Ăn tẹt ga cũng không bị tăng cân, chị em đua nhau mua các loại thực phẩm này về

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/03/2020 05:35

Phụ nữ qua 30 tuổi thường sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảm cân. Bạn đã trang bị cho mình bí quyết không bị tăng cân từ những thực phẩm dưới đây chưa?

Vóc dáng thon gọn, không có mỡ bụng là điều mơ ước của phái đẹp, dạo này chị em đang truyền tai nhau về bí quyết không bị tăng cân từ những loại thực phẩm dưới đây, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng vừa có thể ăn tẹt ga mà không lo béo phì.

Trứng

Đối với những người thích ăn theo chế độ lành mạnh thì trứng chính là bí quyết không bị tăng cân của họ, trong trứng có chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: protein, sắt, kẽm, kali, vitamin D.

bi quyet khong bi tang can 1
Trứng rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chất béo trong trứng được các bác sỹ khuyên dùng vì nó có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể nạp đầy đủ năng lượng nhưng không bị thừa chất.

Rau củ sấy

Rau củ là nhóm thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ và vitamin tổng hợp nuôi cơ thể. Quá trình sấy ở nhiệt độ cao đã làm tiêu hao nguồn dinh dưỡng ở trong rau củ, vì vậy việc lựa chọn rau củ sấy để ăn là lựa chọn thích hợp đối với phái đẹp lo lắng rằng mình sẽ bị tăng cân.

bi quyet khong bi tang can 2
Rau củ đã sấy không còn chất gây béo - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là lương thực giống như gạo, mì nhưng lại có tác dụng giảm cân, đẹp dáng rất hiệu quả. Trong khoai lang có chỉ số đường huyết tương đối thấp, chứa rất ít calo, hàm lượng chất xơ và nước cao, chứa nhiều vitamin A, E.

bi quyet khong bi tang can 3
Khoai lang có hàm lượng chất xơ cao - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung khoai lang mỗi ngày sẽ giúp ngăn chặn hấp thụ chất béo vào cơ thể, cải thiện quá trình trao đổi chất là bí quyết ăn nhiều không bị tăng cân. 

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Tương tự như khoai lang, các loại ngũ cốc nguyên chất có chứa hàm lượng cao chất xơ tạo cảm giác no bụng nhanh, từ đó làm giảm quá trình ăn vặt hàng ngày.

bi quyet khong bi tang can 4
Ngũ cốc tạo cảm giác no lâu - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết không bị tăng cân rất đơn giản, chỉ cần chị em kiên trì bổ sung các loại thực phẩm trên mỗi ngày, đảm bảo sẽ luôn giữ được vóc dáng thon gọn, không chút mỡ thừa. 

Chọn đúng 5 loại rau giàu chất xơ này bổ sung vào thực đơn mỗi ngày, cân nặng giảm không phanh

Chọn đúng 5 loại rau giàu chất xơ này bổ sung vào thực đơn mỗi ngày, cân nặng giảm không phanh

Chọn đúng thực phẩm giảm cân sẽ giúp hỗ trợ quá trình đào thải chất béo và mỡ thừa ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giảm cân bí quyết giảm cân cách giảm cân nhanh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ