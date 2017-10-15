Trị mụn thịt ở cổ như thế nào hiệu quả nhất và không lo tái phát?

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/10/2017 11:28

Mụn thịt ở cổ là một dạng u tuyến mồ hôi nằm ẩn sâu dưới da, có hình dạng như những nốt mụn nhỏ li ti màu trắng đục. Để giải quyết tình trạng này sớm, các chị em hãy áp dụng ngay những cách trị mụn thịt ở cổ sau đây nhé!

Nguyên nhân sinh ra mụn thịt ở cổ là do rối loại chuyển hóa dưới da khiến cho việc bài tiết mồ hôi bị gián đoạn, hình thành các y u tuyến. Ngoài ra, mụn thịt hình thành còn do chế độ sinh hoạt không lành mạnh, ăn uống không khoa học, hay thức khuya… Chính vì vậy, trong quá trình sử dụng các cách trị mụn thịt ở cổ thì bạn cũng cần thay đổi các thói quen xấu, điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cho hợp lý.

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng chanh và sữa tươi

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng chanh và sữa tươi.
Cách trị mụn thịt ở cổ bằng chanh và sữa tươi. Ảnh internet

Trong thành phần của chanh có chứa axit Citric, vitamin C có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Đồng thời, chanh cũng rất giàu tính oxy hóa giúp cải thiện tế bào, thải độc tố ra ngoài, giúp da khỏe mạnh, đẹp lên nhanh chóng. Còn sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp triệt tiêu vi khuẩn gây hại da, trị mụn thịt hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa nước cốt chanh.
  • 2 thìa sữa chua không đường.

Cách sử dụng:

  • Trộn đều các nguyên liệu theo tỷ lệ 1:1 thành hỗn hợp sền sệt.
  • Dùng nước ấm làm sạch da, loại bỏ các bụi bẩn và lớp dầu thừa giúp lỗ chân lông thông thoáng.
  • Thoa đều lớp hỗn hợp lên vùng da cổ bị mụn thịt.
  • Để lớp hỗn hợp trên da khoảng 10-15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, làn da sẽ có cải thiện đáng kể, sáng, mịn đặc biệt là mụn thịt dần “biến mất”.

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng bằng tinh dầu bạc hà

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng bằng tinh dầu bạc hà.
Cách trị mụn thịt ở cổ bằng bằng tinh dầu bạc hà. Ảnh internet

Tinh dầu bạc hà có tính nóng, kháng khuẩn mạnh giúp tẩy sạch tế bào chết, làm đẹp da Đồng thời, các dưỡng chất này nhanh chóng tác động thấm sâu vào lớp biểu bì phá vỡ mô liên kết, làm xẹp mụn thịt trong thời gian nhanh nhất.

Do đó, sau khi tắm xong, vùng da cổ đã được vệ sinh sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng thì bạn hãy dùng tinh dầu bạc hà thoa trực tiếp lên các nốt mụn. Nằm thư giãn khoảng 20 phút, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát. Cứ kiên trì thực hiện 3-4 lần/tuần thì chắc chắn rằng sau khoảng 2 tháng, các nốt mụn thịt sẽ hết.

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng chuối xanh

Chuối xanh là nguyên liệu có tính hàn, chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho da. Ngoài ra, chuối còn có tính oxy hóa khá mạnh, có tác dụng làm lành các tổn thương, giảm viêm nhiễm, tiêu diệt các ổ vi khuẩn gây ra mụn thịt.

Để thực hiện cách này, bạn hãy chuẩn bị vài quả chuối xanh, sau đó rửa thật sạch thái nhỏ và giã nát. Tiếp theo, bạn vệ sinh da mặt thật sạch, rồi thoa phần chuối xay nhuyễn lên các vết mụn thịt, để trong khoảng 10-15 phút rồi rửa nhẹ nhàng bằng nước sạch.

Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện cách này hàng ngày thì chỉ sau 1 thời gian ngắn làn da sẽ mịn mạng, không còn cục mụn thịt nào “ở” lại.

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng súp lơ

Cách trị mụn thịt ở cổ bằng súp lơ.
Cách trị mụn thịt ở cổ bằng súp lơ. Ảnh internet

Trị mụn thịt ở cổ bằng súp lơ nghe có vẻ lạ, nhưng cách này mang lại hiệu quả cải thiện rất tốt. Chỉ cần bạn rửa sạch, nghiền nát súp lơ, ép lấy nước và bôi lên các nốt mụn. Thực hiện ngày 2 lần. Cứ kiên trì như vậy, mụn thịt sẽ hết, cải thiện thẩm mỹ cho làn da rõ rệt.

Trên đây là những cách trị mụn thịt ở cổ bằng thiên nhiên cho cải thiện từ từ, vì vậy, các chị em hãy kiên trì áp dụng nhé! Chắc chắn rằng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chị em sẽ đạt được cải thiện như mong muốn. 

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