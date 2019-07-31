25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS

Luyện tập 31/07/2019 17:22

Phòng tập thể hình ứng dụng công nghệ hiện đại EMS của Công ty Cổ phần 25 FIT đã được khai trương. Với phương pháp sử dụng xung điện để kích thích vào các nhóm cơ trong cơ thể, người tập có thể đạt được mục tiêu thể hình như ý chỉ với 25 phút tập luyện mỗi ngày.

Chiều qua (30/7), Công ty Cổ Phần 25 FIT đã tiến hành lễ khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại địa chỉ số 105C Trương Định, phường 6, quận 3 (TP.HCM).

Chương trình diễn ra với sự tham dự của ông Hoàng Nghĩa Quang Hưng - Giám Đốc Công ty Cổ Phần 25 FIT và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - đại sứ thương hiệu của 25 FIT cùng nhiều khách mời quan tâm. 

25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS - Ảnh 1
 Ông Hoàng Nghĩa Quang Hưng - Giám Đốc Công ty Cổ Phần 25 FIT và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - đại sứ thương hiệu của 25 FIT

Công nghệ EMS (viết tắt của từ Electro-Muscle Stimulation) là phương pháp tập luyện dành cho các vận động viên hàng đầu trên thế giới.

25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS - Ảnh 2
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là đại sứ thương hiệu của 25 FIT 

Từ cuối thế kỷ XVIII, các nhà vật lý học đã chứng minh dòng điện có thể kích hoạt cơ bắp. Bốn thế kỷ sau, các nhà nghiên cứu tiếp tục ghi nhận các thông số mà điện tác động lên sự chuyển động của cơ bắp và phát hiện ra rằng sự kích thích bằng xung điện có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài ở các cơ. EMS giúp người tập có thể tiết kiệm thời gian, sức lực và sở hữu cơ thể khỏe mạnh, săn chắc.

25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS - Ảnh 3
Diễn viên Lan Ngọc cũng chia sẻ cô đã thực hiện được 5 buổi tập luyện cùng 25 FIT

Công nghệ này sử dụng xung điện để kích thích tất cả các nhóm cơ cùng 1 lúc. Chỉ cần 25 phút tập luyện mỗi buổi, một tuần tập 2 buổi, người tập có thể đạt được mục tiêu thể hình như ý muốn. 

25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS - Ảnh 4
Vì thời gian tập nhanh chóng, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc có thể kiên trì theo đuổi một bộ môn rèn luyện thể lực 

Số liệu thống kê cho thấy hiện nay tại châu Âu có khoảng hơn 6000 phòng EMS studio sử dụng công nghệ EMS. Hơn 90% người tập EMS hài lòng với kết quả mang lại.

Giảm cân quá nhanh không tốt như bạn nghĩ đâu: người thì trầm cảm, người dễ thất tình

Giảm cân quá nhanh không tốt như bạn nghĩ đâu: người thì trầm cảm, người dễ thất tình

Ngỡ đâu giảm được cân là một chuyện hạnh phúc không nghi ngờ, nhưng đôi khi nó cũng dẫn đến một số tác dụng phụ mà bạn cần biết.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng tập thể hình 25 FIT công nghệ tập luyện EMS

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay