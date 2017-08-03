Bài tập yoga giảm mỡ bụng dưới nhanh trong một nốt nhạc

Bài tập tiếp theo là biến thể của bài tập Chair Pose, có thêm vặn mình, giúp tác động cơ vùng bụng, vùng liên sườn tốt hơn, tăng hiệu quả giảm mỡ bụng dưới, giảm cân an toàn.

Giảm mỡ bụng dưới cấp tốc với bài tập ngồi ghế vặn người. Ảnh: Internet

Giữ dáng như đang ngồi ghế ở bài tập trên, nhưng thay vì giữ thẳng tay trên cao, hãy đưa tay hạ thấp xuống ngực đồng thời khi hạ thấp chân. Sau đó, chắp tay như đang cầu nguyện, và vặn người trên sang bên phải, để khuỷu tay trái trên đùi phải. Giữ chặt cơ bụng, tiếp tục hít thở sâu và thở ra trong 5 lần rồi về tư thế ban đầu và đổi bên.

Lặp lại động tác từ 5-10 lần.

Bài tập yoga nâng bụng Brigde Pose giảm mỡ bụng dưới nhanh bất ngờ.

Đây là bài tập yoga giảm mỡ bụng dưới cực kỳ hiệu quả và dễ thực hiện, giúp thon gọn vòng hai và săn chắc cơ bụng nhanh chóng cho người tập.

Bật mí bài tập yoga giảm mỡ bụng dưới Bridge Pose tại nhà đơn giản. Ảnh: Internet

Nằm trên mặt phẳng, giữ thẳng lưng, gập hai đầu gối, và đặt bàn chân chạm đất, để chân theo hướng mở rộng hông ra ngoài, hai tay thả lỏng để dọc thân người.

Hít sâu, siết chặt cơ bụng, dùng lực bụng và chân làm trụ, đẩy hông lên cao, càng cao càng tốt, hai tay đặt dưới hông, đan ngón tay vào nhau để hỗ trợ đẩy và giữ hông. Giữ tư thế như thế từ 5-8 lần thở rồi từ từ hạ xuống sàn.

Thực hiện động tác 10-15 lần/ 1 lần tập

Bí quyết giảm mỡ bụng dưới với bài tập yoga The Seated Forward Bend Pose

Muốn giảm mỡ bụng dưới nhanh thì không thể bỏ qua bài tập yoga The Seated Forward Bend Pose, tiêu hao lớp mỡ thừa tích tụ vùng bụng, săn chắc cơ bụng, chân, lưng, cơ thể thêm tăng dẻo dai và linh hoạt.

Cách giảm mỡ bụng dưới nhanh với bài tập yoga The Seated Forward Bend Pose. Ảnh: Internet

Bắt đầu với tư thế giống tư thế Plank, chống người thẳng, song song với mặt sàn bằng lòng bàn tay và mũi chân.

Chống thẳng tay, uốn cong người, ngực đẩy ra, đầu cùng theo hướng ép về phía sau, ép hông xuống thấp nhưng không chạm sàn, giữ nguyên tư thế trong 20-30s rồi thả lỏng bằng cách chùng tay, lưng không uốn cong mà hơi đổ về phía trước, phần hông chân vẫn giữ thẳng.

Thực hiện động tác 10-15 lần/1 lần tập.

The Camel Pose - Bài tập yoga giảm mỡ bụng dưới cấp tốc

Với bài tập yoga này, lực tác động chính vào bụng, vận động cơ bụng hiệu quả, vô cùng phù hợp với những ai có mong muốn giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Phương pháp giảm mỡ bụng dưới hiệu quả với bài tập yoga Camel Pose. Ảnh: Internet

Ngồi trên sàn với đầu gối, cẳng chân chạm đất, lòng bàn chân để ngửa, xương đùi và cẳng chân tạo góc 90 độ, người thẳng lưng, hai tay chống hông.

Từ từ cong lưng, ra phía sau đặt bàn tay lên gót chân, giữ thẳng tay, không uốn cong khuỷu tay.

Giữ vị trí này cho 4-8 hơi thở và từ từ thả lỏng, quay về tư thế ban đầu.

Thực hiện 10-15 lần/1 lần tập.

Trên đây là các bài tập yoga giảm mỡ bụng dưới nhanh chóng, dễ thực hiện tại nhà. Các chị em hãy kiên trì tập luyện để sớm có được vòng 2 lý tưởng nhé.