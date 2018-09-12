Không cần kẻ hay xăm, lông mày vẫn rậm, dày và lên màu tự nhiên nhờ hỗn hợp này

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ thẩm mỹ như phun, xăm, thêu, điêu khắc chân mày. Tuy nhiên, các phương pháp này thường có chi phí rất đắt, đồng thời không tự nhiên. Hơn nữa, rủi ro, tác dụng phụ từ chúng vẫn là nỗi lo ngại lớn. Do đó, nhiều phụ nữ chọn cách kẻ chân mày hàng ngày bằng các dụng cụ như chì, phấn bột, mực xăm tạm thời... mất khá nhiều thời gian.

Lông mày là đặc điểm giúp khuôn mặt thanh tú, đồng thời làm tăng vẻ sắc sảo, thu hút cho chị em phụ nữ.

Thật may mắn, Boldsky vừa đăng tải công thức nhuộm, đồng thời dưỡng lông mày dài và rậm bằng các nguyên liệu tự nhiên cực kỳ hữu ích đối với những người sở hữu "nét ngài" thưa thớt, nhợt nhạt.

- 2 muỗng bột cà phê

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách làm:

Lấy bột cà phê và dầu dừa cho vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa tan thành hỗn hợp bột mịn. Để hỗn hợp còn lại trong vài phút, dùng bông tăm để thoa chúng lên lông mày.

Sau đó khoảng 10 - 15 phút, sử dụng bàn chải để thoa đều hỗn hợp lên lông mày một lần nữa. Để yên trong nửa giờ đồng hồ rồi rửa sạch.

Càng giữ hỗn hợp lâu thì lông mày sẽ càng có màu nâu sẫm hơn.

Hỗn hợp nhuộm màu cho lông mày từ cà phê và dầu dừa - Ảnh: Internet

2. Cacao

Đây là thành phần tự nhiên quen thuộc được sử dụng để nhuộm màu lông mày. Cacao sẽ cung cấp cho bạn lông mày màu nâu sôcôla kéo dài khoảng 3 - 4 tuần.

Thành phần:

- 2 muỗng canh bột cacao

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách làm:

Thêm bột ca cao và dầu dừa vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều cho đến khi chúng hòa tan thành hỗn hợp đồng nhất. Để chúng nghỉ vài phút rồi dùng bông tăm thoa đều lên lông mày. Đợi khoảng 30 - 40 phút thì rửa sạch.

Lặp lại phương pháp này sau 4 tuần.

Hỗn hợp nhuộm lông mày từ bột cacao và dầu dừa - Ảnh: Internet

3. Hoa dâm bụt

Thành phần:

- 2 hoa dâm bụt

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách làm:

Nghiền nhuyễn hoa dâm bụt trong chiếc bát nhỏ, thêm gel nha đam vào rồi trộn đều để tạo thành hỗn hợp nhão mịn.

Hãy để chúng nghỉ ngơi trong vài phút, sau đó bắt đầu thoa đều lên lông mày. Thư giãn trong khoảng 45 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Hoa dâm bụt cũng là nguyên liệu có tác dụng nuôi dưỡng lông mày dày, rậm tự nhiên hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ sử dụng các hỗn hợp từ nguyên liệu dễ tìm trên, bạn sẽ sở hữu đôi lông mày dày rậm với màu sắc tự nhiên mà không cần phải đến spa để thêu, phun hay kẻ mất thời gian.