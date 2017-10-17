Không cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ mà cân nặng vẫn giảm đều đều nhờ HÍT - THỞ đúng cách

Dưới đây là 3 phương pháp giảm cân nhanh không cần ăn kiêng hay tập luyện, hãy áp dụng ngay.

Chất béo được tích tụ bởi oxy, carbon và hydro. Khi chúng ta hít vào, oxy sẽ tiếp xúc rồi phân tách chất béo thành carbon và nước. Do đó, nếu bạn cung cấp càng nhiều oxy, cơ thể sẽ phân tách được nhiều chất béo thành nước và đào thải ra ngoài hơn.

Có thể bạn không tin, nhưng hít - thở đúng cách thật sự là phương pháp giảm cân vô cùng hữu hiệu.

Hiệu quả này chỉ đạt được khi bạn hít – thở đúng cách, tức là bạn phải hít hơi và thở ra bằng phần bụng chứ không phải bằng ngực. Cách hít – thở này còn giúp vòng bụng săn chắc, thon gọn nhanh chóng.

2. Luân phiên tắm bằng nước nóng – lạnh

Trong cơ thể, chất béo tồn tại dưới hai dạng là mỡ trắng và mỡ nâu. Mỡ nâu là loại mỡ sẽ được tiêu hao, chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Khi tắm với nước lạnh, cơ thể sẽ hạ nhiệt, mỡ nâu sẽ tăng cường hoạt động, từ đó tăng hiệu quả giảm cân. Ngoài ra, nước lạnh làm giảm nhiệt trên da, kích thích cơ thể giải phóng lượng calo đáng kể.

Đối với nước nóng, chúng làm tăng nhiệt cơ thể, tác động vào da thúc đẩy quá trình trao đổi chất bên trong, từ đó đốt cháy mỡ thừa.

3. Mát xa

Mát xa sẽ tác dụng trực tiếp lên các mô tế bào, làm lỏng các phân tử mỡ dưới da. Đồng thời, phương pháp này còn cải thiện tuần hoàn máu, kích thích tiêu hóa. Từ đó, tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

Lưu ý rằng, phương pháp này chỉ mang lại tác dụng cao khi bạn thực hiện đều đặn, đúng quy trình.