Cách làm sống mũi cao tự nhiên tại nhà mà không cần phẫu thuật

Trang điểm vẫn là một biện pháp giúp cho mũi trông có vẻ cao hơn mà không làm tốn quá nhiều thời gian của chị em phụ nữ. Cách trang điểm cho mũi cao lên cũng khá đơn giản:

Trang điểm là một cách làm cho sống mũi cao tự nhiên mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, trang điểm chỉ có tác dụng “đánh lừa” thị giác người nhìn, còn nếu ở những góc nghiêng, việc trang điểm cũng không có tác dụng giúp mũi trông cao hơn.

Đánh một lớp nền mỏng lên toàn bộ gương mặt, lưu ý dặm nền thật kỹ để khi tạo khối không bị bết ở phần mũi tạo cảm giác thiếu tự nhiên.

Trang điểm là cách nhanh nhất tạo cho sống mũi cao lên tự nhiên mà không cần phẫu thuật

Dùng cọ đánh một chút phấn tối màu ở hai bên sống mũi, bắt đầu từ phần hốc mắt phía dưới đầu lông mày, kéo dần về phía hai bên sống mũi sao cho thật thẳng và cân bằng. Cuối cùng, ở hai bên đầu mũi tán nhẹ và khum dần lại để đầu mũi trông nhỏ nhắn, thon gọn hơn.

Bước tiếp theo là dùng cọ tán đều cho phần tạo khối lan ra tự nhiên hơn, dùng một chiếc cọ lớn phủ nhẹ một lớp phấn mỏng lên trên tạo cho mũi sự tự nhiên. Cuối cùng là dùng một chiếc cọ sạch khác có kết cấu thưa hơn, lấy phấn highlight bắt sáng hoặc phấn có tông màu sáng hơn kem nền khoảng 2 tông để đánh ở phần sống mũi vùng chữ T, giúp cho sống mũi thẳng và cao hơn.

Cách làm mũi cao bằng bột mì

Đây cũng được coi là một phương pháp trang điểm để làm cho mũi cao lên mà không cần phẫu thuật. Dạo gần đây, phương pháp này đang gây sốt và được chị em xôn xao tìm kiếm về ưu điểm có thể nặn tạo hình mũi theo ý thích mà không tốn chi phí phẫu thuật.

Bên cạnh việc mua sẵn những cục sáp tạo hình bán ngoài thị trường, chị em có thể tự tạo cho mình một chiếc sống mũi giả tại nhà một cách đơn giản bằng bột mì giúp cho mũi cao hơn mà vẫn an toàn cho da. Cách làm sống mũi giả bằng bột mì như sau:

Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu sau đây: Bột mì, Keo dính chất liệu an toàn với da, Kem nền cùng tông da, Các dụng cụ trang điểm cần thiết.

Sử dụng bột mì làm thành sống mũi giả là phương pháp mới nhất hiện nay được nhiều chị em sử dụng

Cách làm chi tiết:

Đổ bột mì ra tô rồi trộn với một lượng nhỏ keo dính, sau đó cho thêm kem nền và trộn từ từ đến khi thấy cục bột mì có màu trùng với màu da hiện tại, ấn đều và chặt tay để cục bột kết dính chắc lại, mũi khi tạo hình sẽ cứng hơn và khó bị méo, xô lệch hơn.

Sau khi đã có bột mì hoàn thiện, bắt đầu đắp lên mũi để tạo dáng mũi cao. Lưu ý nên đắp cao hơn ý muốn một chút để khi vuốt và tạo hình là vừa vặn. Khi đã có dáng mũi ưng ý, dùng các ngón tay miết nhẹ vào các phần giao giữa da mặt và bột mì sao cho phẳng mịn và dính chắc.

Cuối cùng make up kem nền lên trên để tạo cho sống mũi vẻ tự nhiên tiệp vào da hơn. Nên dùng kem nền hơi sáng một chút và tạo khối phần mũi, gò má để tạo cho mặt những góc cạnh, giúp gương mặt trông tự nhiên hơn.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý một nhược điểm khá lớn của phương pháp nâng mũi tại nhà bằng bột mì, đó là khá tốn thời gian để tạo hình và trang điểm. Đồng thời, cũng không thể đeo khẩu trang hay cử động cơ mặt tự nhiên vì có thể gây xô lệch mũi.

Phương pháp massage làm sống mũi cao tự nhiên

Một cách khác giúp mũi cao tự nhiên mà không cần trang điểm hay phẫu thuật đó là massage để giúp cho sống mũi cao lên theo thời gian. Tuy nhiên khi thực hiện các phương pháp này, cần phải có sự kiên trì thực hiện đều đặn thì mới có thể đạt được hiệu quả rõ rệt.

Phương pháp massage giúp sống mũi cao hơn cần phải được thực hiện thường xuyên và kiên trì

Cách 1: Làm mũi cao bằng thìa

Chỉ với 2 chiếc thìa inox và một chút nước nóng là có thể dễ dàng massage giúp sống mũi cao hơn. Cách làm đơn giản như sau: Rửa sạch thìa, ngâm thìa vào nước nóng khoảng 5 phút rồi lấy ra, lau cho khô. Ngay khi thìa khô nên dùng phần bụng của thìa miết nhẹ vào sống mũi, vuốt xuống cánh mũi và ngược lại. Liên tục massage như vậy khoảng 3 phút, thực hiện đều đặn mỗi ngày để có sống mũi cao thon hơn mà không cần phẫu thuật, không lo biến chứng.

Cách 2: Làm mũi cao hơn bằng chuyển động cơ miệng

Chỉ cần tranh thủ 3-5 phút mỗi ngày trong giờ làm việc hoặc trong lúc nghỉ ngơi là có thể có được một chiếc mũi cao thon trong mơ. Đây là phương pháp khá hiệu quả được nhiều chị em phụ nữ áp dụng vì độ tiện lợi và dễ dàng của nó.

Cách làm như sau: miệng khum lại, tạo thành hình chữ O rồi giãn cơ mặt để cho miệng và cằm hạ xuống thấp nhất có thể. giữ nguyên 5 giây, sau đó lặp lại động tác khoảng 30 lần để đạt hiệu quả tốt hơn.

Hy vọng những cách làm sống mũi cao lên tự nhiên mà không cần phẫu thuật sẽ giúp ích được cho nhan sắc của chị em để đón một cái Tết thật xinh đẹp.