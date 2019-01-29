Nhớ 5 quy tắc này, dù ăn uống 'thả ga' vẫn không lo tăng cân, bụng ngấn mỡ sau dịp Tết

Để không gặp phải tình trạng vóc dáng mập mạp, bụng ngấn mỡ sau dịp lễ, bạn nên ăn uống theo những quy tắc sau đây.

Tết đến với nhiều cuộc hẹn, tiệc tùng, lễ cúng... khiến bạn phải nạp vào rất nhiều thức ăn, đồ uống. Do đó, tăng cân sau Tết là điều mà rất nhiều người phải đối mặt.

Thông thường trên bàn tiệc sẽ có rất nhiều món ăn phong phú để bạn có thể thoải mái lựa chọn. Theo đó, để không nạp vào quá nhiều calo sau mỗi bữa ăn, hãy ưu tiên các món ăn nhẹ, salad, canh rau củ hầm...

Bổ sung nhiều rau xanh không chỉ tốt cho vóc dáng mà còn dễ tiêu và không gây đầy hơi trong suốt dịp Tết.

Hãy ưu tiên bổ sung các món ăn nhiều rau, củ trong bữa tiệc. Đây là cách ngăn ngừa tăng cân hiệu quả - Ảnh: Internet

2. Ăn canh, súp trước

Bắt đầu mỗi bữa tiệc, hãy ăn súp hoặc món có nhiều nước trước, điều này làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no nhanh hơn giúp nạp vào ít thức ăn hơn.

Việc ăn các món có nhiều nước trước là phương pháp đánh lừa dạ dày hiệu quả mà bạn nên áp dụng trong dịp Tết này.

Hãy bắt đầu bữa tiệc với các món như súp, canh để làm đầy dạ dày - Ảnh: Internet

3. Hạn chế nước uống có ga

Các loại nước uống có ga, bia cực kỳ phổ biến trong dịp lễ lộc, Tết. Đây là thức uống giàu calo có thể khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Do đó, hãy hạn chế bổ sung chúng, thay vào đó hãy uống nước ép trái cây tươi, nước lọc. Thói quen này vừa ngăn ngừa tăng cân vừa bảo vệ sức khỏe.

Không chỉ khiến cơ thể tăng cân, nước ngọt có ga không tốt đối với sức khỏe mỗi người - Ảnh: Internet

4. Hạn chế các món ăn nhiều tinh bột

Bữa tiệc Tết cổ truyền của người Việt thường có nhiều món ăn giàu tinh bột, đây là loại chất có thể làm cơ thể tăng cân cực kỳ nhanh. Ngoài ra, bổ sung quá nhiều tinh bột không tốt cho sức khỏe và làn da. Do đó, trong dịp Tết, hãy hạn chế bổ sung các món ăn này.

Hãy hạn chế bổ sung các món nhiều tinh bột để ngăn ngừa tình trạng tăng cân sau Tết - Ảnh: Internet

5. Uống thật nhiều nước

Dù bận rộn với các cuộc họp mặt, đi chơi, tiệc tùng đến mấy, hãy luôn ghi nhớ quy tắc uống 2 lít nước lọc mỗi ngày. Thiếu nước khiến cơ thể không thể chuyển hóa tốt, gây ra tình trạng tích tụ độc tố, chất béo. Điều này còn làm làn da xỉn màu, nổi mụn.

Do đó, uống đủ nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách ngăn ngừa tích tụ chất béo, mỡ thừa cực hữu hiệu.

Hãy uống thật nhiều nước mỗi ngày để cơ thể chuyển hóa, đào thải độc tốt, chất béo hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 5 quy tắc trên, chắc chắn, dù ăn thả ga trong bữa tiệc, sau dịp Tết bạn vẫn sẽ duy trì được vóc dáng cân đối, săn chắc.