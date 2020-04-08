Điểm mặt những 'kẻ thù' không đội trời chung với chiếc bụng phẳng của phụ nữ

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/04/2020 05:30

Vòng eo "con kiến" luôn là mơ ước của bạn, thế nhưng cân nặng chỉ mãi tăng chứ không giảm. Bạn có biết đâu là nguyên nhân gây ra mỡ bụng?

Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến chúng ta mất tự tin khi đứng trước người đối diện. Cùng tìm hiểu những nguyên nhân gây ra mỡ bụng để có được phương pháp giảm mỡ hiệu quả nhất.

Sữa chua

Nhiều người cho rằng ăn sữa chua có thể giúp giảm cân nên thường xuyên sử dụng chúng. Nhưng trên thực tế, một ly sữa chua thông thường có chứa khoảng 230 calo, ly sữa chua nguyên kem chứa 170 calo còn sữa chua không đường là 120 calo. Sữa chua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra béo bụng.

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Ăn sữa chua sai cách có thể gây ra béo bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ăn sữa chua sau bữa cơm sẽ khiến bạn bị tăng cân. Khoảng thời gian thích hợp để ăn sữa chua là sau khi ăn cơm 1 tiếng, lúc này sữa chua sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất.

Các loại đậu 

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, các loại đậu rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là carbohydrate. Vì vậy, nếu bạn lựa chọn sai thời điểm ăn các loại đậu sẽ khiến cho mỡ vùng bụng tích tụ.

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Sử dụng các loại đậu sai thời điểm sẽ gây ra béo bụng - Ảnh minh họa: Internet

Để có được chế độ ăn giữ dáng tốt nhất, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra mỡ bụng để giữ được vóc dáng chuẩn nhất.

Đồ uống có ga

Để có được vòng eo thon gọn, bạn nên tránh các đồ uống có ga vì chúng sẽ khiến cho bụng bạn đầy lên bởi không khí dư thừa. Việc này khiến cho dạ dày gia tăng áp lực làm việc và trở nên khó chịu. Thay vì uống đồ uống có ga, hãy uống trà xanh để giảm viêm và hỗ trợ việc tiêu thụ mỡ bụng.

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Đồ uống có ga khiến bụng bạn bị đầy lên - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc tinh chế

Ngũ cốc tinh chế là thành phần được tìm thấy từ gạo trắng, mì ống, bánh mì trắng. Theo các nhà nghiên cứu, những người ăn ngũ cốc nguyên hạt có chế độ ăn kiêng lành mạnh có thể giảm cân tốt hơn so với những người duy trì chế độ ăn kiêng nhưng lại ăn các loại ngũ cốc tinh chế.

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Ngũ cốc tinh chế không có tác dụng giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày của mình hoặc đổi sang ngũ cốc nguyêt hạt một cách hợp lý để có được vòng eo săn chắc như ý.

Thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn từ thịt

Các nghiên cứu cho thấy, thịt đỏ và các sản phẩm được chế biến sẵn từ thịt chính là nguyên nhân gây ra mỡ bụng hàng đầu. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ, nếu một người ngày nào cũng ăn 1 miếng thịt bít tết đỏ sẽ khiến họ tăng lên 2kg trong 5 năm.

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Ăn thịt đỏ khiến cơ thể tích tụ mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần hiểu đúng và tìm ra được những nguyên nhân gây ra mỡ bụng, bạn có thể điều chỉnh cho mình một chế độ ăn uống hợp lý để có được vóc dáng hoàn hảo.

Uống 1 ly nước lọc vào 4 'thời điểm vàng' này trong ngày, da dẻ đẹp miễn chê, mỡ bụng tự khắc giảm

Uống 1 ly nước lọc vào 4 'thời điểm vàng' này trong ngày, da dẻ đẹp miễn chê, mỡ bụng tự khắc giảm

Theo nghiên cứu, uống nước đúng cách và đầy đủ vào những thời điểm sau đây trong ngày sẽ mang đến cho bạn vô vàn điều tuyệt vời.

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