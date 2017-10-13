Tuyệt chiêu trị mụn thịt ở mũi nhanh chóng giúp làn da thay đổi diện mạo hoàn toàn

Để đối phó với tình trạng này, các chị em vẫn sử dụng những cách trị mụn thịt ở mũi bằng tự nhiên. Nhưng những cách này thường là tự phát và chưa có công thức cố định. Nên có rất nhiều trường hợp, chị em kiên trì thực hiện điều trị vẫn chưa đạt được kết quả cải thiện như mong muốn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chị em cụ thể về liều lượng và cách thực hiện phương pháp trị mụn thịt ở mũi từ thiên nhiên để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Những chị em nào đã trung thành với những cách làm đẹp trị mụn từ mật ong, sữa chua hay nha đam… thì sẽ lạ tai khi nghe thấy dứa có công dụng trị được mụn thịt. Theo một số nghiên cứu khoa học, quả dứa chứa nhiều bromelain (chất có độ pH rất cao) sẽ kích thích loại bỏ tế bào chết, phá vỡ liên liên kết Collagen tăng sinh quá mức, giúp điều trị mụn thịt ở mũi nhanh nhất. Ngoài ra, dứa còn có nhiều tác dụng tốt trong làm đẹp, giúp cải thiện sắc tố, da mịn và không bị bong tróc.

Để thực hiện cách này, bạn hãy lấy 1 một miếng dứa cắt mỏng, rồi chà đi chà lại nhiều lần lên vùng da mụn thịt. Cứ thực hiện 2-3 lần/tuần, sẽ có được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Cách trị mụn thịt ở mũi bằng chuối xanh

Điều trị mụn thịt ở mũi bằng chuối xanh cũng cho hiệu quả tốt như dùng tỏi điều trị. Bởi vì chuối xanh mang tính hàn, chứa rất nhiều vitamin và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt là tính oxy hóa trong chuối xanh, có tác dụng nhanh chóng làm lành các tổn thương, tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa sự lây lan mụn thịt hiệu quả.

Cách thực hiện:

Bạn rửa vỏ chuối thật sạch, sau đó thái nhỏ rồi xay nhuyễn.

Tiếp theo bạn cho 1 thìa cà phê mật ong vào trộn đều.

Làm sạch da mụn, sau đó thoa đều hỗn hợp lên trên da khoảng 30 phút.

Cuối cùng rửa sạch bằng nước mát.

Mỗi ngày làm 2 lần thì sau một thời gian ngắn các nốt mụn thịt sẽ hết.

Cách trị mụn thịt ở mũi bằng chanh

Chanh chứa thành phần axit Citric và vitamin C tốt cho việc loại bỏ tế bào chết, làm sạch da, loại bỏ mụn thịt nhanh chóng. Cách này còn giúp làn da trở nên đẹp mịn màng, tươi sáng hơn.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa nước cốt chanh.

½ thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Trộn đều mật ong với nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.

Làm sạch da mặt bằng nước ấm.

Sau đó thoa đều hỗn hợp lên trên bề mặt da mụn thịt.

Để trên da khoảng 10-15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện từ 3-4 lần sẽ có được kết quả cải thiện tốt nhất.

Trên đây là những cách trị mụn thịt ở mũi hiệu quả từ thiên nhiên, an toàn cho da, bạn hoàn toàn có thể yên tâm áp dụng.

Tuy nhiên, để mụn thịt không lây lan, đồng thời có được kết quả điều trị tốt nhất, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau: