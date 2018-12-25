Uống 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, không chỉ dưỡng da và giảm cân, bạn còn nhận về 6 điều 'kỳ diệu' này

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/12/2018 15:44

Hóa ra chỉ cần bổ sung 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, bạn có thể sở hữu làn da khỏe đẹp, vóc dáng cân đối cùng cơ thể khỏe mạnh.

Brightside đã tìm ra 8 tác dụng tuyệt vời đối với nhan sắc, vóc dáng và sức khỏe mà mật ong mang đến. Theo đó, chỉ cần bổ sung 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc với kết quả nhận được sau 1 tuần.

Chống oxy hóa, nuôi dưỡng làn da

Mật ong giàu chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ, có nghĩa là tiêu thụ chúng thường xuyên sẽ làm sạch các độc tố khác nhau ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của mật ong sẽ cải thiện đáng kể tình trạng da như điều trị mụn, viêm, mẩn ngứa, thiếu độ ẩm.

Giảm cân

Nếu đang muốn giảm cân, các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên loại trừ tất cả mọi loại đồ ngọt, có đường, thay vào đó hãy bổ sung mật ong. Điều này bắt nguồn bởi vị ngọt của mật ong khác với đường. Loại nguyên liệu tự nhiên này làm tăng sự trao đổi chất, rất cần thiết cho quá trình giảm cân.

Uống 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, không chỉ dưỡng da và giảm cân, bạn còn nhận về 6 điều 'kỳ diệu' này - Ảnh 1
Uống mật ong mỗi ngày vô cùng tốt cho sức khỏe, đặc biệt, loại nguyên liệu này còn giúp giảm cân tối ưu - Ảnh: Internet

Ổn định cholesterol trong máu

Mật ong không có cholesterol nhưng rất dồi dào các thành phần dưỡng chất, vitamin góp phần làm giảm mức cholesterol.

Tiêu thụ mật ong hàng ngày có tác dụng cực kỳ tốt vì sẽ ổn định mức độ các hợp chất chống oxy hóa trong cơ thể. Điều này có thể chống lại lượng cholesterol dư thừa.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa trong mật ong có thể ngăn ngừa các động mạch bị thu hẹp. Tùy thuộc vào nơi xảy ra, tình trạng hẹp động mạch có thể dẫn đến suy tim, suy giảm trí nhớ hoặc đau đầu. Để khắc phục điều này, hãy uống một ly nước với một vài thìa mật ong.

Uống 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, không chỉ dưỡng da và giảm cân, bạn còn nhận về 6 điều 'kỳ diệu' này - Ảnh 2
Uống nước cùng mật ong còn có tác dụng ngăn ngừa tình trạng thu hẹp động mạch - Ảnh: Internet

Cải thiện trí nhớ

Một nghiên cứu khác cho thấy mật ong có khả năng chống lại căng thẳng, khôi phục hệ thống chống oxy hóa tế bào. Do đó, cải thiện trí nhớ cực kỳ hữu hiệu. Bên cạnh đó, canxi có trong loại nguyên liệu này dễ dàng được não hấp thụ để phục vụ các hoạt động.

Cải thiện giấc ngủ

Đường có trong mật ong làm tăng mức độ insulin trong máu, sau đó giải phóng serotonin. Serotonin được chuyển hóa thành melatonin, một loại hoóc môn thúc đẩy giấc ngủ chất lượng.

Tốt cho đường ruột

Mật ong là một chất khử trùng mạnh, vì vậy việc bổ sung chúng khi bụng đói cực kỳ tốt. Thói quen này giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau liên quan đến đường tiêu hóa.

Bên cạnh đó, khi đi qua dạ dày, mật ong tiêu diệt vi trùng và chữa lành vết thương nhỏ ở màng nhầy.

Giảm rối loạn tâm lý

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế là sự thật. Mật ong giúp làm dịu thần kinh và giảm mệt mỏi hiệu quả cao.

Trong khi đó, glucose có trong loại nguyên liệu tự nhiên này rất cần thiết cho quá trình hoạt động của các tế bào thần kinh. Dưỡng chất từ mật ong nhanh chóng được hấp thụ vào máu giúp thư giãn và giảm bớt các rối loạn tâm lý.

Phần thưởng: Tỏi ngâm mật ong

Khi kết hợp với một phương thuốc tự nhiên khác có tính sát trùng và chữa bệnh như tỏi - sức mạnh của mật ong sẽ tăng gấp 10 lần. Tỏi ngâm mật ong sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch giữ vững tình trạng sức khỏe, tăng cường cải thiện làn da, hỗ trợ giảm cân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 10 củ tỏi

- 1 ly mật ong nguyên chất

- Lọ thủy tinh nhỏ có nắp

Cách thực hiện:

Tách riêng các tép tỏi xếp vào lọ thủy tinh. Sau đó đổ mật ong vào, loại bỏ bong bóng nếu cần thiết. Đậy kín nắp, đặt lọ tỏi mật ong ở nơi khô thoáng trong vài ngày.

Cách sử dụng rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần uống 1 muỗng tỏi ngâm mật ong khi bụng đói, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Uống 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, không chỉ dưỡng da và giảm cân, bạn còn nhận về 6 điều 'kỳ diệu' này - Ảnh 3
Mật ong ngâm tỏi cực kỳ tốt cho sức khỏe, ngoài ra còn có tác dụng giảm cân, nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống 1 muỗng canh mật ong mỗi ngày, bạn sẽ đạt được những tác dụng tuyệt vời trên.

Mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm thức dậy pha 1 thìa mật ong uống như này, sau 1 tuần khiến bạn không nhận ra chính mình vì trắng và xinh quá

Mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm thức dậy pha 1 thìa mật ong uống như này, sau 1 tuần khiến bạn không nhận ra chính mình vì trắng và xinh quá

Chăm chăm vào mỹ phẩm dưỡng da cũng không bằng tập luyện thói quen uống mật ong mỗi ngày như thế này đâu nhé!

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