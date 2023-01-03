Cách trị thâm quầng mắt bằng dầu dừa hiệu quả chỉ sau 2 ngày

Đôi mắt “gấu trúc” của bạn sẽ sớm biến mất khi dùng cách trị thâm quầng mắt bằng dầu dừa . Đừng để đôi mắt thâm quầng của bạn mất đi sự tự tin khi đứng trước người đối diện khi biết cách áp dụng dầu dừa đúng nhất thì mọi sự lo lắng về đôi mắt của bạn sẽ tan biến. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Dầu dừa là sản phẩm được chiết xuất 100% từ trái dừa, đây là sản phẩm tuyệt vời giúp bạn loại bỏ vết thâm quầng quanh mắt hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Chị em phụ nữ từ lâu đã biết sử dụng nó để chăm sóc da , làm đẹp vóc dáng, dưỡng tóc. Với công hiệu tuyệt vời này, dầu dừa chính là thứ mà bạn cần để chăm sóc đôi mắt của mình.

Dầu dừa giúp loại bỏ quầng thâm mắt và giúp dưỡng da hiệu quả từ sâu bên trong!

Cụ thể, dầu dừa có đặc tính dưỡng ẩm tuyệt vời giúp dưỡng ẩm da xung quanh mắt và loại bỏ thâm quầng, mắt sưng phồng và nhăn da. Đồng thời, dầu dừa còn chứa chất làm dịu và tăng cường miễn dịch, dễ dàng thâm nhập và làm trẻ hóa da.

Bên cạnh đó, việc chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu, axit béo và vitamin trong dầu dừa còn giúp làn da mịn màng, ngăn ngừa các nếp nhăn, thâm quầng và bọng mắt vô cùng hiệu quả. Đặc biệt là Vitamin E - một chất chống oxy hóa cung cấp nhiều lợi ích cho da, tái tạo làn da bị tổn thương.

Ngoài ra, tính chống viêm của dầu dừa còn giúp giảm thâm quầng mắt, bọng mắt sưng phồng cho các chị em nữa đấy.

Không chỉ vậy, axit béo chuỗi trung bình có trong dầu dừa cũng góp phần làm ẩm da và ngăn ngừa các thâm quầng mắt bên dưới mắt bằng cách làm trẻ hóa da, giảm các tổn thương do căng thẳng, chế độ ăn uống không lành mạnh và tuổi tác.

Hơn thế nữa, dầu dừa nguyên chất còn có axit lactic - chất giúp làm sáng da như nước chanh và loại bỏ các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn và thâm quầng quanh mắt vô cùng hữu hiệu. Tới đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay dầu dừa để đánh bay những quầng thâm đen mệt mỏi quanh mắt thôi nào?!

Các cách trị thâm mắt bằng dầu dừa hiệu quả

1. Dùng dầu dừa nguyên chất trị thâm mắt

Dầu dừa nguyên chất là cách trị thâm mắt đơn giản và hiệu quả nhất!

Nếu bạn không có nhiều thời gian để tạo ra một công thức phức tạp với dầu dừa thì lựa chọn cách đơn giản nhất vẫn là sử dụng dầu dừa nguyên chất.

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Bạn chỉ cần bạn thoa đều lớp mỏng dầu dừa quanh vùng mắt bị thâm, massage theo vòng tròn trong khoảng 2 phút, rồi giữ nguyên như vậy cho tới sáng.

- Sáng hôm sau, bạn tiến hành rửa mặt lại với nước ấm hoặc với sữa rửa mặt là được nhé.

- Áp dụng cách này đều đặn mỗi ngày, sau 2 – 3 ngày, đôi mắt thâm quầng của bạn sẽ có những cải thiện đến bất ngờ đấy nhé!

- Ngoài ra, việc kết hợp dầu dừa với một vài sản phẩm tự nhiên khác có công dụng tương tự sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trị thâm mắt hiệu quả. Dưới đây là một vài ví dụ cho bạn tham khảo.

2. Dùng dầu dừa và nghệ trị thâm mắt

Nghệ có chất curcumin, nó có tính năng làm đẹp và chữa lành vùng da bị tổn thương, nghệ giúp dưỡng da căng mịn cũng như giảm mụn nhọt, làm mờ vết thâm nám hiệu quả. Dùng nghệ kết hợp với dầu dừa trị thâm quầng mắt là sự lựa chọn thông minh của bạn.

Dầu dừa và nghệ là sự kết hợp thông minh!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Với nghệ tươi, bạn hãy cạo vỏ, rửa sạch đem giã nhuyễn rồi ép lấy nước cốt.

- Tiếp đó, trộn 1 muỗng nước cốt nghệ với 1 muỗng dầu dừa. Hoặc nếu muốn, bạn có thể dùng bột nghệ thay thế, trộn với dầu dừa để tạo thành hỗn hợp sánh mịn cũng được.

- Sau đó làm sạch vùng mắt rồi đắp hỗn hợp này đều lên vị trí bị quầng thâm.

- Nhắm mắt thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm là được.

3. Kết hợp dầu dừa với dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân chứa thành phần gần như tương tự như dầu dừa, nó giàu vitamin E giúp chăm sóc và phục hồi da rất tốt. Dùng cách trị thâm quầng mắt với dầu dừa này sẽ giúp bạn sớm lấy lại đôi mắt sáng đẹp như ý.

Dùng dầu hạnh nhân kết hợp dầu dừa để sớm thu được hiệu quả ưng ý nhất!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, trộn dầu dừa với dầu hạnh nhân theo tỷ lệ 1:1.

- Sau đó dùng miếng bông thấm hoặc bông tẩy trang thấm lấy hỗn hợp này rồi đắp lên đôi mắt của bạn.

- Giữ yên như vậy khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm là đã hoàn thành rồi đấy, rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là những gợi ý về các cách trị thâm mắt bằng dầu dừa đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Chỉ cần kiên trì áp dụng là sau một thời gian ngắn, đôi mắt của bạn sẽ trở nên đẹp và tràn đầy sức sống đấy. Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra thuận lợi hơn khi ăn uống hợp lý, không thức khuya, ngủ đủ giấc và tình thần thoải mái nhé. Chúc các chị em áp dụng các biện pháp trên thành công và nhanh chóng thu được hiệu quả ưng ý nhất nhé!