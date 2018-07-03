Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết

Thời trang 03/07/2018 16:45

Danh sách 7 kiểu tóc quay trở lại trong bảng xếp hạng xu hướng thời trang nửa cuối năm 2018 sau đây chắc chắn sẽ rất phù hợp với phụ nữ hiện đại, ưa chuộng phong cách sành điệu, trẻ trung.

Ngoài thời trang, thiết kế quần áo, phụ kiện mới, kiểu tóc cũng là một yếu tố quan trọng quyết định hình ảnh của mỗi người. Đặc biệt, bên cạnh phong cách phù hợp với bản thân, người phụ nữ hiện đại, thời thượng còn phải hiểu biết về xu hướng mới. 

Sau đây là 7 kiểu tóc dự đoán sẽ thống trị xu hướng thời trang nửa cuối năm 2018. 

Kiểu tóc buộc nửa đầu

Không còn quá xa lạ đối với những cô gái năng động, trẻ trung, kiểu tóc buộc nửa đầu chính là xu hướng dự đoán sẽ rất được ưa chuộng nửa năm sau.

Cách tạo kiểu tóc này vẫn giữ được nét nữ tính, điệu đà lại mang chút tinh nghịch, phá cách và tràn đầy năng lượng. Nhờ điểm này mà tóc buộc nửa đầu chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. 

Thời điểm giữa năm với tiết trời oi bức như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho kiểu tóc này quay trở lại, tạo thành cơn sốt trong giới thời trang, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, theo đuổi hình ảnh cá tính.

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 1
Kiểu tóc buộc nửa đầu vừa đẹp điệu đà vừa cá tính, năng động lại dễ dàng thực hiện. Bởi những ưu điểm này nên rất được phụ nữ ưa chuộng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc dài xoăn màu trầm

Vào tầm tháng 8, 9, khi mùa hạ đã qua, sắc thu dần đến, vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng, điệu đà và có phần gợi cảm của kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng rất phù hợp. 

Đặc biệt, thời điểm nửa cuối năm, những màu sắc như nâu trầm, nâu hạt dẻ, nâu đỏ hay đen truyền thống được nhiều phụ nữ chọn lựa để nhuộm tóc hơn. Những điều này giúp tóc dài uốn xoăn gợn trở nên hot vào khoảng cuối năm. 

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 2
Với tiết trời, không khí của các tháng cuối năm, kiểu tóc dài uốn xoăn tự nhiên rất phù hợp - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai

Từ 2 năm trở lại đây, tóc ngắn ngang vai luôn nằm trong top những kiểu tóc được phụ nữ chọn lựa nhiều nhất. Do đó, không có gì lạ khi kiểu tóc này vẫn nằm trong top 7 xu hướng nửa cuối năm 2018. 

Tóc ngắn ngang vai là lựa chọn an toàn, đủ để phụ nữ thay đổi diện mạo nhưng vẫn giữ được vẻ đằm thắm, điệu đà vốn có. 

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 3
Tóc ngắn ngang vai là một trong những xu hướng được ưa chuộng nửa cuối năm 2018 - Ảnh: Internet

Kiểu tóc mái ngố

Nếu là tín đồ của xu hướng làm đẹp, thời trang Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ không còn xa lạ đối với kiểu tóc mái ngắn trên chân mày này. Nhờ sự phá cách về độ dài, kiểu tóc này mang đến vẻ đẹp phá phách, tinh nghịch và tươi trẻ cho phụ nữ. Do đó, nếu đang có ý định thay đổi diện mạo trong thời gian sắp tới, đây sẽ là lựa chọn khá tuyệt vời.

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 4
Kiểu tóc mái ngố này mang đến vẻ đẹp vô cùng khác biệt, cá tính - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn trên cằm

Nếu bạn là cô nàng có cá tính mạnh mẽ, cực kỳ năng động, tóc ngắn trên cằm chính là xu hướng tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khuôn mặt mà bạn nên chọn lựa cách tạo kiểu sao cho phù hợp nhất, chẳng hạn như duỗi, uốn hay giữ tự nhiên.

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 5
Kiểu tóc ngắn trên cằm thích hợp cho cô nàng có cá tính mạnh - Ảnh: Internet

Kiểu tóc mái thưa uốn nhẹ

Nếu tóc mái thưa đã quá quen thuộc suốt nhiều năm qua thì cách uốn xoăn nhẹ sẽ giúp thay mới hoàn hảo. Khi cắt kiểu tóc mái này, chắc chắn bạn sẽ trông rất ngọt ngào, đáng yêu và tươi tắn. 

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 6
Kiểu tóc mái thưa uốn xoăn vô cùng đáng yêu, xinh xắn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc tém duỗi cúp

Nhờ duỗi cúp nên kiểu tóc tém cá tính, mạnh mẽ này trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn hẳn. Đây chính là một trong những kiểu tóc được dự đoán sẽ rất hot từ cuối năm 2018 đến đầu năm sau.

Điểm danh 7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018, phụ nữ sành điệu nhất định phải biết - Ảnh 7
Kiểu tóc tém duỗi cúp vừa cá tính vừa dịu dàng - Ảnh: Internet

Sau khi tham khảo xong 7 kiểu tóc cực kỳ hiện đại, trẻ trung và nữ tính trên, nếu ưa chuộng mẫu nào đó, bạn nên áp dụng ngay để thay đổi diện mạo tức thì.

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