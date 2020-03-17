Chọn đúng 5 loại rau giàu chất xơ này bổ sung vào thực đơn mỗi ngày, cân nặng giảm không phanh

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giảm cân giúp bạn giữ dáng nhưng vẫn bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể:

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng vô cùng lớn đến việc giảm cân và giữ dáng. Theo các chuyên gia sức khỏe , việc bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ và ít calo vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Rau xà lách là loại rau quen thuộc thường được dùng trong các món salad. Nhờ chứa hàm lượng lớn chất xơ mà loại rau này rất phù hợp với người đang giảm cân bởi khả năng ngăn ngừa tích tụ chất béo và duy trì cảm giác no. Bên cạnh đó, rau xà lách còn rất dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, khiến bạn không bị chán ngấy khi ăn kiêng.

Bạn có thể dùng salad xà lách và trứng cho bữa sáng – Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Đây chính là 1 trong những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và các loại vitamin mà bạn không thể bỏ qua. Với 1 chén súp lơ khoảng 100g, cơ thể sẽ chỉ hấp thụ 26 calo. Chính vì vậy, bạn có thể ăn súp lơ mỗi ngày mà chẳng phải lo lắng việc tăng cân.

Dù chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại ít calo nên súp lơ giúp bạn giữ dáng và loại bỏ mỡ thừa rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cải thảo

Trong thực đơn giảm cân của chị em, không thể thiếu cải thảo. Loại rau này rất giàu chất xơ không hòa tan giúp bạn có thể giữ nước hiệu quả, điều này giúp quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, chất xơ có trong cải thảo còn rất tốt cho đường ruột và chữa bệnh táo bón hiệu quả.

Củ cải

Củ cải trắng cũng là một loại rau chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo. Bên cạnh đó, củ cải có tính mát nên giúp thanh nhiệt, thải độc cơ thể rất tốt. Ngoài việc chế biến thành các món ăn, bạn có thể ép củ cải lấy nước uống để giúp tiêu hao các chất béo, protein nhanh hơn.

Củ cải chứa rất ít calo nên rất phù hợp với việc giảm cân – Ảnh minh họa: Internet

Cà tím

Hàm lượng lớn vitamin nhóm B trong cà tím có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, từ đó giúp chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate ra khỏi cơ thể. Thường xuyên ăn cà tím không chỉ giảm cân mà còn ngăn ngừa được ung thư.

Để sở hữu vóc dáng thon gọn, bạn cần phải kiên trì trong quá trình giảm cân. Chính vì vậy bạn cần thường xuyên áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh kết hợp luyện tập thể dục. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu thân hình hằng mơ ước!