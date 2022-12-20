Cách làm kem trộn trị mụn trắng da đến vết mụn cứng đầu cũng phải chào thua

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/12/2022 14:55

Cho hiệu quả kép, vừa trắng da lại vừa sạch mụn, bạn sẽ không cần lo lắng nếu như dùng cách làm kem trộn trị mụn, trắng da dưới đây. Đảm bảo kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Làn da của bạn không những bị đen sạm không đều màu mà còn bị mụn nhọt thật xấu. Bạn đã tốn nhiều chi phí vào các loại mỹ phẩm cao cấp với mong muốn cải thiện vẻ đẹp làn da. Tuy nó có tác dụng nhất định nhưng với chi phí cao thì bạn không thể kiên trì lâu được. Vậy cách làm kem trộn trị mụn trắng da tại nhà bằng những loại thực phẩm quen thuộc, rẻ tiền chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Chỉ cần làm đúng công thức và đúng cách thì kem trộn sẽ giúp bạn sớm sở hữu làn da trắng sáng đều màu và vết mụn cứng đầu cũng nhanh chóng biến mất. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cách làm kem trộn trị mụn trắng da đến vết mụn cứng đầu cũng phải chào thua - Ảnh 1
 Kem trộn từ các nguyên liệu tự nhiên sẽ mang đến hiệu quả và an toàn cho làn da!

Chúng ta không thể khẳng định rằng, các loại kem trộn đều đảm bảo an toàn và hiệu quả cho làn da. Nhưng nếu như bạn biết chọn những nguyên liệu chất lượng, tự nhiên thì làm kem trộn dưỡng da trị mụn sẽ luôn đứng vị trí hàng đầu giúp ích làn da của bạn. Nếu muốn có một loại kem dưỡng tốt nhất, bạn đừng quên những loại thực phẩm như chanh, mật ong, nghệ, cà chua, sữa tươi, sữa chua, bơ....Đây là những thực phẩm chứa thành phần dưỡng chất cao và hỗ trợ chăm sóc da hiệu quả mà bạn nên dùng trong công thức làm kem trộn.

Những công thức làm kem trộn từ các nguyên liệu tự nhiên an toàn và hiệu quả tại nhà

Cách làm kem trộn trị mụn trắng da bằng Aspirin

Aspirin là một loại thuốc tây có khả năng giảm đau, chống viêm, giải độc hiệu quả. Không chỉ có tác dụng này, nó còn hỗ trợ dưỡng da, điều trị mụn rất tốt.

Trong Aspirin có hàm lượng axit beta hydroxy, chất này giúp giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa da, trả lại cho bạn làn da căng mịn như ý. Đồng thời, nó giúp tẩy tế bào chết, lột da và thay thế bằng tế bào da mới, nhờ vậy mà da được cải thiện nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, thuốc Aspirin còn có tính kháng viêm nên dễ dàng loại bỏ khuẩn mụn, trả lại cho bạn làn da mịn màng, trắng hồng như ý.

Bởi vậy, chẳng lạ gì khi nhiều chị em đã sử dụng loại thuốc này để làm kem trộn dưỡng trắng da và trị mụn an toàn mà hiệu quả tại nhà.

Cách làm kem trộn trị mụn trắng da đến vết mụn cứng đầu cũng phải chào thua - Ảnh 2
 Aspirin có thành phần hỗ trợ dưỡng da và trị mụn hiệu quả!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Thuốc Aspirin, chanh tươi, mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện: 

- Lấy thuốc Aspirin nghiền thành bột. 

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn khoảng nửa muỗng bột Aspirin với nửa muỗng nước cốt chanh và 1 muỗng mật ong. Khuấy đều cho đến khi tạo thành lớp bột sánh mịn là được. 

- Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh nhé.

- Bạn có thể áp dụng hỗn hợp kem trộn này ngay lên da sau khi chế xong.

Cách làm kem trộn trắng da trị mụn với nha đam

Nha đam hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với chị em phụ nữ nữa rồi, đây được xem là sản phẩm thiên nhiên tuyệt vời trong công cuộc chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho các chị em.

Bởi nha đam có chứa nhiều vitamin A, B, E, khoáng chất như sắt, kẽm, magie, photpho, canxi, axit amin... và chất nhầy là những thành phần này giúp làm dịu da, làm xẹp những nốt mụn đang bị sưng tấy. Không chỉ vậy, nha đam còn có tính năng chống oxy hóa nên khi dùng sẽ ngăn ngừa quá trình lão hóa da sớm, cho bạn sở hữu làn da căng mịn đầy sức sống. Cùng với đó, dưỡng chất trong nha đam giúp chăm sóc da trở nên trắng mịn đều màu, giảm vết thâm nám và loại bỏ mụn nhọt một cách nhanh chóng nữa đấy.

Đặc biệt, nha đam được nhiều chị em trên thế giới sử dụng làm nguyên liệu trong công thức làm kem trộn dưỡng trắng da và trị mụn an toàn và hiệu quả nhất tại nhà. 

Cách làm kem trộn trị mụn trắng da đến vết mụn cứng đầu cũng phải chào thua - Ảnh 3
Da trắng, sạch mụn với loại kem trộn chiết xuất từ nha đam!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nhánh cây nha đam, sữa chua không đường, tinh dầu chanh hoặc tinh dầu oải hương.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, cắt bỏ vỏ, dùng dao cạo lấy phần gel bên trong.

- Trộn 1 muỗng gel nha đam với 2 muỗng sữa chua không đường và vài giọt tinh dầu chanh cho thật đều.

- Cho hỗn hợp này vào lọ kín và bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh.

Chỉ với 2 cách làm kem trộn trị mụn trắng da tại nhà này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc làn da của mình. Sử dụng chúng như một loại kem dưỡng thông thường vào mỗi sáng và tối, kiên trì thường xuyên và chỉ sau một thời gian ngắn, làn da bị mụn, đen sạm của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào và không tỳ vết đấy. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay nào?!

Trên đây là các công thức làm kem trộn từ các nguyên liệu tự nhiên, an toàn, hiệu quả và siêu đơn giản tại nhà. Với các phương pháp làm đẹp vừa tiết kiệm, dễ áp dụng và thực hiện như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, đầy sức sống nhé!

Cách trị thâm quầng mắt bằng đá hiệu quả nhanh chỉ sau 10 phút tại nhà!

Cách trị thâm quầng mắt bằng đá hiệu quả nhanh chỉ sau 10 phút tại nhà!

Bạn đã biết cách trị thâm quầng mắt bằng đá cho hiệu quả cao chưa? Nếu không tin, bạn hãy thử bỏ ra 10 phút mỗi ngày để thử nghiệm nhé. Chắc chắn kết quả sẽ làm bạn bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kem trộn kem trộn công thức kem trộn kem trộn trắng da body bằng thuốc tây công thức kem trộn thuốc tây cách dùng kem trộn an toàn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 39 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 54 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp