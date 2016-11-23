Ngậm thứ nước này 2 phút mỗi ngày, răng ố vàng cũng chuyển thành trắng bóng một cách khó tin

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/11/2016 15:40

Tự làm nước súc miệng, bạn không những tiết kiệm được tiền bạc mà còn hạn chế hóa chất vào cơ thể. Đồng thời làm răng trắng sáng và hơi thở thơm tho hơn.

Trên thị trường có rất nhiều loại nước súc miệng công nghiệp. Rất nhiều trong số đó chứa các loại hóa chất bảo quản và khử mùi độc hại. Thay vì mua nước súc miệng có sẵn, bạn có thể pha chế nước súc miệng từ các nguyên liệu an toàn để sử dụng cho gia đình mình, đặc biệt là làm trắng răng và thơm miệng.

Công thức 1

Nguyên liệu:

- Tinh dầu bạc hà nguyên chất 

- Bột baking soda

- Muối

- Chanh

- Nước suối đóng chai

Cách làm:

Lấy 1 chai nước 500ml, hòa vào trong chai 4 muỗng cafe bột baking soda, 1 muỗng cafe muối, nước cốt nửa quả chanh, 5 giọt tinh dầu bạc hà và lắc đều cho hỗn hợp tan hết.

Sau khi đánh răng, bạn súc miệng nhiều lần bằng loại nước này, ở lần súc miệng cuối, bạn ngậm trong miệng khoảng 30 giây đến 1 phút rồi nhổ đi. Làm đều đặn ngày 2 lần, bạn sẽ có hàm răng trắng bóng và hơi thở thơm tho. Phần nước còn thừa để tủ lạnh có thể dùng trong ngày.

Công thức 2

Nguyên liệu:

- Chanh

- Rượu trắng

- Soda không đường

Cách làm:

Lấy 1 lon soda không đường, hòa thêm khoảng 100ml rượu trắng và nước cốt nửa quả chanh. Cho tất cả vào chai, lắc đều, súc miệng nhiều lần sau khi đánh răng, ngậm 30 giây - 1 phút rồi nhổ đi. Làm đều đặn ngày 2 lần. Tương tự như công thức 1, bạn có thể để chai nước đã pha trong tủ lạnh và dùng trong ngày.

 

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