Nhiều người đang bỏ phí nước ép củ cải trắng - 'Thần dược' xóa mờ tàn nhang, nám da hiệu quả như bắn tia laser

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/09/2018 10:34

Đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với tác dụng làm đẹp da, điều trị nám và tàn nhang tuyệt vời mà củ cải trắng mang đến.

Theo Boldsky, củ cải trắng không chỉ tốt cho sức khỏe, loại thực vật này còn mang đến một số tác dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc tóc và nuôi dưỡng làn da.

Củ cải rất giàu vitamin giúp phục hồi, duy trì sức khỏe của làn da. Loại củ này cũng giàu chất chống oxy hóa, đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ. Ngoài khả năng ngăn ngừa lão hóa, thực phẩm quen thuộc này còn hỗ trợ đào thải độc tố hiệu quả. 

Tác dụng của nước ép củ cải trắng

1. Xóa mờ tàn nhang, nhược điểm

Củ cải nổi tiếng với khả năng điều trị tàn nhang, nhược điểm vượt trội. Bạn có thể chỉ cần áp dụng nước ép củ cải tươi lên các khu vực bị ảnh hưởng trong 10 - 15 sau đó rửa sạch. Sử dụng liệu pháp này hàng ngày, bạn sẽ nhận về kết quả tuyệt vời.

2. Ngăn ngừa rối loạn da

Như đã đề cập trước đó, vì đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, cùng với lượng vitamin C dồi dào, củ cải điều trị hiệu quả một số tình trạng da như mụn trứng cá, mẩn ngứa hay kích ứng.

Nhiều người đang bỏ phí nước ép củ cải trắng - 'Thần dược' xóa mờ tàn nhang, nám da hiệu quả như bắn tia laser - Ảnh 1
Củ cải giàu dưỡng chất tốt cho quá trình phát triển của làn da - Ảnh: Internet

Điều bạn cần chỉ là lấy nước ép củ cải để thoa lên vùng da bị ảnh hưởng, sau khoảng 20 - 25 phút thì rửa sạch. Áp dụng thường xuyên, làn da sẽ phục hồi nhanh chóng.

3. Giúp làn da mịn màng

Sử dụng củ cải thường xuyên, bạn sẽ sở hữu làn da trong trẻo. Vì loại củ này có hàm lượng chất xơ cao có khả năng loại bỏ độc tố giúp làn da trắng hồng, mịn màng. Ngoài cách đắp mặt nạ nước ép củ cải, bạn có thể uống nước ép của loại củ này mỗi ngày, hay thêm chúng vào chế độ ăn uống.

4. Chất tẩy rửa tự nhiên

Củ cải có đặc tính làm sạch tự nhiên, nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng để tẩy lớp bụi bẩn, mồ hôi trên làn da.

Lấy nước ép củ cải cho ra chiếc bát, thêm vào đó vài miếng bông tẩy trang. Dùng bông mát xa theo chuyển động tròn khắp da mặt, các lớp cặn bã sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Nhiều người đang bỏ phí nước ép củ cải trắng - 'Thần dược' xóa mờ tàn nhang, nám da hiệu quả như bắn tia laser - Ảnh 2
Nước ép củ cải điều trị nhược điểm, xóa mờ tàn nhang, đồng thời làm sạch làn da - Ảnh: Internet

5. Dưỡng trắng da

Điều này mang đến hiệu quả vượt trội. Bạn chỉ cần làm mặt nạ từ củ cải kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, sữa chua không đường và vài giọt tinh dầu cam. Tận dụng hỗn hợp để đắp mặt vào buổi tối, áp dụng 3 lần mỗi tuần. Bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mền mịn, trắng hồng.

6. Hydrat làn da

Củ cải làm ẩm da vì hàm lượng nước cao. Đồng thời, giúp ngăn ngừa da khô và bong tróc bằng cách giữ cho cơ thể luôn ngậm nước. Bạn có thể uống nước ép củ cải để giúp làn da ẩm mịn suốt cả ngày.

7. Chống rụng tóc

Ngoài nhiều lợi ích cho làn da, củ cải còn có khả năng điều trị một số vấn đề về tóc, trong đó có rụng tóc. Tóc rụng là vấn đề phổ biến mà nhiều người phải đối mặt. Tuy nhiên, củ cải có thể xử lý tận gốc tình trạng này một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Theo nghiên cứu, nước ép chiết xuất từ ​​củ cải kích thích tăng trưởng tóc. Đồng thời, tăng cường hoạt động giúp chân tóc chắc khỏe hơn, nhờ đó điều trị rụng tóc.

Nhiều người đang bỏ phí nước ép củ cải trắng - 'Thần dược' xóa mờ tàn nhang, nám da hiệu quả như bắn tia laser - Ảnh 3
Ngoài dưỡng da khỏe đẹp, củ cải trắng còn có tác dụng điều trị gàu giúp mái tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh: Internet

8. Dưỡng tóc sáng bóng và mềm mại

Việc sử dụng củ cải liên tục được chứng minh là có hiệu quả trong việc nuôi dưỡng mái tóc sáng bóng và mềm mại.

Nước ép từ loại củ này chứa các dưỡng chất tốt cho quá trình phát triển của sợi tóc. Ngoài ra, sắt được tìm thấy trong củ cải giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh, thúc đẩy sự mềm mại.

Bạn có thể áp dụng nước ép củ cải ủ tóc trong khoảng 50 - 60 phút rồi xả sạch hoặc trộn cùng với dầu gội yêu thích rồi sử dụng như bình thường.

9. Điều trị gàu

Củ cải còn mang đến tác dụng loại bỏ dứt điểm tình trạng gàu, nấm, viêm. Bạn chỉ cần làm điều này bằng cách thoa nước củ cải lên da đầu và tóc, rửa sạch sau 1 giờ đồng hồ.

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10. Nuôi dưỡng da đầu

Củ cải chứa hàm lượng nước cao giữ cho cơ thể ngậm nước, do đó giúp tăng cường chân tóc, cũng như nuôi dưỡng da đầu. Loại củ này còn cải thiện kết cấu tổng thể và sức khỏe của mái tóc.

Nhiều người đang bỏ phí nước ép củ cải trắng - 'Thần dược' xóa mờ tàn nhang, nám da hiệu quả như bắn tia laser - Ảnh 4
Sử dụng củ cải để làm đẹp, hay bổ sung chúng mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu làn da và mái tóc hoàn hảo - Ảnh: Internet

Tiêu thụ củ cải hoặc nước ép từ chúng thường xuyên được chứng minh là có lợi cho sức khỏe, da và tóc. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm loại củ này vào chế độ ăn uống và làm đẹp hàng ngày và chứng kiến ​​những lợi ích tuyệt mà bản thân đạt được.

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Củ cải đang rẻ có 2k/kg mua về ép lấy nước làm theo cách này, nám bay sạch, da trắng mướt gấp cả chục lần bôi kem chẳng cần tốn tiền đi spa

Củ cải được coi là một loại nhân sâm bình dân có khả năng ức chế sự hình thành melanin, ngăn chặn nám, tàn nhang hiệu quả.

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