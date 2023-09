Trị mụn cóc bằng lá tía tô, bài thuốc dân gian hiệu quả không ngờ

Một trong những phương pháp điều trị mụn cóc từ thiên nhiên có hiệu quả khá cao là sử dụng lá tia tô để điều trị. Việc trị mụn cóc bằng lá tía tô xuất phát từ dân gian và đã được chứng minh có hiệu quả khá cao.

Tìm hiểu cách trị mụn cóc bằng lá tía tô tại nhà đơn giản

Trong các vấn đề về da liễu thì mụn cóc là một trong những bệnh thường gặp ở người lớn. Bệnh do virus HPV gây ra. Triệu chứng của bệnh khá đơn giản, trên da xuất hiện khối u nhỏ, sần sùi màu trắng. Các mụn này, nếu may mắn sẽ tự tan sau một vài tuần, hoặc có thể tới hàng năm. Còn lại, thì hầu hết đều là những trường hợp mụn cóc phát triển to, gây cảm giác cộm, đau khó chịu, đặc biệt là vùng gót chân.