Xay nhuyễn 3 thành phần này để uống mỗi ngày, bụng phẳng, dáng thon mà da dẻ lại hồng hào và căng mịn

Học bài viết dưới đây công thức làm sinh tố rau diếp cá, chanh và mật ong để uống mỗi ngày, sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu vóc dáng săn chắc cùng làn da khỏe đẹp, hoàn hảo.
- Xay vài lá diếp cá để uống mỗi ngày, vừa thanh lọc độc tố trong cơ thể vừa trị mụn, dưỡng da khỏe đẹp
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Uống 1 ly sinh tố mỗi ngày là thói quen vô cùng tốt đối với sức khỏe, vóc dáng và làn da. Trong đó, lá diếp cá là một trong những thực phẩm dồi dào dinh dưỡng lành mạnh. Thực tế, đã có rất nhiều người bổ sung sinh tố từ loại rau này mỗi ngày để cải thiện làn da và giảm cân, điển hình là nữ ca sĩ Hòa Minzy.
Sinh tố rau diếp cá có tác dụng gì?
Đối với làn da, rau diếp cá sẽ cung cấp kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ điều trị hoàn toàn các vấn đề như mụn đầu đen, mụn trứng cá, viêm, mẩn ngứa. Đồng thời, nguồn dưỡng chất dồi dào trong loại lá này góp phần nuôi dưỡng làn da trắng hồng tự nhiên.
Các loại vitamin trong loại rau quen thuộc này có thể ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin tối ưu, từ đây ngăn ngừa sự xuất hiện của nám, tàn nhang, đồi mồi cùng nhiều dấu hiệu của lão hóa sớm khác.
Uống sinh tố rau diếp cá không chỉ cải thiện làn da mà còn loại bỏ độc tố trong cơ thể, hạn chế rối loạn nội tiết tố, tăng cân mất kiểm soát.
Rau diếp cá cung cấp lượng chất xơ dồi dào khiến dạ dày cảm thấy no lâu hơn, điều này hạn chế việc bổ sung quá nhiều calo trong bữa ăn. Từ đó, sau một thời gian, bạn sẽ giảm cân một cách tự nhiên.
Thức uống bổ dưỡng này còn chứa nhiều dưỡng chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo lẫn độc tố ra khỏi cơ thể. Đây là một cơ chế cần thiết để giảm cân hiệu quả và nhanh chóng.
Công thức làm sinh tố rau diếp cá
Nguyên liệu cần có:
- 20 lá diếp cá
- 1 muỗng canh mật ong
- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh
- Đá viên (nếu thích)
Cách thực hiện:
Rau diếp cá sau khi mua về phải rửa thật kỹ với nước muối pha loãng, sau đó để cho ráo nước hoàn toàn. Thêm rau diếp cá vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi đổ ra ly, cho mật ong, nước cốt chanh vào khuấy đều là có thể thưởng thức.
Nếu thích dùng lạnh, bạn hãy thêm đá viên vào xay nhuyễn cùng rau diếp cá trước.
Bạn có thể thưởng thức ly sinh tố bổ dưỡng này mọi lúc trong ngày, tốt nhất là trước khi ăn tối.
Chăm chỉ uống 1 ly sinh tố rau diếp cá mỗi ngày, không lâu sau đó, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tuyệt vời về vóc dáng, làn da và hệ tiêu hóa.