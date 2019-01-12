Muốn sở hữu vóc dáng quyến rũ với mông cong, đùi thon trong dịp Tết, hãy tập 7 động tác này mỗi ngày

Brightside đã tập hợp 7 bài tập đơn giản giúp bạn có đôi chân thon thả sau thời gian ngắn. Nếu muốn đạt được hiệu quả tối ưu, cố gắng thực hiện ít nhất 30 lần mỗi động tác.
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Theo Brightside, 7 bài tập sau đây có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh đùi cực kỳ nhanh chóng. Do đó, thường xuyên tập chúng mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon thả đáng mơ ước.
Động tác 1: Bậc nhảy
Động tác 2: Nhảy crunches
Động tác 3: Nâng cao chân
Động tác 4: Nâng cao chân dưới
Động tác 5: Nâng tạ
Động tác 6: Cung tên
Động tác 7: Chống đẩy và nâng hạ chân
Ngoài việc tập luyện thường xuyên, hãy nhớ duy trì chế độ dinh dưỡng thật khoa học cùng thói quen sinh hoạt lành mạnh để hiệu quả giảm cân, săn chắc bắp chân cao nhất.
Chăm chỉ thực hiện 7 động tác này mỗi ngày, sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự thon gọn đáng kể của đùi, cũng như sự săn chắc của mông, vòng eo.