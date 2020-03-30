Nghỉ dịch ở nhà cứ thèm ăn liên tục, 'bỏ túi' 3 bí quyết này để không bị lên cân mất kiểm soát mà vẫn thỏa cơn đói

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/03/2020 12:57

Hãy ghi nhớ ngay các bí quyết ăn uống lành mạnh dưới đây, nỗi lo tăng cân vì cơn thèm ăn sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Phải ở nhà dài hạn vì dịch bệnh, cảm giác nhàm chán sẽ kéo theo các cơn thèm ăn. Hơn nữa, cộng với việc ít vận động, việc tăng cân nhanh rất dễ mắc phải trong khoảng thời gian này. Do đó, hãy "bỏ túi" ngay 3 bí quyết ăn uống lành mạnh sau đây, đảm bảo, bạn sẽ xua tan cơn đói mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

Ăn đúng giờ, không bỏ bữa để không làm rối loạn trao đổi chất

Điều đầu tiên mà bạn cần duy trì trong suốt kỳ nghỉ hoặc làm việc tại nhà chính là ăn đúng giờ, không bỏ bữa. Việc ăn đúng giờ sẽ cân bằng và không làm rối loạn quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Hơn nữa, thói quen lành mạnh này góp phần hạn chế thèm ăn vặt, đói bất chợt khá hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, rối loạn trao đổi chất là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng, tạo điều kiện để cơ thể tích trữ chất béo khiến vóc dáng ngày càng tròn trịa.

Ngoài ra, một số người thường không có thói quen dậy sớm khi ở nhà và vô tình bỏ bữa sáng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nhịn ăn sáng rất có hại đối với sức khỏe và là nguyên nhân gây tăng cân.

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Hãy nhớ ăn đúng giờ, không bỏ bữa để duy trì vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Ăn nhiều chất xơ hơn để kéo dài cảm giác no

Chất xơ, đặc biệt là chất xơ trong thực vật, các loại củ như khoai lang, khoai môn... có khả năng duy trì cảm giác no, xua tan cơn thèm ăn rất hiệu quả. Do đó, để hạn chế lượng calo nạp vào trong ngày, bạn nên tăng cường bổ sung chất xơ trong khẩu phần ăn. 

Bằng cách này, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, ăn ít đi, không chỉ ngăn ngừa tăng cân mà còn có thể giảm cân.

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Tăng cường bổ sung chất xơ giúp hạn chế tăng cân và chống thèm ăn hiệu quả - Ảnh: Internet

Ăn vặt bằng các loại hạt

Nếu cơn đói kéo đến một cách kịch liệt, bụng cồn cào, bạn nên ăn các loại hạt vào lúc này. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu nành, điều... giàu chất béo lành mạnh, chất xơ cùng hàng loạt chất dinh dưỡng thiết yếu rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng calo rất thấp. Do đó, ăn vặt với các loại hạt ngũ cốc giúp bạn hạn chế khả năng tăng cân hữu hiệu.

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Các loại hạt ít calo, giàu dưỡng chất thiết yếu giúp bạn xua tan cơn đói, hạn chế tăng cân - Ảnh: Internet

Hãy dùng các thói quen ăn uống lành mạnh trên để xua tan cơn đói và thèm ăn trong những ngày nghỉ, bạn sẽ không gặp phải nỗi lo tăng cân mất kiểm soát.

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