Gội đầu sấy tóc 'chuẩn như chuyên gia': 4 điều cấm kỵ mọi phụ nữ nên biết để có mái tóc óng ả

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/02/2021 18:18

Gội đầu xong đã vội vàng sử dụng máy sấy tóc, sấy tóc quá khô... đây là 2 trong số nhiều sai lầm phổ biến mà nhiều chị em phụ nữ đang mắc phải khi chăm sóc "suối tóc mây" của mình.

Máy sấy tóc là một thiết bị rất phổ biến với các chị em phụ nữ ngày nay, sử dụng máy sấy tóc giúp giảm đáng kể nguy cơ bị cảm lạnh do tóc ướt. Tiện ích là vậy, nhưng nếu như không biết sử dụng máy sấy tóc đúng cách sẽ mang đến những tác hại cho tóc mà ít chị em phụ nữ chú ý đến.

Nguyên lý hoạt động của máy sấy tóc khá đơn giản, dòng điện tạo ra nhiệt, nhiệt được truyền ra ngoài, điều này khiến hơi ẩm bay hơi và đẩy nhanh tốc độ khô của tóc. Vậy nhưng trên thực tế mái tóc vừa gội xong rất mỏng manh, các va chạm lúc này sẽ khiến tóc tổn thương. Nếu như chúng ta muốn sấy khô tóc khi vừa gội xong thì nên chú ý đến các nguyên tắc sau để tránh tổn hại đến mái tóc của mình.

1. Không sấy tóc khi vừa gội đầu xong

Điều đầu tiên, chị em phụ nữ không nên sấy tóc ngay sau khi vừa mới gội đầu. Nhiều chị em thường có tâm lý này nhằm tiết kiệm thời gian, thế nhưng đây không phải điều hay ho cho tóc.

Tốt nhất, chúng ta nên dùng khăn bông mềm lau nhẹ mái tóc cho thấm nước trước khi sấy, chú ý không nên lau mạnh vì lúc này ma sát quá mạnh sẽ làm hư tóc.

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Nên lau sơ tóc trước khi sấy

 

2. Không sấy khi tóc còn quá ướt

Thời điểm tốt nhất để sử dụng máy sấy tóc là khi tóc không còn bị chảy nước. Khi tóc quá ướt, bạn phải sử dụng nhiệt máy sấy lâu sẽ gây cứng biểu bì tóc và khiến sợi tóc dễ bị gãy, rối.

Ngoài ra, các chuyên gia sắc đẹp cũng khuyên vị trí máy sấy tóc tốt nhất là nên cách da đầu khoảng 20cm. Đồng thời, cách sấy tóc được khuyên là từ gốc đến ngọn.

 

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Bạn đừng nên sấy tóc khi còn ướt nhẹp - Ảnh minh họa: Internet

3. Không sấy tóc ở nhiệt độ quá cao

Việc bật máy sấy ở chế độ nhiệt độ cao sẽ làm khiến sức khỏe mái tóc bị tổn hại nghiêm trọng. Khi đó, độ ẩm và lớp dầu tự nhiên sẽ bị "bay hơn" khiến tóc trở nên khô xơ và dễ gãy rụng.

Nếu bạn không có thời gian, có thể chú ý sấy tóc ở mức nhiệt độ ấm. Tốt nhất là bạn nên sấy tóc ở nhiệt độ mát. 

4. Không sấy tóc quá khô

Khi sấy tóc, bạn đừng nên sấy tóc quá khô, cụ thể, chỉ cần khô 80% là đủ. Tốt nhất, nên giữ một chút độ ẩm và để tóc khô tự nhiên sau đó. 

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Hãy chú ý đến các nguyên tắc cấm kỵ khi sấy tóc để có mái tóc khỏe đẹp

Ngoài máy sấy tóc, khi vừa gội đầu xong chúng ta cũng không nên dùng lược để chải đầu vì đây là lúc tóc mỏng manh nhất, việc chải tóc dễ khiến tóc bị gẫy.

Bên cạnh đó, để sức khỏe không bị ảnh hưởng và có mái tóc khỏe đẹp thì thời điểm gội đầu cũng vô cùng quan trọng. Chị em phụ nữ không nên gội đầu trước khi đi ngủ, nếu đi ngủ với mái tóc ướt sẽ khiến vi khuẩn phát triển trên gối. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể bạn bị hơi lạnh xâm nhập gây cảm lạnh, thậm chí đau nửa đầu. Mặc dù đây là điều vô cùng đơn giản nhưng chắc chắn rằng không nhiều chị em phụ nữ thực hiện đúng các tiêu chí này.

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