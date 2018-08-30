Dùng dầu dừa để ủ theo cách này, tóc mọc dài cực nhanh, khô xơ cỡ nào cũng trở nên mềm mượt

Dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên được nhiều người sử dụng nhất trong việc nuôi dưỡng và phục hồi mái tóc xơ rối trở nên mềm mượt, óng ả.

Cùng với làn da, mái tóc là yếu tố giúp vẻ đẹp của phụ nữ hoàn hảo hơn. Nếu có làn da đẹp nhưng bạn lại sở hữu mái tóc xơ rối, gãy rụng, nhan sắc ngay lập tức sẽ trở nên kém tươi tắn. Chính vì vậy mà việc chăm sóc tóc cũng không kém phần quan trọng như dưỡng da. Nhắc đến đây, nhiều người thường nghĩ ngay đến dầu dừa. Theo nghiên cứu, đây là nguyên liệu cực kỳ tốt đối với mái tóc. Thực tế thì từ xa xưa, phụ nữ đã biết cách dùng loại dầu này để làm đẹp tóc, da, lông mi.

Dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên nuôi dưỡng mái tóc tuyệt vời - Ảnh: Internet Sau đây là 2 công thức vừa phục hồi vừa kích thích tóc mọc dài từ dầu dừa của Boldsky mà bạn có thể thực hiện dễ dàng tại nhà. Gội đầu bằng dầu dừa Không chỉ mắc phải các vấn đề như xơ rối, gãy rụng, tóc dễ nhiễm khuẩn dẫn đến mẩn ngứa, viêm da đầu cực kỳ khó chịu. Trong dầu dừa có lượng lớn chất chống viêm, khử trùng giúp bạn loại bỏ các vấn đề này, đồng thời điều trị gàu rất hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có: - 1 bát dầu dừa - 2 muỗng canh mật ong - 1 bát gel nha đam - ¼ bát nước lọc - Vài giọt tinh dầu oải hương - Vài giọt tinh dầu hương thảo Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình xịt đã được vệ sinh cẩn thận, đậy kín nắp sau đó lắc thật đều để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sử dụng dầu dừa thường xuyên sẽ điều trị tận gốc gàu, mẩn ngứa da đầu giúp mái tóc khỏe mạnh - Ảnh: Internet Trước khi gội đầu, bạn dùng hỗn hợp này để xịt lên da đầu, tóc. Sau khoảng 5 - 10 phút thì gội sạch như bình thường. Kiên trì sau 3 - 4 ngày, tình trạng mẩn ngứa da đầu, gàu sẽ giảm hẳn. Hỗn hợp này nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hạn sử dụng là 3 tuần. Ủ tóc bằng dầu dừa và gel nha đam Dầu dừa và gel nha đam đều là nguyên liệu có khả năng cấp ẩm vượt trội, điều này giúp mái tóc khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả nhanh chóng. Hơn thế, nguồn dưỡng chất, vitamin từ hỗn hợp này thâm nhập vào nang tóc, kích thích mọc dài nhưng vẫn giữ được sự suôn mượt tự nhiên. Nguyên liệu cần có: - 5 muỗng canh dầu dừa - Nửa bát gel nha đam Cách thực hiện: Cho dầu dừa và nha đam vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện với nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Nha đam và dầu dừa là hỗn hợp giúp tóc mềm mượt, óng ả và nhanh dài - Ảnh: Internet Làm ướt mái tóc, lau nhẹ để còn hơi ẩm. Dùng cọ hoặc bàn chải thoa hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa lên khắp da đầu, mái tóc. Lấy chiếc khăn bông ngâm trong nước nóng, vắt khô rồi quấn quanh đầu. Chú ý đến nhiệt độ để tránh bỏng rát da. Thư giãn trong khoảng 20 - 30 phút thì gội sạch là hoàn thành. Mái tóc sẽ cải thiện đáng kể nhờ mẹo ủ bằng khăn nóng và dầu dừa này - Ảnh: Internet Chỉ sau lần đầu tiên áp dụng phương pháp ủ tự nhiên này, mái tóc sẽ mềm mượt, suôn thẳng trông thấy.

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