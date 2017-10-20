Danh sách 10 món ăn vào buổi tối dưới 500 calo giúp nàng giảm cân nhanh và hiệu quả

Các bạn có thể sử dụng táo xanh làm nguyên liệu chính để pha chế các loại nước detox giúp giảm cân và thanh lọc cơ thể.

100g táo xanh chỉ chứa 52 calo. Với hàm lượng calo thấp như vậy, táo xanh chắc chắn là trợ thủ đắc lực cho các cô gái trong quá trình giảm cân, chăm sóc da và đặc biệt là việc duy trì cân nặng, ngăn ngừa việc tăng cân trở lại. Hơn thế nữa, trong táo còn có nhiều chất xơ tốt cho cơ thể, khi vào dạ dày, chúng sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn.

Dâu tây

Đây là một trong những loại thực phẩm có khả năng đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả, đang được rất nhiều chị em áp dụng. Trong một 100g dâu tây chỉ chứa có 32 calo, nhưng chúng vẫn cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, trong dâu tây có chứa rất nhiều vitamin C - thành phần giúp làm đẹp da cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, dâu tây còn có dưỡng chất polyphenol giúp ngăn ngừa hình thành các tế bào ung thư và bệnh về tim mạch.

Sữa chua không đường

Từ lâu sữa chua được coi là thực phẩm “vàng” giúp chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Không chỉ mang đến cho chị em làn da trắng hồng, mịn màng mà sữa chua không đường còn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả. Một hộp sữa chua không đường chỉ chứa 120 calo, nhưng có đến gần 13g protein, giúp bạn nhanh chóng làm giảm cơn đói, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tiêu hao năng lượng.

Trứng gà luộc

Trong trứng gà chứa nhiều thành phần protein và chất béo có lợi cho sức khoẻ, nhưng hàm lượng calo lại không quá cao, một quả trứng gà trung bình sẽ chứa khoảng 75 calo. Vì vậy, ăn trứng luộc có thể giúp bạn no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn. Các bạn có thể sử dụng món ăn này cho thực đơn giảm cân hàng ngày của mình.

Ức gà

Ức gà là món ăn quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giảm cân của các ngôi sao hàng đầu châu Á. Ức gà có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hoá và đốt cháy mỡ thừa tích tụ lâu ngày. Hàm lượng calo có trong 100g ức gà chỉ khoảng 172, bạn có thể sử dụng món ăn này cho khẩu phần ăn hàng ngày để hạn chế việc nạp các món ăn chứa nhiều tinh bột mà vẫn đảm bảo cảm giác no.

Cá hồi

Cá hồi là món ăn quen thuộc của dân thể hình bởi tác dụng giảm cân và làm săn chắc cơ bắp cực kỳ hiệu quả. Trong 100g cá hồi chỉ chứa khoảng 200 calo. Ngoài ra, trong loại cá này có chứa các axit béo và hàm lượng Omega-3 khá cao, đây là những dưỡng chất cực tốt cho hoạt động của não bộ và có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh béo phì.

Cần tây

Cần tây chính là “thần dược” giúp chị em lấy lại vòng eo thon thả và duy trì vóc dáng cân đối. Lượng calo mà cần tây cung cấp cho cơ thể không nhiều, chỉ khoảng 14 calo/100g. Nhưng loại rau này lại có hàm lượng chất xơ rất cao, có tác dụng kích thích hệ tiêu hoá hoạt động, giúp dạ dày cảm giác “no” khiến việc giảm cân đạt hiệu quả nhanh hơn. Ngoài ra, trong cần tây còn chứa các chất chống oxy hoá mạnh như beta carotene, zeaxanthin và các vitamin C, E, K có tác dụng hỗ trợ giảm cân cực tốt.

Rau chân vịt (rau Bina)

Hàm lượng calo có trong rau chân vịt cực kỳ thấp, 100g thì chỉ chứa khoảng 23 calo, tuy nhiên, đây lại là loại thực phẩm sở hữu giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao.

Trong rau chân vịt có chứa rất nhiều canxi, photpho, kali và đặc biệt là vitamin K là những thành phần dưỡng chất giúp phục hồi cơ bắp và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nấm rơm

Nếu nói đến món ăn ít năng lượng nhưng giàu dinh dưỡng thì không thể nào bỏ qua nấm rơm. 100g nấm rơm chỉ chứa khoảng 32 calo nhưng lại là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D vô cùng tốt cho hệ xương. Bên cạnh đó, nấm còn giúp ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ung thư, tăng cường hệ miễn dịch và đặc biệt là thúc đẩy quá trình trao đổi chất và loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể.

Các loại đậu

Đậu lăng, đậu đen hay bất kỳ một loại đậu nào khác đều là những thực phẩm cực có lợi cho quá trình giảm cân. 100g đậu nấu chín chứa khoảng 100 – 130 calo nhưng lại rất giàu protein và chất xơ, vì vậy ăn đậu sẽ giúp cho bạn có cảm giác no nhanh, ức chế cơn thèm ăn, tăng hiệu quả giảm cân.

Hãy bổ sung ngay 10 món ăn vừa ngon, vừa bổ dưỡng này để có 1 thực đơn giảm cân khoa học và hiệu quả nhất.