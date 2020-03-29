Chị em văn phòng cứ giữ những thói quen này thì đừng trách tại sao đùi to, chân thô

Nếu bạn đang cảm thấy tự ti vì đôi chân của mình và muốn giữ dáng đẹp hơn thì hãy từ bỏ ngay những thói quen tai hại dưới đây, nhất là với những chị em công sở.

Đừng suốt ngày than trời về đôi chân to quá khổ bởi lẽ chị em quên rằng cách đi đứng hay ngồi hàng ngày của mình chính là nguyên nhân gây ra việc tích tụ mỡ thừa ở đùi và bắp chân.

Đây là một trong những thói quen mà nhiều chị em văn phòng thường mắc phải. Tuy nhiên, thói quen này về lâu dài sẽ khiến đôi chân của bạn thô cứng. Nguyên nhân là vì khi ngồi vắt chéo chân hay khoanh chân, quá trình lưu thông máu sẽ bị cản trở và hậu quả là phần bắp chân sẽ bị dồn ứ, đọng máu, mỡ thừa tích tụ lại.

Thay vào đó, bạn nên ngồi duỗi thẳng chân và thường xuyên đi lại hoặc mát xa để quá trình tuần hoàn máu diễn ra thuận lợi hơn, giảm sưng hiệu quả.

Tránh ngồi vắt chéo chân khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi tỳ đùi xuống ghế

Đây cũng là thói quen dễ mắc phải khi ngồi làm việc liên tục trên ghế. Thói quen ngồi tỳ đùi xuống ghế khiến phần bắp đùi bị đè nén gây ra tình trạng máu khó lưu thông. Thói quen này kéo dài sẽ khiến mỡ thừa tích tụ ở đùi ngày một nhiều, đôi chân không còn thon gọn như trước.

Tốt nhất bạn nên ngồi thẳng lưng trên ghế, không tỳ đùi xuống ghế cũng như liên tục thay đổi tư thế để chân, lưng và cột sống được thả lỏng, ngăn ngừa tình trạng đau nhức.

Ngồi tỳ đùi trên ghế khiến phần đùi to hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đi bộ không đúng cách

Theo nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản, việc đi đứng có ảnh hưởng rất lớn đến vóc dáng cũng như kích thước bắp chân của bạn. Nếu bạn có thói quen đi hoặc đứng trong tình trạng mũi chân chạm đất trước rồi mới đến gót chân, trọng tâm cơ thể dồn vào gót chân thì phần bắp chân sẽ phải chịu một sức nặng rất lớn.

Việc đi đứng đúng cách giúp bạn cải thiện vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng này diễn ra liên tục sẽ khiến phần bắp chân to hơn và tích tụ nhiều mỡ thừa hơn. Ngược lại, những người có thói quen để phần ngón chân chạm đất thay vì gót chân khi đi và đứng sẽ có đôi chân thon thả hơn.