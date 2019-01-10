Cách làm môi nhợt nhạt trở nên hồng hào đơn giản tại nhà

Đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống sẽ chẳng mấy chốc mà trở nên hồng hào, căng mịn với những cách sau:

Đôi môi mềm mịn, hồng hào, chắc chắn sẽ tạo nhiều sức hút và đẹp hơn trong mắt người đối diện. Nhưng có một số chị em lại không may mắn sở hữu được đôi môi như vậy. Nguyên nhân chính dẫn đến đôi môi xỉn màu thường do lạm dụng son môi, hút thuốc lá, uống nhiều rượu, cà phê…

Công đoạn làm sạch cho môi nghe có vẻ đơn giản nhưng hầu hết chị em đều rất xem nhẹ và sơ ý bỏ qua. Thật sai lầm nếu bỏ qua công đoạn này. Những bụi bẩn, vi khuẩn không tốt cho môi sẽ tích trữ lâu ngày khiến môi thẫm màu, xấu xí. Làm sạch môi gồm 2 bước đơn giản là tẩy trang và tẩy tế bào chết. Đây là cách loại bỏ lớp chì còn tồn lại trên môi sau khi bạn dùng son. Tẩy trang môi sau một ngày dài là bước chuẩn bị để thực hiện các bước dưỡng tiếp theo.

Tẩy trang môi sau một ngày dài là bước chuẩn bị để thực hiện các bước dưỡng tiếp theo

Tiếp theo, bạn đừng quên tẩy tế bào chết cho da. Đây là bước làm đẹp rất quan trọng giúp loại bỏ da chết cho môi và kích thích tái tạo tế bào mới trong môi. Nên giữ cho mình thói quen tẩy tế bào chết cho môi 3 lần/ tuần.

- Giữ ẩm cho môi nhờ quả mâm xôi đỏ

Quả mâm xôi chay còn có tên là Phúc Bồn Tử, là loại quả có chứa nhiều thành phần làm đẹp hiệu quả không thua kém bất kỳ mỹ phẩm đắt tiền nào. Đặc biệt, trong quả mâm xôi có chứa dồi dào lượng Vitamin C, E,... cũng như chất chống oxy hoá. Dùng quả mâm xôi không chỉ bảo vệ môi chống lại các tia cực tím, giúp giảm thâm sạm mà còn là cách làm hồng môi ngay lập tức.

Giữ ẩm cho môi nhờ quả mâm xôi đỏ

Cách thực hiện:

- Nghiền nát 3 quả mâm xôi đỏ

- Cho 1 thìa mật ong và dầu hạnh nhân vào trộn đều để tạo thành hỗn hợp đặc sệt.

- Cho hỗn hợp này vào lọ nhỏ và bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

- Thoa đều hỗn hợp này lên môi. Kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 3 phút.

- Chỉ nên dùng hỗn hợp này tối đa trong vòng 3 ngày.

- Làm hồng môi tự nhiên với dầu dừa và đường nâu

Trong dầu dừa có chứa hàm lượng cao vitamin A, E và nhiều dưỡng chất giúp nuôi dưỡng đôi môi đẹp, hồng hào, căng mịn hơn. Mật ong có chứa độ ẩm cần thiết giúp ngăn chặn tình trạng môi khô và nứt nẻ. Đường nâu giúp loại bỏ những vết thâm sạm, tẩy các tế bào chết trên môi và giúp môi tươi tắn hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Dầu dừa, đường nâu và mật ong

- 3 thìa mật ong

- 2 thìa dầu dừa

- 2 thìa đường nâu

- Thìa đong

- Hũ và bát thủy tinh chịu nhiệt

Cách thực hiện:

- Cho 3 thìa mật ong và 2 thìa dầu dừa vào bát thủy tinh và trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

- Đặt hỗn hợp này vào lò vi sóng quay hoặc hấp cách thủy.

- Cho hỗn hợp này vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách sử dụng:

- Trước khi đi ngủ, vệ sinh sạch sẽ môi bằng nước ấm và thoa đều hỗn hợp này lên môi.

- Sáng hôm sau, rửa sạch với nước lạnh và dùng khăn mềm lau lại một lượt nữa.

- Kiên trì áp dụng cách này 2-3 lần/tuần để sở hữu bờ môi căng mịn, hồng tự nhiên không cần son như môi em bé.

- Làm hồng môi cùng quả gấc

Quả gấc chính là sự lựa chọn giúp chữa thâm môi và giúp môi được tái tạo rất hữu hiệu.Trong quả gấc có chứa hàm lượng Beta-carotene, Lycopen. Đây là 2 chất giúp bờ môi mềm mại, căng mọng từ sâu bên trong, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ các sắc tố gây sạm.

Cách thực hiện:

Làm hồng môi cùng quả gấc

Dùng lượng dầu gấc nguyên chất vừa đủ để thoa đều lên môi. Kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 3 phút. Sau đó rửa lại với nước mát và lấy khăn lau khô.

Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi ngày, ngay trong 2 tuần đầu bạn sẽ thấy môi hồng lên hẳn.

- Mặt nạ ngủ cho môi bằng Vitamin E

Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc môi trong ban ngày thì chúng ta có thể tận dụng lúc ngủ để dưỡng môi.

Thoa một lớp vitamin E lên môi trước khi đi ngủ là cách làm đẹp cho môi hiệu quả

Ban đêm là thời điểm thích hợp nhất để môi tái tạo làm đẹp. Vitamin E là dưỡng chất làm đẹp đáng tin cậy đã khá quen thuộc với chị em.

Trước khi đi ngủ, chúng ta có thể thoa một lớp vitamin E lên môi. Đây là cách làm đẹp cho môi hiệu quả chỉ sau một đêm.

Một số lưu ý về cách chăm sóc môi hồng hào

Cách làm hồng môi nhợt nhạt đơn giản giúp đôi môi hồng hào, căng mịn

- Hạn chế sử dụng cà phê, trà, rượu và nên bỏ thói quen hút thuốc lá.

- Uống đủ nước để môi luôn được cân bằng ẩm.

- Nên dùng son dưỡng có chỉ số chống nắng tầm SPF 15 để bảo vệ môi khỏi tác hại của ánh mặt trời.

Đôi môi nhợt nhạt, thẫm màu dễ khiến bạn gái bị mất điểm thảm hại trong mắt người đối diện. Với những cách làm hồng môi nhợt nhạt đơn giản vừa chia sẻ trên, không lâu thôi, đôi môi hồng hào, căng mịn sẽ không còn là niềm mơ ước xa vời.