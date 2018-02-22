Muốn xinh đẹp hơn mỗi ngày, bỏ ngay 5 thói quen ai cũng mắc phải này

Sau khi gội đầu, nhiều người nghĩ phải sấy cho thật khô để tránh tóc gãy rụng, da đầu nổi nấm và mẩn ngứa. Tuy nhiên, đây là điều vô cùng sai lầm, dùng máy sấy tác động lên sợi tóc lúc còn ướt khiến chúng dễ tổn thương, xơ rối và gãy rụng.

Có những thói quen phụ nữ nào cũng thực hiện mỗi ngày, tuy nhiên chúng không mang đến hiệu quả làm đẹp , ngược lại còn khiến nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Chính vì vậy, để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày, hãy loại bỏ ngay 5 thói quen dưới đây.

Chưa hết, khi vừa gội đầu, nang tóc vẫn còn ướt và giãn nở, gió từ máy sấy tác động vào sẽ làm tăng khả năng cảm cúm, đau đầu.

Bỏ qua bước sấy tóc là cách giúp mái tóc trở nên suôn mượt, óng ả, từ đó khiến bạn trông xinh đẹp hơn.

Bỏ qua bước sấy tóc là cách để nhan sắc xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh: Internet

Để bảo vệ tóc và sức khỏe, tốt nhất là sau khi gội đầu, bạn nên dùng khăn bông mềm lau kỹ rồi để tóc khô một cách tự nhiên.

Trang điểm mỗi ngày

Dù bạn dùng mỹ phẩm trang điểm hàng hiệu, đắt tiền đến mấy, chúng vẫn có nhiều tác động xấu đến da. Chưa hết, trang điểm thường xuyên và liên tục nhiều giờ đồng hồ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn dẫn đến tình trạng giãn nở, tích tụ bụi bẩn gây nên mụn, viêm da. Đặc biệt, trang điểm quá dày khiến da nhanh lão hóa trở nên nhăn nheo, sạm nám và cực kỳ kém sắc.

Để bảo vệ da và khiến nhan sắc xinh đẹp lên từng ngày, bạn nên trang điểm khi cần thiết hoặc trang điểm thật nhẹ, tự nhiên.

Chuốt mascara

Đúng là khi sử dụng mascara đôi mi sẽ trở nên cong dài khiến mắt to và long lanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên loại dụng cụ trang điểm này vô cùng có hại cho mắt.

Trước tiên, đôi lông mi của bạn sẽ mắc phải nguy cơ gãy rụng. Tiếp đó, nếu dùng phải loại mascara kém chất lượng hoặc chứa thành phần kích ứng, đôi mắt có thể bị nhiễm khuẩn, dị ứng và sưng đỏ rất nguy hiểm.

Nếu muốn sở hữu đôi mi cong vút, hãy áp dụng các phương pháp dưỡng dài từ những nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, Vitamin E.

Dùng nhiều mascara làm mi gãy rụng khiến đôi mắt không còn long lanh và to tròn nữa. Để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày, bạn nên dùng các dung dịch dưỡng dài mi thay vì chuốt mascara - Ảnh: Internet

Sơn móng tay

Tô điểm cho móng tay là công đoạn làm đẹp được mọi phụ nữ ưa chuộng, tuy nhiên đây là thói quen cực kỳ có hại đối với sức khỏe lẫn nhan sắc.

Màu sơn móng chứa rất nhiều hóa chất có thể truyền qua đường tiêu hóa thông qua bàn tay gây ra nhiều tác động xấu đến sức khỏe. Bên cạnh đó, loại mỹ phẩm này khiến móng tay ố vàng vô cùng kém sắc.

Ngoài ra, nam giới thường thích phụ nữ có đôi bàn tay được cắt tỉa gọn gàng và tự nhiên hơn là được sơn màu lòe loẹt.

Bỏ qua sơn móng tay là cách giúp bạn trông xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh: Internet

Trên đây là 5 thói quen bạn nên loại bỏ ngay từ bây giờ để giúp nhan sắc xinh đẹp hơn mỗi ngày.