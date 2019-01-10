Xay nhuyễn 3 thành phần này để uống mỗi ngày, bụng phẳng, dáng thon mà da dẻ lại hồng hào và căng mịn

Học bài viết dưới đây công thức làm sinh tố rau diếp cá, chanh và mật ong để uống mỗi ngày, sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu vóc dáng săn chắc cùng làn da khỏe đẹp, hoàn hảo.

Uống 1 ly sinh tố mỗi ngày là thói quen vô cùng tốt đối với sức khỏe, vóc dáng và làn da. Trong đó, lá diếp cá là một trong những thực phẩm dồi dào dinh dưỡng lành mạnh. Thực tế, đã có rất nhiều người bổ sung sinh tố từ loại rau này mỗi ngày để cải thiện làn da và giảm cân, điển hình là nữ ca sĩ Hòa Minzy. Chia sẻ về bí quyết cải thiện làn da và vóc dáng của bản thân, nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết cô đã uống sinh tố rau diếp cá mỗi ngày - Ảnh: Internet Sinh tố rau diếp cá có tác dụng gì? Đối với làn da, rau diếp cá sẽ cung cấp kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ điều trị hoàn toàn các vấn đề như mụn đầu đen, mụn trứng cá, viêm, mẩn ngứa. Đồng thời, nguồn dưỡng chất dồi dào trong loại lá này góp phần nuôi dưỡng làn da trắng hồng tự nhiên.

Các loại vitamin trong loại rau quen thuộc này có thể ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin tối ưu, từ đây ngăn ngừa sự xuất hiện của nám, tàn nhang, đồi mồi cùng nhiều dấu hiệu của lão hóa sớm khác. Uống sinh tố diếp cá mỗi ngày là thói quen nuôi dưỡng làn da từ bên trong cực hữu hiệu - Ảnh: Internet Uống sinh tố rau diếp cá không chỉ cải thiện làn da mà còn loại bỏ độc tố trong cơ thể, hạn chế rối loạn nội tiết tố, tăng cân mất kiểm soát.

Rau diếp cá cung cấp lượng chất xơ dồi dào khiến dạ dày cảm thấy no lâu hơn, điều này hạn chế việc bổ sung quá nhiều calo trong bữa ăn. Từ đó, sau một thời gian, bạn sẽ giảm cân một cách tự nhiên. Thức uống bổ dưỡng này còn chứa nhiều dưỡng chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo lẫn độc tố ra khỏi cơ thể. Đây là một cơ chế cần thiết để giảm cân hiệu quả và nhanh chóng. Công thức làm sinh tố rau diếp cá Nguyên liệu cần có: - 20 lá diếp cá - 1 muỗng canh mật ong - 1 muỗng cà phê nước cốt chanh - Đá viên (nếu thích) Cách thực hiện: Rau diếp cá sau khi mua về phải rửa thật kỹ với nước muối pha loãng, sau đó để cho ráo nước hoàn toàn. Thêm rau diếp cá vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi đổ ra ly, cho mật ong, nước cốt chanh vào khuấy đều là có thể thưởng thức. Nếu thích dùng lạnh, bạn hãy thêm đá viên vào xay nhuyễn cùng rau diếp cá trước. Bạn có thể thưởng thức ly sinh tố bổ dưỡng này mọi lúc trong ngày, tốt nhất là trước khi ăn tối. Sinh tố rau diếp cá có thể cải thiện một số vấn đề về da như mụn trứng cá, nổi nhọt. Bên cạnh đó, thức uống này còn hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet Chăm chỉ uống 1 ly sinh tố rau diếp cá mỗi ngày, không lâu sau đó, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tuyệt vời về vóc dáng, làn da và hệ tiêu hóa.

Tối nào cũng uống ly nước rau diếp cá này rồi ngủ, cân nặng giảm 'ầm ầm' không cần tập luyện Nếu bạn vẫn đang thắc mắc uống rau diếp cá vào buổi tối có thật sự giúp giảm cân hay không, hãy áp dụng thử trong vòng 1 tuần, kết quả đạt được sẽ chứng minh tất cả.

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