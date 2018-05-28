Dành ra 15 phút buổi sáng tập theo bài thể dục nhẹ nhàng này, cân nặng dư thừa sẽ 'không cánh mà bay' sau vài ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 28/05/2018 16:23

Chỉ cần dành ra 15 phút mỗi buổi sáng để thực hiện theo bài tập thể dục gồm 5 động tác đơn giản dưới đây, vóc dáng, hình thể của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Những động tác trong bài tập thể dục buổi sáng này cực kỳ đơn giản, không phải vận động với cường độ cao nhưng vẫn mang đến hiệu quả giảm cân cao, nhanh chóng. 

Bài tập thể dục buổi sáng giúp giảm cân 

Động tác 1: 

Đây là động tác plank và cực kỳ quen thuộc với người thường xuyên tập gym. 

Dành ra 15 phút buổi sáng tập theo bài thể dục nhẹ nhàng này, cân nặng dư thừa sẽ 'không cánh mà bay' sau vài ngày - Ảnh 1
Động tác plank giúp đốt cháy mỡ thừa và giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Đầu tiên, chuẩn bị tư thế như hít đất. Tiếp đó, dần hạ người xuống và chống đỡ cơ thể bằng khuỷu tay. Sau đó, điều chỉnh sao cho trọng lực cơ thể chủ yếu tập trung vào đầu hai bàn chân và khuỷu tay như hình minh họa trên. Giữ yên tư thế plank này trong khoảng thời gian có thể, sau đó, đứng thẳng người và để cơ thể thư giãn.

Thời gian tuyệt vời để giữ cơ thể song song với mặt phẳng là 2 phút. Lưu ý, trong quá trình thực hiện, cơ bụng phải hoạt động. 

Động tác 2: 

Tư thế chuẩn bị tương tự động tác plank nhưng lấy trụ là bàn tay, ngón chân và đầu gối. Tiếp đó, dần dần đưa tay trái thẳng ra phía trước, đồng thời chân phải duỗi thẳng ra sau, giữ yên 3 giây rồi chuyển sang tay và chân còn lại. 

Mỗi buổi sáng, bạn nên tập theo động tác này khoảng 10 - 15 nhịp là hoàn thành. 

Dành ra 15 phút buổi sáng tập theo bài thể dục nhẹ nhàng này, cân nặng dư thừa sẽ 'không cánh mà bay' sau vài ngày - Ảnh 2
Động tác này tác động vào cơ tay, chân giúp chúng thon gọn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Động tác 3: 

Đây là động tác hít đất quen thuộc mà ai cũng có thể thực hiện được. Hít đất giúp đốt cháy lượng calo lớn chỉ trong thời gian ngắn, do đó, hiệu quả mang đến cực kỳ cao. 

Dành ra 15 phút buổi sáng tập theo bài thể dục nhẹ nhàng này, cân nặng dư thừa sẽ 'không cánh mà bay' sau vài ngày - Ảnh 3
Hít đất giúp đốt cháy lượng calo cực lớn từ đó mang đến hiệu quả giảm cân cực kỳ cao - Ảnh: Internet

Động tác 4: 

Trong thể hình, động tác này có tên gọi là squats. Bài tập này vừa giúp giảm cân nhanh vừa tạo dựng cơ vòng 3, bắp chăn săn chắc.  

Dành ra 15 phút buổi sáng tập theo bài thể dục nhẹ nhàng này, cân nặng dư thừa sẽ 'không cánh mà bay' sau vài ngày - Ảnh 4
Bài tập này vừa giảm cân vừa giúp vòng 3 săn chắc, không chảy xệ - Ảnh: Internet

Đầu tiên, đứng thẳng, hai chân dang rộng gần bằng vai. Tiếp đó, dần hạ người xuống sao cho đầu gối tạo thành gốc lớn hơn 90 độ, hai tay lúc này gập lại sao cho nắm đấm đặt trước mặt. Giữ yên trong tư thế này khoảng 10 giây thì đứng thẳng người, sau đó thực hiện lại tương tự. Cứ như vậy khoảng 15 - 20 nhịp là hoàn thành. 

Động tác 5: 

Nằm ngửa trên tấm thảm tập, chân lúc này co lại, bàn chân áp sát dưới nền. Tiếp đó, dùng lực ở eo và hông đưa phần giữa cơ thể lên cao. Lúc này hai tay vẫn úp sát dưới nền nhà. Duy trì tư thế này trong vòng 5 giây rồi hạ người xuống. Thực hiện khoảng 10 - 15 nhịp mỗi buổi sáng. 

Dành ra 15 phút buổi sáng tập theo bài thể dục nhẹ nhàng này, cân nặng dư thừa sẽ 'không cánh mà bay' sau vài ngày - Ảnh 5
Động tác thể dục này tập vào buổi sáng sẽ giúp đốt cháy mỡ bụng, thon gọn vòng eo nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chỉ cần dành ra khoảng 15 - 20 phút mỗi buổi sáng để thực hiện theo bài tập thể dục trên, chắc chắn bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc sau thời gian ngắn. 

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