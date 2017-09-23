Lọc lấy trà hoa cúc trộn với thứ này gội đầu 2 lần/tuần, tóc lên màu vàng sáng, óng mượt như nhuộm ngoài tiệm

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/09/2017 14:07

Bạn chán màu tóc hiện tại và muốn thay đổi nhưng sợ hóa chất sẽ làm hư tổn mái tóc? Vậy thì hãy thử nhuộm tóc tại nhà bằng công thức trà hoa cúc dưới đây để thay mới phong cách một cách dễ dàng.

Nước chanh chứa nhiều axit có tính tẩy màu cho tóc. Trong khi đó, dầu dừa và dầu hạnh nhân có đặc tính dưỡng ẩm cao. Bên cạnh đó, quế và trà hoa cúc có tác dụng làm sáng mà tóc. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay công thức nhuộm tóc đơn giản này.

Chuẩn bị:

- 2 - 3 trái chanh lớn

- 2 túi trà hoa cúc

- 1 muỗng cà phê bột quế

- 1 chai xịt

Cách thực hiện.

Bước 1: Ngâm túi trà hoa cúc trong 1 cốc nước đun sôi khoảng 5 phút.

Lọc lấy trà hoa cúc trộn với thứ này gội đầu 2 lần/tuần, tóc lên màu vàng sáng, óng mượt như nhuộm ngoài tiệm - Ảnh 1
Những loại “thuốc” nhuộm tóc tự nhiên này không cầu kỳ, không tốn nhiều tiền và rất hiệu quả.- Ảnh: Internet

Bước 2: Vắt nước cốt chanh cho vào cốc nước và nhớ là phải loại bỏ hạt, sau đó cho vào bình xịt

Lọc lấy trà hoa cúc trộn với thứ này gội đầu 2 lần/tuần, tóc lên màu vàng sáng, óng mượt như nhuộm ngoài tiệm - Ảnh 2
Nhuộm tóc tại nhà với trà hoa cúc và chanh vừa an toàn vừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Bước 3: Cho nước trà, bột quế và dầu dừa (bạn có thể dùng dầu hạnh nhân để thay thế) vào chai xịt rồi đậy nắp thật chặt và lắc đều.

Lọc lấy trà hoa cúc trộn với thứ này gội đầu 2 lần/tuần, tóc lên màu vàng sáng, óng mượt như nhuộm ngoài tiệm - Ảnh 3
Dầu dừa sẽ giúp tóc trở nên mềm mượt và óng ả - Ảnh: Internet

Bước 4. Xịt hỗn hợp nước chanh lên vùng tóc mà bạn muốn nhuộm.

Lọc lấy trà hoa cúc trộn với thứ này gội đầu 2 lần/tuần, tóc lên màu vàng sáng, óng mượt như nhuộm ngoài tiệm - Ảnh 4
Công thức nhuộm tóc từ trà hoa cúc này sẽ giúp màu tóc bạn trông sáng và óng ả hơn - Ảnh: Internet

Sau khi xịt hỗn hợp lên tóc, dùng khăn ủ trong vòng 20 - 30 phút thì gội lại với nước là hoàn thành.

Hãy thực hiện ngay phương pháp nhuộm tóc từ hoa cúc này để làm đẹp thay mới phong cách hàng ngày vừa hiệu quả vừa an toàn.

Chúc các bạn có mái tóc đẹp!

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