Trị mụn cóc bằng lá tía tô, bài thuốc dân gian hiệu quả không ngờ

Trong các vấn đề về da liễu thì mụn cóc là một trong những bệnh thường gặp ở người lớn. Bệnh do virus HPV gây ra. Triệu chứng của bệnh khá đơn giản, trên da xuất hiện khối u nhỏ, sần sùi màu trắng. Các mụn này, nếu may mắn sẽ tự tan sau một vài tuần, hoặc có thể tới hàng năm. Còn lại, thì hầu hết đều là những trường hợp mụn cóc phát triển to, gây cảm giác cộm, đau khó chịu, đặc biệt là vùng gót chân.

Một trong những phương pháp điều trị mụn cóc từ thiên nhiên có hiệu quả khá cao là sử dụng lá tia tô để điều trị. Việc trị mụn cóc bằng lá tía tô xuất phát từ dân gian và đã được chứng minh có hiệu quả khá cao.

Một trong những đặc điểm đáng lo ngại của mụn cóc là khả năng lây lan của nó. Mụn cóc dễ lây, từ vùng da này sang vùng da khác, từ người này sang người khác. Tuy lành tính, nhưng mụn cóc gây mất thẩm mĩ, và các biện pháp điều trị thông thường không có hiệu quả cao. Người muốn loại bỏ mụn cóc thường phải đi phẫu thuật, hoặc bôi thuốc trong thời gian dài để làm mất đi mụn cóc đó, cũng mất khá nhiều thời gian và chịu nhiều đau đớn. Nếu các bạn không muốn bị đau hoặc phải chờ lâu như vậy, có thể áp dụng cách trị mụn cóc bằng tía tô vừa lành lại vô cùng đơn giản, dễ thực hiện tại nhà lắm nhé.

Tại sao trị mụn cóc bằng lá tía tô lại hiệu quả?

Tía tô trong Đông y có tính ấm, vị cay, không độc. Tía tô có khả năng trừ cảm, giải hàn, làm ra mồ hôi. Về mặt dinh dưỡng, tía tô có khá nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như: A, C, Ca, Fe,…

Vẫn chưa rõ cơ chế trị mụn cóc bằng lá tía tô như thế nào, nhưng có nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã chứng được rắng trong lá tía tô chứa nhiều chất Perila Aldehyde và chất Limonene, đều có tác dụng điều hòa cân bằng cơ chế tự điều tiết của da đồng thời giúp ức chế hoạt động của các vi khuẩn, vi rút có hại trên da hiệu quả, có thể chính hai chất này đã giảm, ngăn cản và tác động loại bỏ virut HPV trú ngụ trong mụn cóc. Tuy nhiên, những điều này chỉ là phỏng đoán, chưa có căn cứ thuyết phục, nhưng theo kinh nghiệm dân gian và chính bản thân những người đã từ áp dụng cho biết, xét cho cùng thì lá tía tô vẫn là vị thuốc khá hiệu quả trong điều trị mụn cóc, vừa tiết kiệm, cách thực hiện đơn giản, bản chất của lá tía tô thì lại rất lành tính, thích hợp cho mọi vùng da trên cơ thể không gây dị ứng, kích ứng gì cả.

Hướng dẫn trị mụn cóc bằng lá tía tô dễ thực hiện tại nhà

Trước tiên, các bạn làm sạch vùng da bị mụn cóc, có thể ngâm hoặc chườm nước nóng, trong 20-30 phút, sau đó dùng dao lam, hoặc kim khâu, gạt bỏ bớt vùng da sần sùi phía trên, làm lộ ra lớp da thịt bên trong mụn cóc rồi bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau để trị mụn cóc bằng lá tía tô hiệu quả:

Cách 1: Chữa mụn cóc bằng lá tía tô theo mẹo dân gian

Trước lúc đi ngủ các bạn thực hiện như sau:

Chuẩn bị 200g lá tía tô tươi, rửa sạch.

Giã nát lá tía tô, vắt lấy nước đem uống 1 phần, 1 phần nước thì chấm vào vết mụn.

Lấy vải màn quấn lấy bã, đắp lên vùng da bị mụn cóc, lấy vải hoặc bông băng, băng lại để giữ cố định, để qua đêm, sáng hôm sau rửa lại.

Thực hiện hằng ngày. Sau 1 – 2 tuần, mụn cóc sẽ biến mất

Cách 2: Áp dụng cách trị mụn cóc bằng tía tô và nha đam:

Lấy 300 – 400g lá tía tô, rửa sạch.

Giã nát lá tía tô, lấy nước chấm vào nốt mụn trước.

Đem bã trộn với gel nha đam tươi (vừa là chất dính, vừa dưỡng da rất tốt)

Đem hỗn hợp đắp vào vùng da bị mụn cóc, cũng băng cố định lại, tránh xô lệch, để qua đêm, hôm sau rửa lại sạch sẽ.

Đều đặn thực hiện hàng ngày đến khi mụn cóc hoàn toàn biến mất.

Cách 3: GIới thiệu công thức trị mụn cóc bằng lá tía tô với vôi sống/kem đánh răng