Cách làm kem trộn trị mụn trắng da đến vết mụn cứng đầu cũng phải chào thua

Chúng ta không thể khẳng định rằng, các loại kem trộn đều đảm bảo an toàn và hiệu quả cho làn da. Nhưng nếu như bạn biết chọn những nguyên liệu chất lượng, tự nhiên thì làm kem trộn dưỡng da trị mụn sẽ luôn đứng vị trí hàng đầu giúp ích làn da của bạn. Nếu muốn có một loại kem dưỡng tốt nhất, bạn đừng quên những loại thực phẩm như chanh, mật ong, nghệ, cà chua, sữa tươi, sữa chua, bơ....Đây là những thực phẩm chứa thành phần dưỡng chất cao và hỗ trợ chăm sóc da hiệu quả mà bạn nên dùng trong công thức làm kem trộn.

Trong Aspirin có hàm lượng axit beta hydroxy, chất này giúp giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa da, trả lại cho bạn làn da căng mịn như ý. Đồng thời, nó giúp tẩy tế bào chết, lột da và thay thế bằng tế bào da mới, nhờ vậy mà da được cải thiện nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, thuốc Aspirin còn có tính kháng viêm nên dễ dàng loại bỏ khuẩn mụn, trả lại cho bạn làn da mịn màng, trắng hồng như ý.

Aspirin là một loại thuốc tây có khả năng giảm đau, chống viêm, giải độc hiệu quả. Không chỉ có tác dụng này, nó còn hỗ trợ dưỡng da, điều trị mụn rất tốt.

Bởi vậy, chẳng lạ gì khi nhiều chị em đã sử dụng loại thuốc này để làm kem trộn dưỡng trắng da và trị mụn an toàn mà hiệu quả tại nhà.

Aspirin có thành phần hỗ trợ dưỡng da và trị mụn hiệu quả!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Thuốc Aspirin, chanh tươi, mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy thuốc Aspirin nghiền thành bột.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn khoảng nửa muỗng bột Aspirin với nửa muỗng nước cốt chanh và 1 muỗng mật ong. Khuấy đều cho đến khi tạo thành lớp bột sánh mịn là được.

- Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh nhé.

- Bạn có thể áp dụng hỗn hợp kem trộn này ngay lên da sau khi chế xong.

Cách làm kem trộn trắng da trị mụn với nha đam

Nha đam hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với chị em phụ nữ nữa rồi, đây được xem là sản phẩm thiên nhiên tuyệt vời trong công cuộc chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho các chị em.

Bởi nha đam có chứa nhiều vitamin A, B, E, khoáng chất như sắt, kẽm, magie, photpho, canxi, axit amin... và chất nhầy là những thành phần này giúp làm dịu da, làm xẹp những nốt mụn đang bị sưng tấy. Không chỉ vậy, nha đam còn có tính năng chống oxy hóa nên khi dùng sẽ ngăn ngừa quá trình lão hóa da sớm, cho bạn sở hữu làn da căng mịn đầy sức sống. Cùng với đó, dưỡng chất trong nha đam giúp chăm sóc da trở nên trắng mịn đều màu, giảm vết thâm nám và loại bỏ mụn nhọt một cách nhanh chóng nữa đấy.

Đặc biệt, nha đam được nhiều chị em trên thế giới sử dụng làm nguyên liệu trong công thức làm kem trộn dưỡng trắng da và trị mụn an toàn và hiệu quả nhất tại nhà.

Da trắng, sạch mụn với loại kem trộn chiết xuất từ nha đam!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nhánh cây nha đam, sữa chua không đường, tinh dầu chanh hoặc tinh dầu oải hương.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, cắt bỏ vỏ, dùng dao cạo lấy phần gel bên trong.

- Trộn 1 muỗng gel nha đam với 2 muỗng sữa chua không đường và vài giọt tinh dầu chanh cho thật đều.

- Cho hỗn hợp này vào lọ kín và bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh.

Chỉ với 2 cách làm kem trộn trị mụn trắng da tại nhà này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc làn da của mình. Sử dụng chúng như một loại kem dưỡng thông thường vào mỗi sáng và tối, kiên trì thường xuyên và chỉ sau một thời gian ngắn, làn da bị mụn, đen sạm của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào và không tỳ vết đấy. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay nào?!

Trên đây là các công thức làm kem trộn từ các nguyên liệu tự nhiên, an toàn, hiệu quả và siêu đơn giản tại nhà. Với các phương pháp làm đẹp vừa tiết kiệm, dễ áp dụng và thực hiện như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, đầy sức sống nhé!