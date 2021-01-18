Hướng dẫn cách làm hoa mai handmade tuyệt đẹp tại nhà, đơn giản dễ làm

Làm hoa mai là cách làm hoa giấy cầu kỳ, do đó cần chuẩn vị với những nguyên liệu phức tạp.

Cách làm hoa mai tuyệt đẹp tại nhà sẽ giúp đem sắc mai vàng về với gia đình và trang trí Tết. Mai vàng là biểu tượng không thể thiếu của xuân và Tết cổ truyền. Màu vàng của hoa mai là tượng trưng cho hy vọng, sự giàu sang phú quý. Mỗi dịp tết đến, xuân về, hầu như trong mỗi nhà đều cố gắng trang trí một vài cây hoa mai nở rộ để thể hiện cho mong muốn có nhiều hạnh phúc, may mắn trong năm mới.

+ Giấy nhún màu xanh

+ Kẽm cành

+ Băng keo sáp (màu xanh và màu nâu)

+ Thước kẻ

+ Kéo

+ Kìm cắt

+ Kẽm xi

+ Keo sữa

+ Bông gòn

+ Chỉ buộc

- Các bước thực hiện:

Bước 1:Cắt mảnh giấy nhún màu cam với kích thước 3*3,5 cm. Tiếp theo, gập đôi lại và cắt tua rua nhỏ làm nhụy.

Cắt mảnh giấy nhún màu cam, gập đôi lại và cắt tua rua nhỏ làm nhụy

Bước 2: Kéo dãn mảnh giấy này và ve nhẹ các đầu tua rua. Thao tác thực hiện nhẹ nhàng bởi giấy khá mảnh và rất dễ bị đứt.

Bước 3: Cắt mảnh giấy nhún màu vàng có kích thước 1,5*4,5 cm và gập đôi lại theo chiều dài. Tiếp đó, cắt cánh hoa mai hơi thuôn nhọn 1 chút ở đầu.

Cắt cánh hoa mai hơi thuôn nhọn 1 chút ở đầu

Bước 4: Kéo cánh hoa mai dãn hết cỡ ra 2 bên để tạo độ cong. Tiếp theo, đặt ngón tay vào lòng cánh hoa và ấn các đầu hoa lên trên để cánh hoa cong đẹp hơn. Thực hiện tương tự để làm 8 cánh hoa như vậy. Cắt nhỏ đi một chút đối với những cánh hoa trong cùng.

Cánh hoa khi mở ra

Bước 5: Phết keo sữa vào 1 đầu của đoạn kẽm xi dài 6 cm, cuộn nhụy hoa vào.

Cuộn nhụy hoa vào

Bước 6: Gắn các cánh hoa lên. Trong cùng là 3 cánh được gắn cao hơn nhụy 1 chút. Gắn 5 cánh hoa còn lại lên lớp ngoài.

Gắn các cánh hoa lên

Bước 7: Lấy mảnh giấy nhún xanh và cắt thành đoạn với kích thước 3,5*0,5 cm để làm đài hoa. Cuối cùng, cắt tạo hình đài hoa có phần đầu hơi tròn tròn 1 chút. Cắt thành 3 đài nhỏ.

Gắn 3 chiếc đài hoa lên bằng keo sữa

Gắn 3 chiếc đài hoa lên bằng keo sữa và bọc kín bằng băng keo sáp màu xanh.

Bước 8: Dùng tay đẩy các cánh hoa mai ra. Làm với khoảng 4-5 bông.

Dùng tay đẩy các cánh hoa mai ra

Bước 9: Để làm búp hoa, đầu tiên cắt mảnh giấy màu vàng hình vuông cạnh 4 cm và kéo dãn hết cỡ.

Tiếp theo, ve 1 ít bông gòn cho tròn lại và đặt vào giữa mảnh giấy ấy.

Ve tròn lại và dùng đầu đoạn kẽm xi dài 6 cm cho vào giữa chỗ bông gòn và buộc chặt lại.

Bước 10: Đặt tay vào chính giữa mảnh giấy màu vàng kích thước 7,5*1,5 cm. Xoắn nhẹ phần tâm rồi kéo giãn phần bụng 2 bên tâm. Sau đó, bọc vào nụ vừa làm và buộc chỉ cố định.

Làm đài hoa

Bước 11: Để làm đài hoa, bạn cắt mẩu giấy màu xanh kích thước 2*3 cm thành hình đài hoa và dùng keo sữa phết vào.

Dán đài hoa lên búp hoa và dùng băng keo sáp cuộn lại. Tiến hành với 2-3 búp hoa như thế.

Bước 12: Làm búp hoa có phần bọc ngoài màu xanh tương tự búp hoa có phần bọc ngoài màu vàng. Để màu vàng hơi lộ ra. Làm khoảng 3 búp xanh.

Làm búp hoa

Bước 13: Cắt khoảng 10 lá hoa mai.

Bước 14: Quấn che phần đầu kẽm cành màu xanh bằng băng keo sáp màu nâu. Đặt 3 lá lên đầu và quấn lại.

Quấn các bông hoa, búp hoa và lá lên

Quấn các bông hoa, búp hoa và lá còn lại lên. Chỉnh lại cành hoa cho đẹp.

Chỉnh lại cành hoa cho đẹp

2. Cách làm hoa mai bằng vải voan

- Nguyên phụ liệu

+ Vải voan

+ Kẽm xi màu vàng

+ Nhụy

+ Keo sáp

+ Nụ hoa giả

+ Thân hoa giả

+ Chậu

+ Chỉ

+ Băng dính thân cây

- Các bước thực hiện

Bước 1:

Quấn cánh mai lại và dùng nắp hồ làm khuôn. Cắt những dây thép nhỏ thành nhiều đoạn dài khoảng 10cm. Dùng phần tròn nhất của lọ hồ dán cuốn vào khuôn và vặn chúng vào bạn sẽ được hình tròn.

Dùng phần tròn nhất của lọ hồ dán cuốn vào khuôn và vặn chúng vào bạn sẽ được hình tròn

Bước 2:

Làm nhiều hình tròn như trên và bóp cánh cho thon.

Bước 3:

Tiến hành bọc cánh mai. Cho những cánh mai đã bóp thon vào dây vải và kéo căng dây vải và cuốn chỉ ở cuối cánh hoa cho thật chặt. Đặt nhụy vào trong và quấn chắc lại bằng chỉ. Sau đó, đặt thêm khoảng 5-6 cánh hoa vào.

Cho những cánh mai đã bóp thon vào dây vải và kéo căng dây vải và cuốn chỉ ở cuối cánh hoa

Tiến hành cuốn chỉ thật chặt và sắp xếp các cánh hoa lại cùng nhị hoa là thành một bông hoa.

Bước 4:

Dùng sáp xanh để che phần chỉ, đồng thời làm thanh đài hoa bên dưới.

Dùng sáp xanh để làm thanh đài hoa bên dưới

Bước 5:

Hoa mai bằng vải voan đã hoàn thành. Có nhiều kiểu để lựa chọn như kiểu hoa mai vải voan kiểu búp, kiểu nở bắt bông hoặc kiểu nở hoàn chỉnh.

Hoàn thành bông hoa

Bước 6:

Làm chùm hoa mai vải và làm thêm nụ để tạo thành chùm mai. Quấn nhụy hoa vào bông hoa để tạo thành những cành hoa voan lung linh.

Quấn nhụy hoa vào bông hoa để tạo thành những cành hoa voan lung linh

Cho vào khoảng 2-3 bông hoa và gắn thành một chùm. Gắn thêm một chiếc nụ hoa trên mỗi chùm.

Bước 7:

Quấn chùm mai vào cây mai. Vậy là cách làm hoa mai vải voan trang trí nhà đã được hoàn thành. Gắn các bông hoa rồi đến chùm hoa, cành hoa vào cây.

Quấn chùm mai vào cây mai

Dùng sáp để sắp xếp hoa gắn vào cành cây sao cho hài hòa là được.

Thành Phẩm:

Tuy rằng làm hoa mai bằng vải voan hơi tốn công sức nhưng khá thú vị và vui vẻ. Những bông hoa vải voan handmade trông thật sống động và tự nhiên.

Những bông hoa vải voan handmade trông thật sống động và tự nhiên

3. Cách làm hoa mai bằng ống hút

+ Nguyên vật liệu cần dùng:

1 bó ống hút

1 bó bông tăm ráy tai

1 đoạn kẽm bản trung

1 đoạn kẽm bản nhỏ

1 cuộn băng keo màu xanh lá sẫm

1 cụm kẽm làm nhụy hoa

+ Các bước tiến hành

Bước 1: Làm bông mai và 2 tầng cành, lá

Tận dụng túi nilon vàng để cắt thành 10 miếng chữ nhật nhỏ. 5 miếng có kích thước 6cm x 2,5 cm và 5 miếng khoảng 5,5cm x 2 cm. Tiếp theo, tỉa các miếng nilon để tạo thành hình bo tròn và có răng cưa ở phần đầu. Tỉa cho phần đuôi nhọn hơn.

Lấy 1 ống hút màu xanh lá cắt theo hình lá và để ống hút bung ra hoàn toàn. Sau đó, dùng đoạn kẽm bản nhỏ ngắn và chích keo vào 1 đầu kẽm. Dán đoạn kẽm này với phần lá cắt bằng ống hút. Sau đó, dán thêm băng keo xanh.

Làm bông mai và 2 tầng cành, lá

Để làm nhụy hoa, bạn chuẩn bị sẵn những đoạn kẽm ngắn và sơn bằng màu trắng. Sơn vàng ở 2 phần đầu kẽm. Tiếp đó, gập 4 đoạn kẽm đã sơn làm đôi và chập lại vào cùng 1 thanh kẽm bản nhỏ dài. Quấn chỉ quanh đoạn kẽm để cố định. Chập các cánh mai cắt từ hình chữ nhật vào và quấn chỉ xung quanh.

Tiếp tục đắp vào những cánh mai lớn hơn ngoài cùng. Dùng chỉ để thắt lại thật chắc. Dùng băng keo màu xanh dán lại xung quanh mối buộc cho đến khi tạo ra 1 nhành mai.

Tạo thêm bông, nụ, lá khác để làm nhiều nhánh mai khác

Dùng bông tăm ráy tai để làm nụ mai. Trước tiên, cắt lấy 2 đầu bông gòn của tăm bông. Lấy miếng nilon vàng chụp vào đầu bông gòn và dùng băng keo quấn quanh. Cắt bỏ phần nilon dư. Tiến hành tương tự với đầu bông gòn kia.

Tiếp theo, gắn 1 đoạn kẽm bản to vào đầu nụ và chập lại vào thân kẽm. Dùng keo quấn xung quanh để giữ chặt. Chập thêm lá làm từ ống hút lên nhánh nụ.

Tạo thêm bông, nụ, lá khác để làm nhiều nhánh mai khác. Chập tất cả các nhánh mai thành bó và cố định lại bằng nhiều lớp băng keo. Cây mai đã được hoàn thành. Bạn chỉ cần cắm vào chậu mini có phủ sỏi đá.

Chập tất cả các nhánh mai thành bó và cố định lại bằng nhiều lớp băng keo

Tự làm hoa mai vải voan để trang trí nhà đón Tết đến các bạn nhé! Bắt tay vào thực hiện ngay cách làm hoa giả này thôi các bạn!

Với những cách làm hoa mai vừa chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp độc giả tự tay làm được những cành mai thật đẹp, để trang trí cho ngôi nhà của bạn trong dịp xuân về.