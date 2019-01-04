Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/01/2019 13:49

Nếu không có đủ thời gian hay động lực để làm đẹp, bạn có thể học ngay 8 bí quyết đơn giản sau đây của Brightside để có thể sở hữu nhan sắc hoàn hảo một cách dễ dàng hơn.

"Bỏ túi" ngay 8 bí quyết làm đẹp đơn giản và nhanh gọn sau đây để việc chăm sóc da, chăm chút cho bản thân không còn là việc tốn kém thời gian nữa.

Làm sáng vùng da dưới cánh tay

Đầu tiên, chuẩn bị 1 muỗng canh baking soda và 1 muỗng canh nước cốt chanh trong bát, khuấy đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Làm sạch vùng da dưới cánh tay, thoa đều baking soda và chanh lên. Giữ trên da khoảng 5 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 1
Chăm chỉ sử dụng hỗn hợp từ baking soda và chanh này 1 lần mỗi tuần, vùng da dưới cánh tay sẽ trắng mịn trở lại - Ảnh: Brightside

Làm sạch mút trang điểm 

Mút trang điểm tiếp xúc thường xuyên với da mặt, do đó, bạn cần làm sạch dụng cụ này định kỳ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Thay vì đổi mới món đồ này, bạn có thể loại bỏ cặn bã trên chúng nhanh chóng bằng xà phòng thông thường.

Trộn đều 1 ít xà phòng không mùi hương với nước, ngâm bông trang điểm vào khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ. Sau đó, đặt chúng dưới vòi nước chảy mạnh, vắt liên tục, chúng sẽ trở nên sạch sẽ như mới. Bạn nên làm khô bằng máy sấy, không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng gắt.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 2
Mút trang điểm sẽ sạch như mới bằng cách đơn giản này - Ảnh: Brightside

Đôi môi căng mọng

Thoa son dưỡng thật mỏng lên môi. Tiếp đó, dùng chì kẻ màu trắng thoa đều lên vùng giữa môi như hình minh họa dưới đây. Dùng cọ hoặc tay tán đều, cuối cùng thoa son yêu thích lên là hoàn thành.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 3
Chỉ với một ít chì sáng, đôi môi sẽ trông căng mọng, quyến rũ hơn - Ảnh: Brightside

Điều trị vết rạn da sau 3 tuần

Để xóa mờ nhanh chóng vết rạn da, bạn cần nha đam và dầu dừa. Trộn đều 2 nguyên liệu này với tỉ lệ đồng đều, dùng chúng thoa lên vết rạn mỗi ngày. Chăm chỉ sau 3 tuần, vấn đề về da "cứng đầu" này sẽ giảm hẳn.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 4
Nha đam và dầu dừa điều trị vết rạn da nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Xóa mờ quầng thâm mắt

Vết thâm xỉn màu quanh mắt sẽ mờ đi trông thấy nếu bạn chăm chỉ dùng đá lạnh mát xa mỗi ngày. 

Đầu tiên, nghiền mụn 1 quả chuối chín trộn đều với nửa quả bơ. Cho hỗn hợp sánh mịn vào khay, đặt vào ngăn đông sau 6 giờ đồng hồ thì lấy ra sử dụng. 

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 5
Quầng thâm mắt nhanh chóng bị xóa mờ nhờ mát xa bằng đá viên từ bơ và chuối chín - Ảnh: Brightside

Làm nhỏ vòng eo trong tích tắc

Bạn muốn diện chiếc đầm ôm body quyến rũ nhưng vòng eo lại ngấn mỡ, mà chiếc đai định hình lại không tìm thấy. Đừng vội lo lắng, hãy tận dụng cuộn băng dính có sẵn tại nhà. Dùng chúng quấn quanh bụng là bạn sẽ tạo cảm giác vòng eo nhỏ hơn trong tích tắc.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 6
Mẹo hay này sẽ giúp bạn gỡ rối trong một số tình huống - Ảnh: Brightside

Giảm mụn trứng cá 

Các nốt mụn sưng đỏ bất chợt nổi lên trên khuôn mặt làm bạn cảm thấy ái ngại. Để xử lý vấn đề này, bạn có thể tận dụng lọ kem đánh răng.

Dùng tăm bôi một ít kem đánh răng lên đầu nốt mụn, giữ yên qua đêm là mọi việc sẽ cải thiện đáng kể.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 7
Vấn đề mụn trứng cá sẽ giảm hẳn sau khi dùng kem đánh răng - Ảnh: Brightside

Kéo căng vùng da quanh cổ

Cách làm này tương tự như việc bạn dùng băng dính để thu nhỏ vòng eo. Tuy nhiên, hãy xõa tóc để che đậy mọi dấu vết.

Nàng lười muốn xinh nhất định phải biết 8 bí quyết làm đẹp vừa nhanh vừa hiệu quả này - Ảnh 8
Vùng da cổ căng mịn sẽ giúp bạn trông trẻ hơn vài tuổi - Ảnh: Brightside

Với 8 mẹo làm đẹp đơn giản, nhanh gọn này, dù lười đến mấy, bạn vẫn sẽ xuất hiện với vẻ ngoài thu hút, nổi bật.

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