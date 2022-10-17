Cách trị thâm quầng mắt bằng đá hiệu quả nhanh chỉ sau 10 phút tại nhà!

Tất cả chúng ta đều biết đến đá lạnh vì nó có công dụng làm mát và giải nhiệt hiệu quả. Nhưng ít có ai có thể biết rằng đá lạnh còn mang lại rất nhiều lợi ích trong việc làm đẹp .

Quầng thâm mắt khiến chị em mất tự tin khi để mặt mộc? Đừng lo lắng, mau chóng lấy lại vẻ đẹp rạng ngời, quyến rũ của đôi mắt với cách trị thâm quầng mắt bằng đá lạnh siêu hiệu quả tại nhà nhé. Đây là biện pháp đơn giản mà không tốn bất cứ chi phí nào, mà lại còn dễ dàng áp dụng tại nhà nữa, vậy tại sao bạn chưa tận dụng nó để phục hồi đôi mắt của mình nhỉ. Hãy cùng khám phá tất tần tật về cách trị thâm quầng mắt bằng đá này nhé!

Đá lạnh đơn giản là làm từ nước lọc rồi đem đông đá. Nhìn đơn giản vậy như đá lạnh lại được ngành y tế sử dụng với mục tiêu làm tê liệt tế bào tạm thời, giảm những cơn đau nhức và còn làm giảm sưng tấy do yếu tố bên ngoài tác động.

Cũng chính vì nhiệt độ của đá đông lạnh rất thấp và thêm nguyên nhân nữa đó là các tế bào biểu bì da khi gặp lạnh sẽ co rút lại. Chính vì nguyên lý đơn giản này mà trong lĩnh vực làm đẹp, người ta thường dùng để làm dịu da, se khít lỗ chân lông và giết chết vi khuẩn hại bá trên da.

Ngoài ra, đá lạnh còn giúp bẻ gãy liên kết của các hắc tố xám trên da nên có thể làm mờ dần vết thâm nám, tan máu bầm. Dù đôi mắt của bạn có bị quầng thâm thì chỉ cần dùng đá lạnh là sẽ cải thiện đươc nhanh chóng. Cũng chính vì lý do này mà bạn nên dùng cách trị quầng thâm mắt bằng đá lạnh này cho đôi mắt, chắc chắn hiệu quả sẽ trông thấy chỉ sau một thời gian ngắn thôi đấy nhé! Vừa chẳng tốn phí mà hiệu quả lại bất ngờ như này, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay nào!

Cách trị thâm quầng mắt bằng đá lạnh đơn giản tại nhà

Bằng một nguyên liệu đơn giản và cách áp dụng cũng cực kỳ giản đơn : bạn chỉ cần lấy viên đá nhỏ cho vào một cái khăn mỏng rồi dùng nó chườm lên mắt cho đến khi đá tan chảy hết là được. Với cách làm này, bạn có thể áp dụng 2 lần mỗi ngày để sớm cho kết quả nhất.

Ngoài việc dùng nước lọc đông đá trị thâm quầng mắt, chúng tôi gợi ý cho bạn dùng thêm một số loại nước khác và làm tương tự như vậy để hiệu quả mang lại hiệu quả hơn.

Dùng đá lạnh chườm lên mắt mỗi ngày để trị quầng thâm mắt hiệu quả!

Nước trà xanh chứa nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa lão hóa da, dưỡng da sáng mịn và giải độc cơ thể rất tốt. Nước trà xanh còn giúp loại bỏ quầng thâm mắt một cách nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua. Cũng giống như trên, bạn hãy đổ nước trà xanh vào khay đá rồi đem đông lạnh. Sau đó áp dụng tương tự khi dùng khăn mỏng quấn lấy viên trà lạnh và chườm lên đôi mắt tương tự như công thức trên là được.

Muỗng inox để lạnh cũng là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả tại nhà!

Một hiệu quả tương tự khác cũng được làm lạnh như dùng muỗng inox để trong tủ lạnh rồi chườm lên mắt cho đến khi hết lạnh. Ngoài ra, dùng dùng cà chua, khoai tây làm lạnh, cắt thành lát mỏng rồi đắp lên đôi mắt rồi sau đó rửa sạch lại bằng nước mát cũng là một biện pháp hiệu quả mà đơn giản tại nhà cho chị em.

Những sai lầm thường mắc phải khi dùng đá lạnh trị thâm quầng mắt

- Dùng lực tực quá mạnh: Hầu hết chúng ta đều mắc phải lỗi này khi thực hiện cách điều trị quầng thâm mắt bằng đá lạnh. Bạn chỉ nên thực hiện di chuyển giữa các vùng da quanh mắt một cách nhẹ nhàng, không cố gắng đè, nhấn hay dùng lực tác động lực quá mạnh vì điều này dễ gây tổn thương vùng da quanh mắt, dẫn đến mắt bị mỏi và nhanh xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa.

- Áp đá lạnh trực tiếp lên vùng quầng mắt hoặc dùng đá trong thời gian quá lâu: Nếu thời gian chườm lạnh quá lâu hay để vùng da mắt tiếp xúc trực với đá có thể sẽ gây ra nhiều “tác dụng phụ”, và một trong những hiện tượng nguy hiểm hơn rất nhiều so với bỏng nhiệt độ cao đó chính là đá có thể khiến da bạn bị “bỏng lạnh”. Chị em hãy lưu ý nhé.

- Không dùng thêm bất cứ phương pháp dưỡng da nào sau khi chườm đá: Sử dụng đá để trị thâm mắt được xem như là “bước đệm” hỗ trợ cho các bước dưỡng da sau đó phát huy tác dụng tốt hơn, là biện pháp để cứu nguy cho vùng quầng thâm mắt. Tuy vậy, khi điều trị vùng quầng thâm sẽ rất khó để đạt được kết quả như mong muốn, làn da không được cung cấp đủ độ ẩm sẽ trở nên sần sùi và nhanh lão hóa nếu không sử dụng thêm bất kỳ sản nào tiếp theo.

Lưu ý khi dùng đá lạnh trị thâm quầng mắt

Cần áp dụng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học để đạt hiệu quả tốt nhất!

Để đảm bảo cách chữa thâm quầng mắt bằng đá diễn ra thuận lợi hơn, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần ngủ đủ giấc, không thức khuya để đôi mắt được nghỉ ngơi, giảm nguyên nhân gây nên tình trạng thâm mắt.

- Chế độ ăn uống lành mạnh giàu vitamin và khoáng chất để đảm bảo đủ dinh dưỡng chăm sóc làn da từ bên trong.

- Cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vui chơi để xả căng thẳng, mệt mỏi, tránh làm việc liên tục trong một khoảng thời gian dài.

Trên đây là tất tần tất tác dụng, cách dùng và lưu ý khi sử dụng cách trị thâm quầng mắt bằng đá lạnh tiện lợi và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách áp dụng phương pháp này một cách hợp lý nhất để nhanh chóng xóa tan những vết thâm quầng dưới mắt nhé! Chúc các chị em nhanh thành công!