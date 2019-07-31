25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS

Phòng tập thể hình ứng dụng công nghệ hiện đại EMS của Công ty Cổ phần 25 FIT đã được khai trương. Với phương pháp sử dụng xung điện để kích thích vào các nhóm cơ trong cơ thể, người tập có thể đạt được mục tiêu thể hình như ý chỉ với 25 phút tập luyện mỗi ngày.
- Nguy hại khôn lường đến từ việc giảm cân sai cách
- Cụ ông đã "sống lại" cuộc đời mới tới 92 tuổi nhờ 1 động tác Yoga: Cơ thể khỏe như 25 tuổi
Chiều qua (30/7), Công ty Cổ Phần 25 FIT đã tiến hành lễ khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại địa chỉ số 105C Trương Định, phường 6, quận 3 (TP.HCM).
Chương trình diễn ra với sự tham dự của ông Hoàng Nghĩa Quang Hưng - Giám Đốc Công ty Cổ Phần 25 FIT và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - đại sứ thương hiệu của 25 FIT cùng nhiều khách mời quan tâm.
Công nghệ EMS (viết tắt của từ Electro-Muscle Stimulation) là phương pháp tập luyện dành cho các vận động viên hàng đầu trên thế giới.
Từ cuối thế kỷ XVIII, các nhà vật lý học đã chứng minh dòng điện có thể kích hoạt cơ bắp. Bốn thế kỷ sau, các nhà nghiên cứu tiếp tục ghi nhận các thông số mà điện tác động lên sự chuyển động của cơ bắp và phát hiện ra rằng sự kích thích bằng xung điện có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài ở các cơ. EMS giúp người tập có thể tiết kiệm thời gian, sức lực và sở hữu cơ thể khỏe mạnh, săn chắc.
Công nghệ này sử dụng xung điện để kích thích tất cả các nhóm cơ cùng 1 lúc. Chỉ cần 25 phút tập luyện mỗi buổi, một tuần tập 2 buổi, người tập có thể đạt được mục tiêu thể hình như ý muốn.
Số liệu thống kê cho thấy hiện nay tại châu Âu có khoảng hơn 6000 phòng EMS studio sử dụng công nghệ EMS. Hơn 90% người tập EMS hài lòng với kết quả mang lại.