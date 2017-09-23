Nước chanh chứa nhiều axit có tính tẩy màu cho tóc. Trong khi đó, dầu dừa và dầu hạnh nhân có đặc tính dưỡng ẩm cao. Bên cạnh đó, quế và trà hoa cúc có tác dụng làm sáng mà tóc. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay công thức nhuộm tóc đơn giản này.

- 1 muỗng cà phê bột quế

- 1 chai xịt

Cách thực hiện.

Bước 1: Ngâm túi trà hoa cúc trong 1 cốc nước đun sôi khoảng 5 phút.

Bước 2: Vắt nước cốt chanh cho vào cốc nước và nhớ là phải loại bỏ hạt, sau đó cho vào bình xịt

Bước 3: Cho nước trà, bột quế và dầu dừa (bạn có thể dùng dầu hạnh nhân để thay thế) vào chai xịt rồi đậy nắp thật chặt và lắc đều.

Bước 4. Xịt hỗn hợp nước chanh lên vùng tóc mà bạn muốn nhuộm.

Sau khi xịt hỗn hợp lên tóc, dùng khăn ủ trong vòng 20 - 30 phút thì gội lại với nước là hoàn thành.

Hãy thực hiện ngay phương pháp nhuộm tóc từ hoa cúc này để làm đẹp thay mới phong cách hàng ngày vừa hiệu quả vừa an toàn.

Chúc các bạn có mái tóc đẹp!