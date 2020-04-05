'Học lỏm' mỹ nhân Việt 3 bí quyết giảm cân, giữ dáng hiệu quả sau 2 tuần tránh dịch

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/04/2020 05:30

Chẳng cần tìm hiểu ở đâu xa, "dạo quanh" mạng xã hội của các mỹ nhân Việt như Tóc Tiên, Tăng Thanh Hà... bạn sẽ biết được rất nhiều bí quyết giảm cân, giữ dáng cực hiệu quả.

Kỳ nghỉ dịch hưởng ứng phong trào "Stayhome" phòng chống bệnh Covid-19 là dịp để bạn thay đổi thói quen sinh hoạt cá nhân theo hướng tích cực hơn. Hai tuần tránh dịch chính là thời gian tuyệt vời để lấy lại vóc dáng, thanh lọc cơ thể và chăm chút cho làn da.

Nếu vẫn đang băn khoăn vì chưa tìm ra phương pháp phù hợp, hãy thử ngay các bí quyết giảm cân, giữ dáng bằng nguyên liệu tự nhiên của các mỹ nhân Việt nổi tiếng sau đây. 

Tóc Tiên giảm cân bằng sinh tố cải xoăn

Chia sẻ trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên uống sinh tố cải xoăn, chuối, rau chân vịt, sữa hạnh nhân và quả chà là thay cho bữa trưa. Sinh tố bao gồm nhiều thành phần lành mạnh, giàu dưỡng chất, ít calo nên rất phù hợp đối với những người đang ăn kiêng, mong muốn lấy lại vóc dáng thon thả.

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Tóc Tiên uống sinh tố cải xoăn để giữ cân - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà tăng cường bổ sung protein

Trứng, quả bơ, bánh mì nguyên cám là những món ăn quen thuộc trong thực đơn hàng ngày của "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Theo nghiên cứu, những loại thực phẩm này rất giàu protein, chất béo lành mạnh tốt cho quá trình đốt mỡ, tăng cơ. Do đó, đây là những lựa chọn tuyệt vời dành cho thực đơn ăn kiêng tại nhà.

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Thực đơn giảm cân của Tăng Thanh Hà bao gồm nhiều loại thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh - Ảnh: Internet

Châu Bùi đốt cháy mỡ thừa bằng nước ép củ dền

Sau những ngày cách ly tập trung không có điều kiện duy trì thực đơn giữ dáng, Châu Bùi về nhà và chăm chỉ uống nước ép củ dền đỏ để đốt cháy mỡ thừa. Công thức nước ép "đánh bay" chất béo của Châu Bùi bao gồm củ dền, táo xanh, cần tây. 

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Châu Bùi uống nước ép củ dền mỗi ngày để đốt cháy mỡ thừa - Ảnh: Internet

Học Tóc Tiên, Châu Bùi và Tăng Thanh Hà các bí quyết giảm cân, giữ dáng tại nhà đơn giản trên, bạn sẽ thấy việc lấy lại vóc dáng cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh và khoa học sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe để phòng chống dịch bệnh.

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