự phối hợp, đặc biệt khi chúng ta còn trẻ và khả năng này dường như đến tự nhiên. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, sự phối hợp bắt đầu trở nên chậm hơn. Nhưng sự chuyển động linh hoạt của Zumba sẽ giữ cơ thể linh hoạt, cân bằng và thống nhất.

Giảm thiểu lo lắng

Đối với những người muốn cải thiện tâm trạng, đến phòng tập gym không hề là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó Zumba sẽ giải phóng endorphin và chất dẫn truyền thần kinh có thể cải thiện tâm trạng và loại bỏ các hoocmon căng thẳng trong cơ thể. Tập Zumba giúp bạn lạc quan và yêu đời hơn

Tập luyện đồng đều toàn cơ thể

Giống như những bộ môn nhảy khác, Zumba đóng vai trò là môn tập luyện toàn thân giúp tăng lượng cơ đồng đều trên toàn bộ cơ thể.

Zumba dễ tiếp tận

Với hơn 200,000 lớp học trên 180 Quốc gia, bạn có thể dễ dàng đăng kí địa điểm tập luyện phù hợp với mình. Không chỉ giới trẻ, Zumba dành cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng.

Các lễ hội Zumba đường phố tổ chức tại Việt Nam thu hút sự tham gia của hàng trăm người - Ảnh minh họa: Internet

Các hướng dẫn để chuẩn bị cho bài tập Zumba

Zumba tuy đơn giản và không kén người tập, tuy nhiên để có được những giờ phút tập luyện thoải mái và hiệu quả nhất, bạn nên làm theo những hướng dẫn dưới đây nhé.

Mặc đồ thật thoải mái, có tính co giãn:

Tập Zumba bạn sẽ phải vận động toàn thân liên tục trong suốt thời gian dài nên tốt nhất hãy chọn những bộ đồ có chất liệu thun, vải cotton hoặc tổng hợp có tính thấm hút mồ hôi và co giãn tốt nhé. Tuyệt đối đừng nên mặc jean/ kaki hoặc somi,… các chất liệu vải khô cứng khác.

Nội y bên trong cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý và thể chất của bạn. Đừng chọn mặc những chiếc áo ngực mỏng manh sexy hoặc quần lót dây/ lọt khe nhé, nó sẽ là một cực hình đối với bạn. Khi đi tập thể thao, bạn nên mặc áo bra thể thao chuyên dụng để tránh làm ảnh hưởng tới dáng ngực của bạn và quá trình tuần hoàn máu.

Lựa chọn trang phục thể thao là điều bạn cần chuẩn bị đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Đi giày thể thao đế mềm, gót thấp

Hãy chắc chắn rằng giày của bạn cao không qua 3 phân và đủ mềm mại, thoải mái để có thể chạy nhảy liên tục mà không làm đau gót chân.

Chọn giày phù hợp sẽ giúp bạn có những buổi tập hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ở mỗi môn thể thao đều có một loại giày chuyên dụng riêng biệt, nên tốt nhất bạn hãy ra cửa hàng và nhờ nhân viên tư vấn cho mình một đôi giày phù hợp cho việc tập nhảy/ chạy bộ, và đặc biệt là phải đúng kích cỡ chân của bạn nhé. Rộng quá sẽ dễ bị tụt gót, còn chật quá cũng dễ làm bạn bị đau các ngón chân gây khó chịu, tê liệu nếu mang trong thời gian lâu.

Nên bắt đầu bằng khóa tập 2-3 buổi/ tuần

Thời gian đầu khi mới bắt đầu luyện tập, bạn không nên tập liên tục hàng ngày và quá nhiều vì sẽ khiến cơ thể không theo kịp cường độ tập luyện, dễ làm mất sức và ảnh hưởng tới các công việc/ đời sống cá nhân. Tập quá ít thì cũng sẽ không mang lại lợi ích sức khỏe như mong muốn nên phương án tốt nhất là chọn khóa tập 2-3 buổi/ tuần, hoặc tập cách ngày để cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Quan trọng không kém là bạn cần tìm địa chỉ tin cậy để tham gia lớp học chất lượng với cơ sở vật chất trang bị đầy đủ, phòng tập phải rộng rãi, mát mẻ tạo cảm giác thoải mái để có thể tập trung vào các điệu nhảy tốt hơn tránh các lớp học nhảy giá rẻ nhưng kém chất lượng như vậy vừa tốn công học nhưng không hiệu quả vừa mất tiền đóng phí mà không học được gì.

Không cần lo lắng nếu bạn chuyển động sai hoặc không theo kịp động tác

Nếu bạn là thành viên mới của lớp học thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng khi xung quanh mọi người đều có vẻ đang làm rất tốt, còn bạn thì luôn bị chậm nhịp hoặc bỏ lỡ mất một vài động tác của giáo viên.

Đừng lo lắng về điều đó vì tất cả những bạn học viên trông có vẻ hoàn hảo kia đều đã từng trải qua khoảng thời gian như bạn cả rồi, và chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng theo kịp và trở nên hoàn hảo giống vậy thôi.

Giảm cân nhờ bài tập Zumba

Các bài tập Zumba được chứng minh là phương pháp giảm cân hiệu quả an toàn nhờ thực hiện các động tác nhảy nhanh, mạnh làm tăng cường quá trình đốt cháy lượng mỡ thừa giúp bạn sỡ hữu “vòng eo 56” và đôi chân thon thả. Nhưng để có được hiệu quả đó bạn cần phải kiên trì luyện tập ít nhất 1 tháng với mỗi lần tập là 1 giờ với một tinh thần vui vẻ, nhiệt huyết và không nên cố gắng gượng ép mình tập quá sức.

Bạn không chỉ thêm tự tin về giao tiếp mà còn về cơ thể săn chắc và nhanh nhẹn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lý do bài tập Zumba giúp bạn giảm cân đó chính là những động tác khiêu vũ nhảy nhanh, nhờ vậy mà năng lượng của bạn tiêu hao cũng rất là nhanh, còn tiêu hao bao nhiều cùng tùy vào từng thể trạng của mọi người. Ví dụ bạn nặng 70 kg với 1 giờ tập thì bạn sẽ tiêu hao 446 kCalo và 532 kCalo với ai có cân nặng 83kg.

Lịch tập thông thường 1 tuần tập 3 buổi, mỗi buổi tập 1 giờ, như vậy 1 tuần bạn sẽ có 3 giờ tập ứng với giảm được 0,45kg. Như vậy nếu bạn kiên trì luyện tập Zumba mỗi ngày một giờ kết hợp với chế độ ăn ít chất béo, ít tinh bột ít hơn 500 calo/ ngày, bạn sẽ giảm được gần 1kg trong 1 tuần. Suy ra, bạn sẽ giảm được 4kg trong một tháng. Cũng quá khó đúng không nào và đây là phương án giảm cân khả quan và an toàn mà vẫn đảm bảo sức khỏe năng lượng cho cơ thể.

Phương pháp ăn uống thích hợp cho các bài tập Zumba

Luôn ăn trước khi luyện tập

Bài tập Zumba bạn sẽ được vận động liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy bạn chắc chắn phải có đủ năng lượng cho các bài tập này và hạn chế luyện tập với một cái bao tử rỗng. Ăn nhẹ trước bữa ăn luôn là một thói quen mang lại hiệu ứng tốt.

Các bữa ăn trước khi tập giúp cơ bắp có thể duy trì hoạt động, đẩy nhanh quá trình hồi phục của cơ bắp và giúp bạn không cảm thấy đói khi về nhà.

Uống đủ nước khi tập

Mặc dù cơ thể lọc nước rất nhanh và uống nước cũng không khiến bạn cảm thấy no trong thời gian dài nhưng mỗi ngày bạn phải uống ít nhất 2 lít nước. Chỉ có như vậy cơ thể mới được cấp nước đầy đủ để hoạt động bình thường. Đồng thời, hãy nhớ uống nước giữa các bài tập để tăng cường năng lượng cho cơ thể và tạo cảm giác no.

Đừng nên quên uống đủ nước trong quá trình luyện tập - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa

Đây là một trong những quy tắc vàng để giảm cân. Thực tế đã chứng minh rằng liên tục ăn một hoặc hai bữa mỗi ngày sẽ khiến bạn tăng cân. Nếu bạn có luyện tập thì đừng bao giờ bỏ bữa sáng vì nó sẽ kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Tăng cường các loại thực phẩm toàn phần và thực phẩm giàu chất xơ

Ăn các loại thực phẩm ít calorie và nhiều chất xơ sẽ khiến bạn no lâu hơn. Ăn thêm các loại thực phẩm toàn phần như rau quả, ngũ cốc nguyên hạt với chỉ số Glycemic thấp và Protein không mỡ sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Lựa chọn các loại thực phẩm nhiều chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Nghe thật hấp dẫn đúng không các bạn, trẻ, khỏe, tự tin, vóc dáng săn chắc. Nếu ý muốn của bạn như thế thì Zumba sẽ giúp các bạn. Hãy tìm cho mình một lớp học phù hợp và lên lịch ngay từ hôm nay. Chúc các bạn thành công!