Sau khi thức giấc bạn đừng vội bật dậy khỏi giường ngay vì hành động này sẽ gây tăng huyết áp, choáng váng. Do đó, sau khi thức dậy hãy ngồi thẳng lưng, hai chân xếp bằng, hít – thở đều khoảng 5 - 10 phút rồi hãy thực hiện vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh đó, ngồi hít – thở sau khi ngủ dậy sẽ khiến cơ thể điều hòa nhịp thở, giảm mệt mỏi, căng thẳng, từ đó hạn chế việc nạp quá nhiều thức ăn sau đó.

2. Tắm nắng 20 phút

Kết quả khảo sát được thực hiện bởi một trung tâm y tế ở Mỹ cho thấy, những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng có chỉ số cơ thể (BMI) thấp hơn những người còn lại.

Tắm nắng sẽ giúp giấc ngủ thêm sâu và ổn định hơn, từ đó khiến quá trình trao đổi chất được đẩy mạnh và đào thải được nhiều mỡ thừa hơn bình thường.

3. Vận động mỗi khi có thể

Để tiết kiệm thời gian, bạn hãy vận động bất cứ khi nào có thể, chẳng hạn như đi xe đạp đến nơi làm việc nếu công ty ở gần nhà, đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy, trong giờ làm việc hãy thường xuyên đi lại và trò chuyện với đồng nghiệp.

Những hành động đơn giản kể trên sẽ giúp cơ thể giảm được lượng calo đáng kể, đồng thời khiến tinh thần sảng khoái và tỉnh táo suốt cả ngày.

4. Ngủ đủ 8 tiếng

Để cơ thể ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày sẽ ức chế các cơn thèm ăn hiệu quả, đặc biệt là thức ăn ngọt - khắc tinh của người thừa cân.

5. Ăn nhiều chất đạm vào buổi sáng

Thực đơn bữa sáng giàu chất đạm là mẹo nhỏ giúp giảm cân siêu hiệu quả. Khi bạn ăn nhiều thực phẩm giàu đạm vào buổi sáng, buổi trưa bạn sẽ hấp thụ ít đồ ăn hơn, cao nhất chỉ vào khoảng 175 calo. Vì chất đạm cần nhiều thời gian để tiêu hóa, đồng thời loại dưỡng chất này sẽ thúc đẩy tiết Peptide YY – hoóc môn tạo cảm giác no lâu. Các loại thực phẩm giàu đạm nên ăn vào buổi sáng như: Thịt nạc, cá, trứng, sữa tươi, đậu hũ…