Thêm vài giọt này vào dầu xả để ủ tóc khô xơ: Phương pháp tự nhiên được chuyên gia khuyên dùng

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/04/2018 11:13

Ngoài cách dùng các loại gel dưỡng chuyên dụng trên thị trường, bạn có thể áp dụng phương pháp chăm sóc tóc khô xơ bằng nguyên liệu tự nhiên cực kỳ quen thuộc này.

Mái tóc khô xơ bởi thường xuyên trải qua quá trình tạo kiểu, tiếp xúc với thuốc tẩy, nhuộm. Ngoài ra, độ mềm mượt của mái tóc còn phụ thuộc nhiều vào thói quen sinh hoạt, cách chăm sóc cùng chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Để phục hồi và giúp mái tóc khô xơ trở nên đen óng, mềm mượt, áp dụng các phương pháp từ tự nhiên là cách tuyệt vời nhất, vì vừa an toàn vừa hiệu quả mà lại không tốn kém nhiều chi phí.

Chăm sóc tóc khô xơ bằng phương pháp tự nhiên

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, nhà tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: "Để phục hồi mái tóc khô xơ, các bạn có thể trộn vài giọt nước cốt chanh hoặc bia vào dầu xả, dầu hấp để ủ tóc ngay tại nhà".

Cách thực hiện rất đơn giản, trước tiên, lấy 4 muỗng canh dầu xả hoặc dầu hấp cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng. Kế đó, dùng lược chải mượt mái tóc, làm ướt bằng nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp ủ vừa làm lên. Dùng chiếc khăn ấm quấn quanh đầu, ngồi thư giãn thêm vài chục phút thì gội nhẹ nhàng lại là hoàn thành. 

Thêm vài giọt này vào dầu xả để ủ tóc khô xơ: Phương pháp tự nhiên được chuyên gia khuyên dùng - Ảnh 1
Phương pháp chăm sóc tóc khô xơ từ nguyên liệu tự nhiên dễ làm, không tốn kém nhưng mang lại hiệu quả vô cùng vượt trội - Ảnh: Internet

Chuyên gia Thái Phụng cho biết: "Nước cốt chanh và bia là hai nguyên liệu tự nhiên có khả năng cân bằng độ pH, duy trì độ ẩm hiệu quả, nhờ đó, chúng giúp tóc khô xơ phục hồi và trở nên mềm mượt, óng ả nhanh chóng. Ngoài ra, hai nguyên liệu này còn chứa axit tự nhiên hỗ trợ điều trị mẩn ngứa, nấm da đầu, gàu rất hiệu nghiệm. Cộng với nguồn dưỡng chất sẵn có trong dầu xả, dầu hấp, mái tóc tổn thương sẽ phục hồi nhanh hơn rất nhiều".

Thêm vài giọt này vào dầu xả để ủ tóc khô xơ: Phương pháp tự nhiên được chuyên gia khuyên dùng - Ảnh 2
Bia cũng là nguyên liệu có khả năng phục hồi tóc khô xơ hữu hiệu - Ảnh: Internet
Thêm vài giọt này vào dầu xả để ủ tóc khô xơ: Phương pháp tự nhiên được chuyên gia khuyên dùng - Ảnh 3
Tóc là điểm thu hút ánh nhìn đầu tiên của người đối diện, dó đó, chăm sóc và phục hồi tóc khô xơ trở nên mềm mượt là điều mọi bạn gái nên quan tâm - Ảnh: Internet

Một điều đáng lưu ý nữa là, trên thị trường hiện nay, đa phần các dòng sản phẩm hấp, ủ tóc đều chứa silicon. Loại chất này chỉ có khả năng làm mượt tức thì và mái tóc sẽ trở lại khô xơ trong vòng 20 - 24 giờ đồng hồ. Do đó, chọn lựa đúng sản phẩm cũng là điều đáng lưu tâm trong việc chăm sóc mái tóc ngay tại nhà.

Thêm vài giọt này vào dầu xả để ủ tóc khô xơ: Phương pháp tự nhiên được chuyên gia khuyên dùng - Ảnh 4
Đa phần kem ủ trên thị trường hiện nay đều chứa silicon, chất tạo độ mềm mượt tức thì và nhanh biến tóc trở lại trạng thái khô xơ cũ - Ảnh: Internet

Chú ý hơn trong việc chọn lựa sản phẩm chăm sóc và áp dụng công thức từ chuyên gia đều đặn 3 lần mỗi tuần, mái tóc khô xơ sẽ trở nên bồng bềnh, suôn mượt, óng ả tự nhiên. 

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