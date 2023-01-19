Cách xóa thâm quầng mắt nhanh nhất bạn không nên bỏ qua

Đừng để mất ngủ hay làm việc căng thẳng, mệt mỏi khiến đôi mắt của bạn xuất hiện những quầng thâm xấu xí. Tuy lớp trang điểm có thể che đi được phần nào vết thâm nhưng lại không làm chúng biến mất. Vậy còn cách xóa thâm quầng mắt nhanh nhất nào khả quan hơn? Yên tâm vì sau bài viết này bạn sẽ biết được biện pháp hoàn hảo nhất để điều trị thâm quầng mắt. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Ngoài ra, để loại bỏ quầng thâm mắt vĩnh viễn, người ta thường áp dụng công nghệ hiện đại, dùng tia laser tác động lên vùng bị thâm và làm mờ dần. Tuy cách này hiệu quả nhanh chóng nhưng chi phí lại khá cao. Do vậy, sự lựa chọn tuyệt vời nhất của bạn đó là dùng các sản phẩm từ thiên nhiên. Hiệu quả, an toàn, tiết kiệm tối đa chi phí, đó là lời nhận xét toàn diện nhất với những loại thực phẩm thiên nhiên này.

Cuộc sống hiện đại, công việc bộn bề khiến bạn phải làm việc nhiều không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống xơ xài, thường xuyên phải tiếp xúc với nắng mặt trời... Nhưng bạn có biết rằng các thói quen thường ngày này lại là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đôi mắt xuất hiện quầng thâm. Tình trạng này không nguy hiểm nhưng sự có mặt của nó đang chứng minh rằng cơ thể bạn đang trong giai đoạn suy yếu, suy nhược, mệt mỏi kéo dài. Vậy nếu muốn hỗ trợ vết thâm quầng mắt vĩnh viễn rời xa bạn thì hãy đảm bảo một chế độ sinh hoạt lành mạnh nhé. Ví như ăn uống điều đồ, ngủ đủ giấc, không thức khuya và tinh thần thoải mái, hãy cố gắng tạo thói quen chuẩn này nhé.

Dưới đây là một vài ví dụ về việc xóa quầng thâm mắt bằng các biện pháp tự nhiên hiệu quả, an toàn và đơn giản tại nhà mà các chị em có thể tham khảo và áp dụng nhé!

Các cách xóa quầng thâm mắt hiệu quả và nhanh chóng bằng các biện pháp tự nhiên

1. Xóa thâm quầng mắt nhanh nhất bằng khoai tây

Dùng khoai tây giúp trị thâm quầng mắt nhanh và hiệu quả!

Bạn sẽ bất ngờ khi biết được rằng, khoai tây có khả năng chăm sóc và cải thiện tình trạng bị thâm quầng mắt tuyệt vời nhất. Trong khoai tây có chứa enzyme catecholase giúp làm sáng da, dưỡng da căng mịn và giảm quầng thâm mắt hiệu quả. Đây là loại thực phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình cùng với giá thành khá rẻ nên bạn sẽ không phải ngần ngại khi lựa chọn.

Cách áp dụng khá đơn giản, bạn có thể cắt khoai tây thành những lát mỏng rồi đắp lên đôi mắt, giữ yên như vậy trong khoảng 20 – 30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát là được.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước ép khoai tây nguyên chất trộn với chút mật ong rồi thoa đều lên vùng da quanh mắt có quầng thâm. Kết hợp massage nhẹ nhàng rồi giữ khoảng 30 phút và rửa sạch bằng nước ấm là hoàn thành nhé.

2. Trị thâm quầng mắt nhanh chóng bằng nha đam

Nha đam được mệnh danh là nữ hoàng chăm sóc sắc đẹp toàn diện nhất và cũng là sản phẩm đã nhận sự ưa chuộng của đông đảo chị em phụ nữ.

Trong nha đam có hàm lượng cao chất nhầy, vitamin E cùng nhiều khoáng chất khác giúp loại bỏ khuẩn mụn, dưỡng da trắng sáng, mịn màng hơn. Đồng thời nó giúp tái tạo tế bào da, loại bỏ quầng thâm trên mặt dễ dàng, đặc biệt là vùng da quanh mắt. Chính vì vậy, dùng nha đam để chữa quầng thâm mắt nhanh nhất là gợi ý hoàn hảo mà bạn nên áp dụng.

Cách trị thâm quầng mắt hiệu quả cao với nha đam!

Bạn chỉ việc đem nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi cắt thành những lát thật mỏng. Dùng lát nha đam này đắp trực tiếp lên đôi mắt và đợi 30 phút sau rồi rửa sạch lại bằng nước ấm là được.

Hoặc bạn có thể cạo lấy gel nha đam, trộn chung với chút dầu oliu và thoa lên vùng da bị quầng thâm. Giữ như vậy trong khoảng 30 phút hoặc có thể để qua đêm rồi rửa mặt sạch bằng nước mát cũng được nhé.

3. Dâu tây giúp xóa thâm quầng mắt hiệu quả nhất

Nhờ sự góp mặt của axit alpha hydroxy nên dâu tây lọt vào danh những loại thực phẩm thiên nhiên có khả năng điều trị quầng thâm mắt nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Trị thâm quầng mắt hiệu quả nhanh chỉ với 2 lát dâu tây!

Cách dùng dâu tây cũng khá đơn giản, bằng cách ướp lạnh dâu tây tươi rồi cắt thành lát mỏng đắp lên mắt. Hoặc bạn hãy ép lấy nước cốt dâu tây rồi trộn với chút dầu oliu hay mật ong rồi thoa đều lên vùng da quanh mắt. Sau đó, đợi khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại là được.

Ngoài những cách xóa thâm quầng mắt nhanh nhất này, bạn còn rất nhiều sự lựa chọn khác mà hiệu quả không thua kém như cà chua, dưa leo, dầu dừa, muối, giấm, trà xanh... Hãy chọn cho mình một công thức và áp dụng đều đặn mỗi ngày để sớm sở hữu đôi mắt đẹp quyến rũ nhất nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công, sớm thu được hiệu quả ưng ý nhé!