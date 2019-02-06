Tạo kiểu nhiều khiến mái tóc gãy rụng, mỏng dính, hãy thử các mẹo chăm sóc này

Làm đẹp cùng chuyên gia 06/02/2019 11:15

Byrdie đã chia sẻ các bí quyết chăm sóc có khả năng phục hồi mái tóc thưa mỏng trở nên dày, suôn mượt nhanh chóng.

Có rất nhiều nguyên nhân từ bên ngoài lẫn bên trong khiến mái tóc rụng dần và trở nên thưa thớt như căng thẳng, mất cân bằng hormone, vấn đề về tuyến giáp, chế độ ăn uống, tạo kiểu quá nhiều, không chăm sóc đúng cách... 

Nếu đang gặp phải vấn đề tóc gãy rụng và khô xơ do tạo kiểu trước Tết, bạn nên áp dụng các bí quyết dưới đây để phục hồi chúng.

Bí quyết chăm sóc mái tóc thưa mỏng

Thay đổi chế độ dinh dưỡng

Dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mái tóc. Ví dụ như chế độ ăn kiêng vô tình cắt giảm một số dưỡng chất nhất định, điều này có thể làm mái tóc chậm phát triển hay giảm độ bóng mượt.

Do đó, dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến mái tóc. Theo đó, để tóc dài nhanh và khỏe đẹp hơn, bạn nên bổ sung nhiều chất béo lành mạnh omega-3, omega-6, axit amin. 

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Có chế độ dinh dưỡng hợp lý, mái tóc sẽ phát triển nhanh hơn - Ảnh: Internet

Một nghiên cứu từ năm 2013 đã kết luận chế độ ăn uống lành mạnh tiêu thụ bơ thường xuyên có thể làm tăng tốc độ dài của sợi tóc. Loại quả này chứa hàm lượng dồi dào chất xơ, kali, magiê, vitamin A, C, E, B6 và folate. 

Ngoài ra, cung cấp axit béo cũng là cách để hỗ trợ tăng trưởng tóc vì loại chất này ngăn ngừa rụng và giảm viêm da đầu. 

Dừng việc tạo kiểu

Tạo kiểu bằng nhiệt chắc chắn sẽ gây kích ứng cho tóc, đặc biệt là mái tóc khô, từ đó gây ra tình trạng gãy rụng. Nếu thấy tóc mỏng đi, hãy thử ngừng sấy khô tóc trong một thời gian, chắc chắn hiệu quả đạt được sẽ làm bạn hài lòng. 

Để khắc phục tình trạng xơ rối, gãy rụng, bên cạnh việc ngừng tạo kiểu bằng nhiệt, bạn nên tìm một vài sản phẩm cung cấp dưỡng chất để sử dụng sau khi tắm.

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Để tóc không rụng thêm và xơ rối, dừng ngay việc tạo kiểu bằng hóa chất, các dụng cụ tạo nhiệt - Ảnh: Internet

Làm sạch với dầu gội không chứa sulfate

Đây là chất tẩy có mặt trong hầu hết các loại dầu gội đầu trên thị trường hiện nay. Tuy chúng rất hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn nhưng lại vô tình làm sạch hoàn toàn dầu tự nhiên và lượng protein. Điều này làm cho tóc khô xơ và dễ gãy hơn. Tình trạng này sẽ kết thúc khi bạn chọn loại dầu gội không chứa sunfate.

Sử dụng lược thưa

Bàn chải có răng quá dày sẽ làm mái tóc gãy rụng nặng nề hơn. Thay vào đó, bạn nên dùng tay để vuốt hoặc sử dụng lược răng thưa hơn. Mỗi lần chải hãy thực hiện theo hướng từ trên xuống dưới.

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Để mái tóc thưa mỏng không rụng thêm, hãy chải bằng lược răng thưa - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay các bí quyết chăm sóc trên nếu bạn đang gặp phải vấn đề gãy rụng, xơ rối vì tạo kiểu nhiều trong dịp Tết, chắc chắn chỉ sau thời gian ngắn, mái tóc sẽ trở nên mượt mà, óng ả và dày hơn rất nhiều.

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