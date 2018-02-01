Rang gạo lứt theo cách này để vừa ăn vừa uống, cân nặng giảm 'vù vù' trong 7 ngày

Chất xơ trong loại gạo này có khả năng tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất hỗ trợ đào thải độc tố, chất béo nhanh chóng. Đặc biệt, axit anpha lipoic trong gạo lứt có khả năng chuyển hóa và đốt cháy lượng chất béo, mỡ thừa tích tụ lâu ngày.

Vì chứa thành phần chất xơ cao hơn gạo bình thường gấp 2 lần nên khi ăn gạo lứt, quá trình tiêu hóa sẽ chậm hơn khiến dạ dày có cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp giảm cân nhanh chóng.

Để giảm cân trong 7 ngày bằng gạo lứt, bạn hãy áp dụng thực đơn dưới đây mỗi ngày. Tuy nhiên, có thể thay đổi các loại rau xanh trong thực đơn một cách tùy ý để giải ngán, đồng thời tăng hiệu quả giảm cân.

Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng trong loại gạo này còn có khả năng tạo dựng cơ giúp cơ thể giảm cân và săn chắc tương tự việc vận động, tập thể dục thường xuyên.

Giảm cân bằng gạo lứt vô cùng hiệu quả và an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Bữa sáng: Uống nước gạo lứt rang

Cách thực hiện:

Rang 1 chén gạo lứt với dầu mè rồi pha với nước sôi để uống vào lúc vừa thức dậy. Phần xác gạo sau khi sử dụng mang nấu thành cơm để ăn cùng muối mè cho bữa sáng.

Đặc biệt, trước khi rang, bạn không nên ngâm hay vo gạo mà chỉ cần lọc ra các hạt xấu là được.

Uống nước gạo lứt rang giúp giảm cân trong vòng 1 tuần - Ảnh: Internet

Bữa trưa: Cơm gạo lứt và rau củ xanh

Cách thực hiện:

Để làm tăng hiệu quả giảm cân, đồng thời giảm lượng calo trong gạo lứt, bạn hãy thêm vào 1 muỗng canh dầu dừa khi nấu.

Ăn gạo lứt kèm rau củ xanh vừa giúp giảm cân vừa cải thiện sức đề kháng - Ảnh: Internet

Bữa tối: Ăn rau xanh luộc

Bạn có thể chọn bất kỳ loại rau nào và ăn với số lượng tùy thích, tuy nhiên phải ăn trước 8 giờ tối.

Khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng gạo lứt này, bạn nên ăn tối trước 8 giờ - Ảnh: Internet

Kinh nghiệm giảm cân bằng gạo lứt

Khi rang gạo lứt, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể rang số lượng gạo lớn rồi bảo quản trong lọ thủy tinh.

Không nên rang gạo quá lâu, rang với lửa lớn và đảo đều tay đến khi gạo chuyển màu đậm hơn là có thể tắt bếp.

Khi ăn gạo lứt bạn nên ăn thật chậm và nhai thật kỹ, cách này vừa đảm bảo sự an toàn cho dạ dày vừa giúp tạo cảm giác no nhanh hơn, từ đó thúc đẩy hiệu quả giảm cân.

Với thực đơn và kinh nghiệm giảm bân bằng gạo lứt trong vòng 7 ngày trên, sau 1 tuần bạn có thể giảm được 3 - 5kg một cách dễ dàng mà không gây hại đến sức khỏe.