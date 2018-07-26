Công thức làm son đỏ, cam, hồng từ 100% nguyên liệu thiên nhiên vừa lên màu đẹp vừa không lo môi thâm đen

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/07/2018 14:09

Nếu muốn sở hữu ngay thỏi son môi vừa đẹp vừa không chứa chì độc hại, hãy tham khảo ngay công thức điều chế sau đây.

Son môi là vật dụng bất li thân đối với mọi phụ nữ. Tuy nhiên, sử dụng nhiều các sản phẩm trên thị trường dù đắt tiền đến mấy, tình trạng thâm môi vẫn xuất hiện. Vậy làm thể nào để vừa tăng vẻ đẹp bên ngoài vừa giữ được đôi môi mềm mại, căng hồng tự nhiên? 

Câu trả lời sẽ được Boldsky tiết lộ bằng công thức làm son môi hoàn toàn từ thành phần thiên nhiên lành mạnh sau đây, mọi người đều có thể áp dụng vì cực kỳ đơn giản.

Cách làm son môi tự nhiên

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu bắt buộc

- Tinh dầu bơ (hoặc dầu hạnh nhân, dầu ô liu, dầu dừa, dầu thầu dầu...)

- Sáp ong

- Lò vi sóng (nếu có)

- Vỏ son rỗng

Công thức làm son đỏ, cam, hồng từ 100% nguyên liệu thiên nhiên vừa lên màu đẹp vừa không lo môi thâm đen - Ảnh 1
Tinh dầu tự nhiên sẽ giúp thỏi son môi handmade có tác dụng dưỡng mềm, trị thâm - Ảnh: Internet

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu tự nhiên tạo màu

Màu đỏ: Củ cải đường, củ dền là hai nguyên liệu có màu đỏ tự nhiên cực kỳ đẹp. Điều bạn cần làm là ép lấy nước từ các loại củ này cho ra chiếc bát. 

Màu nâu đỏ: Để đạt được màu sắc này, bột quế là nguyên liệu phù hợp nhất.

Màu đỏ cam: Nước ép gấc chính là lựa chọn giúp bạn sở hữu được màu sắc son môi này. 

Màu hồng nhạt: Đun hỗn hợp cánh hoa hồng giã nhuyễn và nước lọc đến khi cô đặc, bạn sẽ nhận được hỗn hợp có màu hồng nhạt. 

Công thức làm son đỏ, cam, hồng từ 100% nguyên liệu thiên nhiên vừa lên màu đẹp vừa không lo môi thâm đen - Ảnh 2
Màu sắc tự nhiên từ các loại hoa, củ, quả giúp thỏi son tự chế trở nên hoàn hảo hơn, đồng thời cực kỳ lành mạnh - Ảnh: Internet

Bước 3: Thực hiện

Đầu tiên, chọn 1 loại màu sắc từ nguyên liệu mà bạn mong muốn cho ra chiếc bát thủy tinh. Tiếp đó, thêm 1 muỗng canh sáp ong và 1 muỗng canh tinh dầu tự nhiên vào. Đặt bát trong lò vi sóng quay khoảng 30 - 40 giây thì mở ra kiểm tra độ tan chảy. Nếu sáp ong vẫn còn vón cục, hãy đun thêm khoảng 10 giây nữa thì lấy ra, dùng muỗng khuấy đều. 

Nếu không có lò vi sóng, bạn có thể sử dụng phương pháp đun cách thủy tức là đặt chiếc bát thủy tinh trên nồi nước đang sôi.  

Công thức làm son đỏ, cam, hồng từ 100% nguyên liệu thiên nhiên vừa lên màu đẹp vừa không lo môi thâm đen - Ảnh 3
Son môi từ nguyên liệu thiên nhiên sẽ có màu sắc rất tươi, tự nhiên và khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Sau đó, khi hỗn hợp vần còn nóng hãy đổ chúng vào vỏ son rỗng hoặc lọ thủy tinh nhỏ có nắp. Đậy kín cẩn thận rồi đặt son trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm là có thể sử dụng được.

Công thức làm son đỏ, cam, hồng từ 100% nguyên liệu thiên nhiên vừa lên màu đẹp vừa không lo môi thâm đen - Ảnh 4
Tuy không phải là sản phẩm đắt tiền nhưng son môi tự nhiên mang đến màu sắc cực kỳ đẹp - Ảnh: Internet
Công thức làm son đỏ, cam, hồng từ 100% nguyên liệu thiên nhiên vừa lên màu đẹp vừa không lo môi thâm đen - Ảnh 5
Son tự nhiên vừa tạo màu vừa nuôi dưỡng đôi môi - Ảnh: Internet

Với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên lành mạnh, cách thực hiện đơn giản, son môi tự chế giúp bạn sở hữu vẻ đẹp đầy sức sống, rạng rỡ, đồng thời bảo vệ đôi môi căng mềm, ngăn ngừa thâm, xỉn màu cũng như đảm bảo an toàn cho sức khỏe

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