Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/01/2019 09:49

Brightside đã tập hợp 7 bài tập đơn giản giúp bạn có đôi chân thon thả sau thời gian ngắn. Nếu muốn đạt được hiệu quả tối ưu, cố gắng thực hiện ít nhất 30 lần mỗi động tác.

Theo Brightside, 7 bài tập sau đây có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh đùi cực kỳ nhanh chóng. Do đó, thường xuyên tập chúng mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon thả đáng mơ ước.

Động tác 1: Bậc nhảy

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 1

Bước về phía trước bằng chân trái, thẳng lưng và giữ đầu gối phải thấp hơn đầu gối trái. Dùng lực, nhảy lên cao nhất có thể, đồng thời đưa cánh tay lên cao. Tiếp đất bằng cách thay đổi vị trí chân cho nhau. Bắt đầu với 10 - 12 lần lặp lại, thay đổi chân mỗi lần tiếp đất. Dần dần tăng số lượng tập lên 30 - Ảnh: Brightside

Động tác 2: Nhảy crunches

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 2

Cong đầu gối một chút và rút tay ra sau. Nhảy thẳng lên, cố gắng nâng đầu gối lên cao nhất có thể. Bài tập này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Thật khó để thực hiện 30 lần nhảy trong lần đầu tiên, vì vậy tốt hơn là chia chúng thành 3 bộ, 10 lần lặp lại với 1 phút nghỉ ngơi - Ảnh: Brightside

Động tác 3: Nâng cao chân 

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 3

Nằm nghiêng về bên phải, chống đầu lên tay của bạn. Đặt bàn tay trái trên sàn, trước mặt.  Từ từ nâng và hạ chân phải thật nhịp nhàng. Lặp lại cho chân còn lại. Bài tập này rất hữu ích cho cả đùi và mông - Ảnh: Brightside

Động tác 4: Nâng cao chân dưới

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 4

Nằm nghiêng về bên phải và chống đầu lên tay. Co chân trên lại, lấy tay nắm chặt cổ chân này. Từ từ nâng và hạ chân phải thật nhịp nhàng, đều đặn. Lặp lại động tác này cho chân còn lại - Ảnh: Brightside

Động tác 5: Nâng tạ

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 5

Giữ lưng thẳng với 2 tay dọc theo hông. Vẫn giữ thẳng lưng, bước chân trái về trước, đồng thời hạ đầu gối xuống dưới đến khi tạo thành góc 90 độ. Từ từ nâng người lên và quay trở về tư thế ban đầu, thực hiện tương tự cho chân phải - Ảnh: Brightside

Động tác 6: Cung tên

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 6

Đặt tay trái lên thắt lưng trong khi tai phải đang giữ quả tạ. Bước một bước sang trái, cúi người xuống với lưng thẳng, đồng thời xoay đến khi tay trái cầm tạ chạm vào chân phải. Giữ chân phải thẳng, đầu gối trái cong lại. Lặp lại cho phía còn lại, bạn có thể thay thế tạ theo mức nâng lên dần - Ảnh: Brightside

Động tác 7: Chống đẩy và nâng hạ chân

Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày - Ảnh 7

Giữ thăng bằng trên bàn tay và đầu gối. Từ từ nâng chân trái lên cao, duỗi thẳng đến khi ngang hàng với lưng, mông thì hạ xuống. Thực hiện chuyển động tương tự cho chân còn lại - Ảnh: Brightside

Ngoài việc tập luyện thường xuyên, hãy nhớ duy trì chế độ dinh dưỡng thật khoa học cùng thói quen sinh hoạt lành mạnh để hiệu quả giảm cân, săn chắc bắp chân cao nhất.

Chăm chỉ thực hiện 7 động tác này mỗi ngày, sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự thon gọn đáng kể của đùi, cũng như sự săn chắc của mông, vòng eo. 

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