25 FIT khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại EMS

Chương trình diễn ra với sự tham dự của ông Hoàng Nghĩa Quang Hưng - Giám Đốc Công ty Cổ Phần 25 FIT và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - đại sứ thương hiệu của 25 FIT cùng nhiều khách mời quan tâm.

Chiều qua (30/7), Công ty Cổ Phần 25 FIT đã tiến hành lễ khai trương phòng tập thể hình đầu tiên tại địa chỉ số 105C Trương Định, phường 6, quận 3 (TP.HCM).

Ông Hoàng Nghĩa Quang Hưng - Giám Đốc Công ty Cổ Phần 25 FIT và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - đại sứ thương hiệu của 25 FIT

Công nghệ EMS (viết tắt của từ Electro-Muscle Stimulation) là phương pháp tập luyện dành cho các vận động viên hàng đầu trên thế giới.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là đại sứ thương hiệu của 25 FIT

Từ cuối thế kỷ XVIII, các nhà vật lý học đã chứng minh dòng điện có thể kích hoạt cơ bắp. Bốn thế kỷ sau, các nhà nghiên cứu tiếp tục ghi nhận các thông số mà điện tác động lên sự chuyển động của cơ bắp và phát hiện ra rằng sự kích thích bằng xung điện có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài ở các cơ. EMS giúp người tập có thể tiết kiệm thời gian, sức lực và sở hữu cơ thể khỏe mạnh, săn chắc.