Cách làm kem trộn trắng da mặt an toàn cho da trắng hoàn hảo với chi phí thấp nhất

Những sản phẩm chăm sóc da ngày càng có nhu cầu lớn đối với những người muốn sở hữu làn da trắng mịn hoàn mỹ. Để có thể duy trì gương mặt tươi sáng, trắng hồng thì việc chú tâm dưỡng da luôn được quan tâm nhiều hơn. Những tác động từ bên ngoài như bụi bẩn, nắng mặt trời gây ảnh hưởng xấu đến da. Nếu không được chăm sóc kỹ thì da sẽ nhanh bị đen sạm, mụn nhọt, thâm nám xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, nếu gặp phải vấn đề này, các chị em cũng không cần quá lo lắng! Với cách làm kem trộn trắng da mặt an toàn luôn khiến chị em hài lòng bởi hiệu quả dưới đây, các chị em sẽ có thể an tâm mà dùng nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây!

Bây giờ, bạn không phải bỏ ra một số tiền lớn mà vẫn có thể chăm sóc, dưỡng trắng da mặt hiệu quả mà đảm bảo an toàn. Gợi ý cho bạn đó là sử dụng kem trộn trắng da mặt an toàn từ sản phẩm thiên nhiên. Với nguyên liệu sẵn có, loại kem này sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng về hiệu quả chăm sóc da mà nó mang lại.

Hiện nay, có nhiều loại kem dưỡng, mỹ phẩm khác nhau có khả năng làm trắng da. Tuy nhiên không phải chúng không gây ảnh hưởng đến da vì trong đó có chứa một vài chất hóa học có thể gây hại cho da về sau. Do đó, bạn đừng nghĩ rằng những sản phẩm đắt tiền thì sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho da. Làn da của chúng ta rất nhạy cảm, chỉ cần gặp một số chất không thích hợp là sẽ có phản ứng ngay.

Các cách làm kem trộn trắng da an toàn, hiệu quả và đơn giản tại nhà

1. Làm kem trộn trắng da mặt từ sữa chua

Sữa chua lên men tự nhiên luôn chiếm ưu thế trong việc chăm sóc làn da khỏe đẹp. Nó chứa nhiều vitamin và axit amin nên giúp nuôi dưỡng da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết. Nếu dùng sữa chua để làm kem trộn dưỡng da mặt thì đây là công thức an toàn cho bạn.

Da trắng đẹp hơn nhờ công thức làm kem trộn trắng da mặt từ sữa chua, bột nghệ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa chua không đường, bột nghệ, chanh tươi, mật ong, quả hạnh nhân.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Hạnh nhân lấy phần thịt rồi đem nghiền thành bột.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn nửa hũ sữa chua không đường với 1 muỗng mật ong, 2 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng bột nghệ và 1 muỗng bột hạnh nhân.

- Bạn có thể cho vào máy xay để hỗn hợp được nhuyễn hơn hoặc khuấy đến khi nào hỗn hợp trở nên sánh mịn quyện lại là được.

- Bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần nhé.

2. Cách làm kem trộn trắng da an toàn từ chanh tươi

Chanh chứa nhiều vitamin C và hàm lượng cao axit amin, những thành phần quan trọng giúp tẩy tế bào chết trên da, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn và trở nên trắng sáng không tỳ vết. Chanh có thể tạo ra một loại kem trộn cực hiệu quả mà lại rất đơn giản.

Chỉ cần chanh và nước hoa hồng là tạo ra loại kem trộn trắng da tốt nhất!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Chanh tươi, nước hoa hồng.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Chanh vắt nước cốt cho bằng khoảng 1/3 chén.

- Thêm khoảng nửa muỗng nước hoa hồng vào rồi khuấy đều.

- Bạn có thể áp dụng hỗn hợp này lên da ngay sau khi thực hiện và nhớ massage nhẹ nhàng. Sau khoảng 20 phút thì rửa lại với nước ấm.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng được lâu hơn nhé.

3. Cách làm kem trộn trắng da mặt an toàn nhất với cam tươi

Cam cũng tương tự như chanh nhưng tính dịu nhẹ hơn. Nó có vitamin C đảm bảo chăm sóc da mặt của bạn trở nên trắng mịn, hồng hào như ý. Dùng kem trộn chứa cam tươi sẽ tăng thêm công dụng dưỡng da của nó.

Cách làm kem trộn trắng da mặt với cam tươi!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa chua, bột cám gạo, cam tươi.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn nửa hũ sữa chua không đường với 2 muỗng bột cám gạo và 3 muỗng nước ép cam nguyên chất.

- Bạn có thể thêm chút mật ong tùy ý rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp trở nên sánh mịn là được.

- Sau đó, cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín và bảo quản lạnh để sử dụng dần.

Những cách làm kem trộn dưỡng da mặt này an toàn và hiệu quả cao. Bạn hãy thoa đều lên da như loại kem dưỡng bình thường. Giữ khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Sử dụng mỗi ngày để đạt hiệu quả làm trắng cao nhất nhé.

Trên đây là tổng hợp những cách làm kem trộn trắng da an toàn, hiệu quả và đơn giản tại nhà. Với các loại kem có nguồn gốc tự nhiên mà hiệu quả tốt như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!