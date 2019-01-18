Cách làm mũi cao tự nhiên cho nam chỉ mất vài phút mỗi ngày nhưng kết quả bất ngờ

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/01/2019 11:01

Cánh nam giới giờ đây cũng rất quan tâm đến diện mạo và làm đẹp, vậy đây là cách làm mũi cao tự nhiên cho nam sẽ giúp các quý ông tự tin hơn về bản thân mình.

Theo nhân tướng học, mũi nằm ở vị trí chính giữa của gương mặt nên rất dễ thu hút sự chú ý của người đối diện. Không chỉ nữ giới mà ngay cả nam giới, nếu sở hữu một chiếc mũi đẹp thì ấn tượng để lại sẽ còn mạnh hơn. Bởi chiếc mũi đẹp, hài hòa và cân đối sẽ giúp gương mặt các đấng mày râu toát lên sự nam tính, cuốn hút mạnh mẽ các quý cô.

Chiếc mũi đẹp, hài hòa và cân đối sẽ giúp gương mặt các đấng mày râu toát lên sự nam tính, cuốn hút mạnh mẽ
Chiếc mũi đẹp, hài hòa và cân đối sẽ giúp gương mặt các đấng mày râu toát lên sự nam tính, cuốn hút mạnh mẽ

Nhưng thực tế không phải đấng mày râu nào cũng có được một chiếc mũi đẹp. Để cải thiện diện mạo chiếc mũi chưa ưng ý, cách làm mũi cao tự nhiên không cần phẫu thuật dưới đây vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vừa đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà dành cho các quý ông:

- Massage mũi bằng tay – Phương pháp làm đẹp kinh điển

Massage luôn là phương pháp làm đẹp phổ biến và có nhiều công dụng tuyệt vời. Chỉ cần các đấng mày râu thực hiện đúng cách và đều đặn, massage sẽ giúp da thư giãn, hạn chế nếp nhăn và còn là cách làm sống mũi cao tự nhiên, tránh đụng chạm phẫu thuật thẩm mỹ lên gương mặt.

Massage mũi bằng tay là cách làm sống mũi cao tự nhiên
Massage mũi bằng tay là cách làm sống mũi cao tự nhiên

Theo đó, các bước massage giúp mũi cao lên đơn giản như sau:

Bước 1: Giữ tư thế thẳng người, thả lỏng cơ mặt

Bước 2: Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cái vuốt dọc thân mũi từ điểm giao giữa hai lông mày đến giữa sống mũi.

Bước 3: Ép nhẹ rồi vuốt hai ngón tay xuống hai bên cánh mũi, kéo dài đầu mũi về phía trước.

Thực hiện các bước trên trong khoảng 5-10 phút mỗi ngày để nhìn thấy chiếc mũi thon gọn, cao ráo hơn sau một thời gian.

- Massage mũi với thìa

Cách làm mũi cao hơn vốn không quá phức tạp. Với những chiếc thìa inox trong tay, nam giới hoàn toàn có thể biến nó thành công cụ làm đẹp cho bản thân bằng các bước sau:

Bước 1: Ngâm 2 chiếc thìa inox vào nước ấm để thìa có nhiệt độ vừa phải.

Bước 2: Áp lưng thìa sát chân cánh mũi rồi đẩy nhẹ lên đầu mũi.

Thực hiện đều đặn trong khoảng 5-10 phút mỗi ngày để cách làm mũi cao bằng thìa đem lại kết quả tốt nhất.

- “Tập thể dục” cho mũi ngay tại nhà

3. “Tập thể dục” cho mũi ngay tại nhà là cách làm mũi cao tự nhiên cho nam không mất quá nhiều thời gian
“Tập thể dục” cho mũi ngay tại nhà là cách làm mũi cao tự nhiên cho nam không mất quá nhiều thời gian

Không mất quá nhiều thời gian, cách làm mũi cao tự nhiên cho nam này khá hiệu quả với 2 bước nhẹ nhàng sau:

Bước 1: Kéo cằm và môi trên xuống phía dưới một chút, giữ nguyên tư thế trong 5-10 giây.

Bước 2: Thả tay ra cho gương mặt trở lại trạng thái bình thường.

Lặp lại động tác 20- 25 lần mỗi ngày.

- Vuốt chóp mũi để mũi cao lên

Cách làm mũi cao không cần phẫu thuật
Cách làm mũi cao không cần phẫu thuật

Đây cũng là cách giúp mũi cao hơn được các chị em phụ nữ áp dụng thường xuyên.

Bước 1: Dùng một tay bóp cánh mũi lại

Bước 2. Dùng tay còn lại vuốt nhẹ từ cánh đến chóp mũi rồi kéo chóp mũi lên cao.

Lặp lại động tác 5-10 phút mỗi ngày để kích thích phần sụn mũi phát triển, cải thiện chiếc mũi chưa cao.

-Nhờ sự trợ giúp của dụng cụ thẩm mỹ

5. Nhờ sự trợ giúp của dụng cụ thẩm mỹ giúp làm mũi cao tại nhà
Nhờ sự trợ giúp của dụng cụ thẩm mỹ giúp làm mũi cao tại nhà

Ngày nay có nhiều sản phẩm hỗ trợ như cách làm mũi cao tại nhà bằng những chiếc kẹp mũi nhỏ xinh được bày bán trên thị trường.

Cách thức sử dụng các dụng cụ này khá đơn giản và có hướng dẫn sử dụng chi tiết trên bao bì.

Lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Nên sử dụng trong thời gian hợp lý, tránh dùng quá lâu, quá nhiều khiến cách làm mũi cao lên bị tác động ngược, gây ảnh hưởng xấu đến mũi cũng như diện mạo của gương mặt.

Như vậy, cách làm mũi cao tự nhiên cho nam không quá tốn kém, phức tạp nhưng cũng đòi hỏi chút tỉ mỉ, kiên trì. Chỉ cần vài phút mỗi ngày để quan tâm đến diện mạo, các đấng mày râu sẽ thấy thêm hài lòng và tự tin với chính bản thân mình.

Cách làm sống mũi cao tự nhiên tại nhà mà không cần phẫu thuật

Cách làm sống mũi cao tự nhiên tại nhà mà không cần phẫu thuật

Có nhiều cách làm cho sống mũi cao tại nhà như trang điểm, massage hay đắp thêm một chiếc sống mũi giả mà không cần sử dụng đến phương pháp phẫu thuật. Chị em nên học ngay để áp dụng dịp tết này.

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