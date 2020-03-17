Chọn đúng 5 loại rau giàu chất xơ này bổ sung vào thực đơn mỗi ngày, cân nặng giảm không phanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/03/2020 12:25

Chọn đúng thực phẩm giảm cân sẽ giúp hỗ trợ quá trình đào thải chất béo và mỡ thừa ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng vô cùng lớn đến việc giảm cân và giữ dáng. Theo các chuyên gia sức khỏe, việc bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ và ít calo vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giảm cân giúp bạn giữ dáng nhưng vẫn bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể:

Rau xà lách

Rau xà lách là loại rau quen thuộc thường được dùng trong các món salad. Nhờ chứa hàm lượng lớn chất xơ mà loại rau này rất phù hợp với người đang giảm cân bởi khả năng ngăn ngừa tích tụ chất béo và duy trì cảm giác no. Bên cạnh đó, rau xà lách còn rất dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, khiến bạn không bị chán ngấy khi ăn kiêng.

thuc pham giam can 1

Bạn có thể dùng salad xà lách và trứng cho bữa sáng – Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Đây chính là 1 trong những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và các loại vitamin mà bạn không thể bỏ qua. Với 1 chén súp lơ khoảng 100g, cơ thể sẽ chỉ hấp thụ 26 calo. Chính vì vậy, bạn có thể ăn súp lơ mỗi ngày mà chẳng phải lo lắng việc tăng cân.

thuc pham giam can 2

Dù chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại ít calo nên súp lơ giúp bạn giữ dáng và loại bỏ mỡ thừa rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cải thảo

Trong thực đơn giảm cân của chị em, không thể thiếu cải thảo. Loại rau này rất giàu chất xơ không hòa tan giúp bạn có thể giữ nước hiệu quả, điều này giúp quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, chất xơ có trong cải thảo còn rất tốt cho đường ruột và chữa bệnh táo bón hiệu quả.

Củ cải

Củ cải trắng cũng là một loại rau chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo. Bên cạnh đó, củ cải có tính mát nên giúp thanh nhiệt, thải độc cơ thể rất tốt. Ngoài việc chế biến thành các món ăn, bạn có thể ép củ cải lấy nước uống để giúp tiêu hao các chất béo, protein nhanh hơn.

thuc pham giam can 3

Củ cải chứa rất ít calo nên rất phù hợp với việc giảm cân – Ảnh minh họa: Internet

Cà tím

Hàm lượng lớn vitamin nhóm B trong cà tím có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, từ đó giúp chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate ra khỏi cơ thể. Thường xuyên ăn cà tím không chỉ giảm cân mà còn ngăn ngừa được ung thư.

Để sở hữu vóc dáng thon gọn, bạn cần phải kiên trì trong quá trình giảm cân. Chính vì vậy bạn cần thường xuyên áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh kết hợp luyện tập thể dục. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu thân hình hằng mơ ước!

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

Chỉ cần kiên trì sử dụng những thức uống giảm cân này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng ao ước.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ giảm cân món ăn giảm cân bí quyết giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi